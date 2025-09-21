ETV Bharat / bharat

പ്രകാശിന് കാക്കകള്‍ ഉറ്റ ചങ്ങാതിമാര്‍; അതുല്യ ബന്ധത്തിന് 30 വയസ്, അറിയാം ഈ പ്രകൃതി സ്‌നേഹിയെക്കുറിച്ച്

ആദ്യം അച്ഛനായിരുന്നു കാക്കളുടെ തോഴൻ. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മരണത്തിന് പിന്നാലെ പ്രകാശ് കാക്കളെ സേവിക്കാൻ തുടങ്ങി.

CROW GOLBZAR DHAMTARI PRAKASH ADVANI DHAMTARI
prakash give food to crows (ETV Bharat)
ക്ഷികൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് ഹിന്ദു പുരാണങ്ങളിൽ ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയതാണെന്ന് ചിലര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ തിരക്കേറിയ ജീവിതത്തിൽ പക്ഷികളെ ശ്രദ്ധിക്കാനും അവയ്ക്ക് ഭക്ഷണം നല്‍കാനും ആര്‍ക്കും സമയമില്ലാതെ വരുന്നു. പക്ഷി നിരീക്ഷകരും വളരെക്കുറവാണ്. ഇവിടെയാണ് ഛത്തീസ്‌ഗഡിലെ ധംതാരി ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശ് അദ്വാനി വേറിട്ട് നില്‍ക്കുന്നത്.

കാക്കകളുമായുള്ള ബന്ധം: പ്രകാശിനും കാക്കകള്‍ക്കുമിടയില്‍ അതുല്ല്യമായ ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 30 വര്‍ഷമായി കാക്കകളുടെ പ്രിയങ്കരനാണ് പ്രകാശ്. ഇവയ്ക്ക് ഭക്ഷണം നല്‍കുന്നതാണ് പ്രകാശിൻ്റെ പ്രധാന ജോലി. എന്നാല്‍ പരിസ്ഥിയില്‍ വരുന്ന മാറ്റം കാക്കളെയും ബാധിക്കുന്നുവെന്നതില്‍ ആശങ്കാകുലനാണിപ്പോള്‍ അദ്ദേഹം. പിതൃദര്‍പ്പണ സമയത്ത് പതിവിലും കൂടുതല്‍ കാക്കകള്‍ വരാറുണ്ടെന്ന് പ്രകാശ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. രാവിലെ ഉണരുമ്പോള്‍ തന്നെ കാക്കകളുടെ ശബ്‌ദം കേള്‍ക്കാന്‍ പ്രകാശ് ഒരു കാരണക്കാരനാണെന്നാണ് സമീപവാസികളും പറയുന്നത്.

പിതൃദര്‍പ്പണം 2025: പുരാണ വിശ്വാസമനുസരിച്ച് പിതൃദര്‍പ്പണ സമയത്ത് ആളുകൾ പശുക്കള്‍ക്കും നായ്ക്കള്‍ക്കും കാക്കകള്‍ക്കും പൂർവ്വികരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നനതിനായി ഭക്ഷണം നല്‍കുന്നു. അവയെ പോറ്റുന്നത് പൂര്‍വ്വികരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്ല്യമാണെന്നാണ് വിശ്വാസം. ധംതാരിയിലെ പ്രകാശ് അദ്വാനി പിതൃപക്ഷ സമയത്ത് മാത്രമല്ല, എല്ലാ ദിവസവും കാക്കകൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിക്കൊണ്ട് തൻ്റെ കടമ നിറവേറ്റുന്നു.

ഗോൾബസാറിലെ വസ്ത്രക്കട: ധംതാരി നഗരത്തിലെ ഗണേഷ് ചൗക്കിൽ താമസിക്കുന്ന പ്രകാശ് അദ്വാനി ഗോൾബസാറിൽ ഒരു ചെറിയ വസ്ത്രക്കടയുടെ ഉടമയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടില്‍ നാല് കുടുംബാഗങ്ങളുണ്ട്. കാക്കകളെയും തൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളെ പോലെയാണ് പ്രകാശ് കാണുന്നത്. കടയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം കൊണ്ടാണ് പ്രകാശ് അദ്വാനി തൻ്റെ കുടുംബം പോറ്റുന്നത്. ഈ വരുമാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അദ്ദേഹം തൻ്റെ പ്രത്യേക സുഹൃത്തുക്കളായ കാക്കകൾക്കായി ചെലവഴിക്കുന്നു.

പാരമ്പര്യം: കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായി പ്രകാശ് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഈ രീതിയില്‍ കാക്കകള്‍ക്ക് ഭക്ഷണം നല്‍കുന്നു. ചെറുപ്പത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളും ഇതേ കാര്യം ചെയ്‌തിരുന്നു. ഈ സ്ഥലം കാക്കകൾക്ക് ഒരു രണ്ടാം വീട് പോലെയാണ്. മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ചതിനുശേഷം പ്രകാശ് ആ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തു. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ കൃത്യസമയത്ത് ടെറസിലെത്തി കാക്കകൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാറുണ്ടി അദ്ദേഹം.

വിളിച്ചാലുടൻ കാക്കകൾ പറന്നെത്തും: 'ഞാന്‍ വീട്ടില്‍ കഴിക്കുന്ന മിക്ക പലഹാരങ്ങളും അരിയും കാക്കകള്‍ക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട്. വർഷം മുഴുവനും കാക്കകൾ വീട്ടിൽ വരും. എന്നാല്‍ പിതൃദര്‍പ്പണ സമയത്ത് ഏകദേശം 15 ദിവസം മുമ്പായി പുതിയ കാക്കകള്‍ എത്താറുണ്ട്. അവ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തിരിച്ച് പോകാറ്.' -പ്രകാശ് പറഞ്ഞു.

പക്ഷികളാണ് എൻ്റെ നല്ല സുഹൃത്തുകള്‍: പ്രകാശ് പക്ഷികളോടൊപ്പം ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം ചെലവഴിക്കുന്നു. 'കാക്കകള്‍ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് എൻ്റെ ഭാഗ്യമാണ്. എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹം എനിക്കുണ്ട്. എൻ്റെ പിതാവ് കല്യാൺ ദാസ് അദ്വാനിയാണ് അവയ്ക്ക് എന്നും ഭക്ഷണം നല്‍കിയിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗത്തിന് ശേഷം ഞാന്‍ മുടങ്ങാതെ അവയ്ക്ക് ഭക്ഷണം നല്‍കാറുണ്ട്. അതിലൂടെ എനിക്ക് സമാധാനവും അനുഗ്രഹവും നല്‍കുന്നു.' -പ്രകാശ് പറയുന്നു.

മലിനീകരണ ഭീഷണി: പ്രകാശ് അദ്വാനിയും കാക്കകളെക്കുറിച്ച് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് മലിനീകരണം വർധിച്ചുവരികയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. നഗരവത്‌കരണം പക്ഷികളുടെ എണ്ണത്തിൽ താരതമ്യേന കുറവുണ്ടാക്കി. ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ആളുകള്‍ ഇതില്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാക്കകള്‍ക്ക് ഇതുവരെ വംശനാശം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അവയെ എല്ലായിടത്തും കാണുന്നു. സമയമുള്ളപ്പോഴെല്ലാം പക്ഷികൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാൻ പ്രകാശ് ആളുകളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

വിശ്വാസം: പിതൃദര്‍പ്പണ സമയത്ത് കാക്കകൾക്ക് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് പ്രദേശവാസിയായ ഹരീഷ് ചൗബെ പറഞ്ഞു. കാക്കകൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയാൽ അവരുടെ പൂർവ്വികർക്ക് ഭക്ഷണം ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് ആളുകൾ കാക്കകൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന്, പരിസ്ഥിതി അസന്തുലിതാവസ്ഥ കാരണം കാക്കകളെ പലപ്പോഴും കാണാറില്ല.

മൃഗങ്ങളോടും പക്ഷികളോടും സേവന മനോഭാവം പുലർത്തണം: പ്രകാശ് അദ്വാനി വർഷങ്ങളായി കാക്കകളെ സേവിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് ഹരീഷ് ചൗബെ പറഞ്ഞു. 'അതിനാൽ നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന കാക്കകളുടെ എണ്ണത്തില്‍ പ്രകാശിന് വലിയ സംഭാവനയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാക്കകളെ മാത്രമല്ല, എല്ലാ മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും പരിഗണിക്കണം. പ്രകാശ് അദ്വാനി തൻ്റെ വരുമാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കാക്കകൾക്കായി ചെലവഴിക്കുന്നു. ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രചോദനമാണെ'ന്ന് സമീപവാസിയായ ഹരീഷ് ചൗബെ പറഞ്ഞു.

പക്ഷികള്‍ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്നു: വർധിച്ചുവരുന്ന മലിനീകരണം കാരണം പക്ഷികൾ വംശനാശത്തിൻ്റെ വക്കിലാണെന്ന് പ്രദേശവാസിയായ കോമൾ സാംഭകർ പറഞ്ഞു. 'നമ്മൾ കാണുന്നതുപോലെ ആയിരക്കണക്കിന് കാക്കകൾ പ്രകാശ് അദ്വാനിയുടെ വീട്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ആശ്ചര്യകരമാണ്. മലിനീകരണം തടയാൻ സർക്കാരും ഭരണകൂടവും ഉചിതമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെ'ന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

പ്രശംസയുമായി കലക്‌ടര്‍ എത്തി: ധംതാരി കലക്‌ടർ അഭിനാഷ് മിശ്രയും പ്രകാശ് അദ്വാനിയെ പ്രശംസിച്ചു. പ്രകാശ് അദ്വാനിയെ പക്ഷികൾക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകുന്നത് അഭിമാനകരമാണെന്ന് കലക്‌ടർ പറഞ്ഞു. 'മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമാണ്. മനുഷ്യർക്കിടയിൽ മൃഗങ്ങൾക്കും പക്ഷികൾക്കും അവരുടേതായ പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ട്. അവയില്ലാതെ മനോഹരമായ പ്രകൃതി സങ്കൽപ്പിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല. ഇന്ന് എല്ലാവരും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം' -കലക്‌ടര്‍ പറഞ്ഞു.

