"കേന്ദ്രത്തെ അട്ടിമറിച്ച് ശരീഅ നിയമം നടപ്പാക്കാൻ പദ്ധതി", കേരളത്തില്‍ നിന്നും യുപി സ്വദേശി അറസ്റ്റില്‍

സംഘത്തിൻ്റെ തലവനും ഗൂഢാലോചനയുടെ സൂത്രധാരനെന്നും ആരോപിക്കുന്നയാളെയാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നും ചൊവ്വാഴ്‌ച അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തതെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാനാണ് സംഘം രൂപീകരിക്കുന്നതെന്നും സേന ആരോപിച്ചു.

Representational Image (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 30, 2025 at 8:44 PM IST

ലഖ്‌നൗ: 'മുജാഹിദീൻ സേന' രൂപീകരിക്കാൻ ഗൂഢാലേചന നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് കേരളത്തിൽ നിന്നും ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌ത് ഉത്തർപ്രദേശ് ഭീകരവിരുദ്ധ സേന. സംഘത്തിൻ്റെ തലവനും ഗൂഢാലോചനയുടെ സൂത്രധാരനെന്നും ആരോപിക്കുന്നയാളെയാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നും ചൊവ്വാഴ്‌ച അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തതെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാനാണ് സംഘം രൂപീകരിക്കുന്നതെന്നും സേന ആരോപിച്ചു.

ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഫത്തേപൂർ ജില്ലയിലെ അണ്ടൗലി സ്വദേശിയായ മുഹമ്മദ് റാസയെയാണ് മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് തിങ്കളാഴ്‌ച അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തതെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. മുഹമ്മദ് റാസയെ ലഖ്‌നൗവിലെത്തിച്ചെന്നും റിമാൻഡ് ചെയ്‌തെന്നും സേന കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

'മുജാഹിദീന്‍ സേന' രൂപീകരിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് നാലുപേരെ ഉത്തർപ്രദേശ് പൊലീസിൻ്റെ ഭീകരവിരുദ്ധ സേന കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നു. അക്‌മൽ റാസ, സഫീൽ സൽമാനി എന്ന അലി റാസ്‌വി, മുഹമ്മദ് തൗസിഫ്, ഖാസിം അലി എന്നിവരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്.

പാക് ഭീകര സംഘടനയുടെ സ്വാധീനത്തിലാണ് അറസ്റ്റിലായവർ സംഘം രൂപീകരിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടതെന്ന് ഇൻ്റലിജൻസ് വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായി വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. ആയുധങ്ങൾ വാങ്ങാനും നിരവധി ആക്രമണങ്ങൾ സംഘം ആസൂത്രണം ചെയ്‌തുവെന്നും മാധ്യമങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഭീകരവാദ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായും അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയതായി മാധ്യമങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

"അക്രമത്തിലൂടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാനാണ് മുജാഹിദീൻ സേന രൂപീകരിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടത്. ഗൂഢാലോചനയുടെ മുഖ്യ സൂത്രധാരൻ അറസ്റ്റിലായ മുഹമ്മദ് റാസയാണ്. രാജ്യത്ത് ശരിയത്ത് നിയമം നടപ്പിലാക്കാനാണ് സംഘം പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നത്," അന്വേഷണ സംഘം ആരോപിച്ചു. ഭീകരവാദ പ്രചരണം നടത്താനും ജിഹാദിന് വേണ്ടിയുള്ള ആശയങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കാനും അറസ്റ്റിലായവർ ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആരോപിച്ചു.

