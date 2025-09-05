ETV Bharat / bharat

"ആരും പേടിക്കേണ്ട", അമേരിക്കയുടെ താരിഫില്‍ ചർച്ച പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് പിയൂഷ് ഗോയൽ

"താരിഫുമായുള്ള പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ഉചിതമായ ഒരു കരാറിലെത്താൻ നമുക്ക് കഴിയുമെന്നും എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്", പിയൂഷ്‌ പറഞ്ഞു

Union Minister Piyush Goyal (ANI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 5, 2025 at 4:40 PM IST

2 Min Read

ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ ഉത്‌പനങ്ങൾക്ക് 50 ശതമാനം താരിഫ് ഏർപ്പെടുത്തിതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമേരിക്കയുമായി ഇപ്പോഴും ചർച്ചകൾ നടന്നുവരികയാണെന്ന് കേന്ദ്ര വാണിജ്യ-വ്യവസായ മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയൽ. ഈ വിഷയത്തില്‍ ഇന്ത്യയും യുഎസും തുല്യവും ഉചിതുവുമായ ഒരു കരാറിലെത്തുമെന്നതിനാൽ പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഇന്ത്യയും യുഎസും തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധം തുടരുമെന്നും പിയൂഷ്‌ ഗോയൽ വ്യക്തമാക്കി.

"ആരും പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കയുമായുള്ള ബന്ധം തുടരും. താരിഫുമായുള്ള പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാൽ കഴിയുമെന്നും ഉചിതമായ ഒരു കരാറിലെത്താൻ നമുക്ക് കഴിയുമെന്നും എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്", പിയൂഷ്‌ പറഞ്ഞു

ഓഗസ്‌റ്റ് 1 മുതൽ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ്‌ ട്രംപ് ഇന്ത്യക്ക് 25 ശതമാനം താരിഫ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പിന്നീട് റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണയും ആയുധങ്ങളും വാങ്ങുന്നതിന് ഇന്ത്യ അധിക പിഴ നൽകേണ്ടി വരുമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ട്രംപ് ഇന്ത്യൻ ഉത്‌പനങ്ങൾക്ക് 50 ശതമാനം താരിഫ് ചുമത്തിയത്. ഓഗസ്‌റ്റ് 27 മുതലാണ് താരിഫ് നിലവിൽ വന്നത്.

അമേരിക്കയിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ വെയർഹൗസുകളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കുന്നതോ ആയ എല്ലാ ഇന്ത്യൻ ഉത്പന്നങ്ങൾക്കും ഉയർന്ന താരിഫ് ബാധകമാണ്. യുഎസ് താരിഫുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനിടയിൽ ചരക്ക് സേവന നികുതി (ജിഎസ്‌ടി) പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. നികുതി പരിഷ്‌കാരങ്ങൾക്കായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാസങ്ങളായി നടന്നു വരികയാണെന്നും രണ്ടും യാദൃശ്ചികമായി സംഭവിച്ചതാണെന്നും പിയൂഷ്‌ ഗോയൽ പറഞ്ഞു.

"ഇത്തരം പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ ഒറ്റ രാത്രികൊണ്ട് സംഭവിക്കില്ല. കുറച്ച് മാസങ്ങളായി ഇതിനായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരികയാണ്. ധനമന്ത്രി, സെക്രട്ടറിമാർ, മന്ത്രിമാർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘം ഇതിനായി പ്രവർത്തിച്ചുവരികയാണ്. അടുത്ത പാദത്തിൽ നഷ്‌ടപരിഹാര സെസ് അവസാനിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. രണ്ടും ഒത്തുവന്നത് യാദൃശ്ചികമായാണ്", മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ജിഎസ്‌ടി പരിഷ്‌കരണം

56 മത് ജിഎസ്‌ടി കൗൺസിൽ യോഗം ജിഎസ്‌ടി നിരക്കുകൾ 12 ശതമാനവും 28 ശതമാനവും സംയോജിപ്പിച്ച് 5 ശതമാനത്തിൻ്റെയും 18 ശതമാനത്തിൻ്റെയും രണ്ട് സ്ലാബുകളാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇതോടൊപ്പം കൽക്കരി, കാർബണേറ്റഡ് പാനീയങ്ങൾ, പഴച്ചാറുകൾ അടങ്ങിയ കാർബണേറ്റഡ് പാനീയങ്ങൾ, വലിയ കാറുകൾ എന്നിവയുടെ നഷ്‌ടപരിഹാര സെസ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ജിഎസ്‌ടി കൗൺസിൽ തീരുമാനിച്ചു.

സെപ്‌റ്റംബർ 3 ന് ജിഎസ്‌ടി കൗൺസിൽ യോഗത്തിന് ശേഷം കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതരാമനാണ് തീരിമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഭക്ഷ്യവസ്‌തുക്കൾ, അടുക്കള വസ്‌തുക്കൾ, കാർഷിക ഉപകരണങ്ങൾ, കരകൗശല വസ്‌തുക്കൾ, ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ, മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഡയഗ്നോസ്‌റ്റിക് കിറ്റുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള അവശ്യവസ്‌തുക്കളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും മുൻ ജിഎസ്‌ടി സ്ലാബുകൾ 5 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചു.

18 ശതമാനം സ്ലാബിൽ ചെറിയ കാറുകൾ, മോട്ടോർ സൈക്കിളുകൾ പോലുള്ള ഓട്ടോമൊബൈലുകൾ ഇലക്‌ട്രോണിക് വസ്‌തുക്കൾ, വീട്ടുപകരണങ്ങൾ പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മിക്ക സാധനങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും ഒരു സ്‌റ്റാൻഡേർഡ് നിരക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തും.

കൂടാതെ പുകയില, പാൻ മസാല, സിഗരറ്റ്, ബീഡി, എയറേറ്റഡ് പഞ്ചസാര പാനീയങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഉത്‌പനങ്ങക്കും ആഡംബര വാഹനങ്ങൾ, 350 സിസിക്ക് മുകളിലുള്ള മോട്ടോർസൈക്കിളുകൾ, യാച്ചുകൾ, ഹെലികോപ്‌റ്ററുകൾ എന്നിവയ്‌ക്കും 40 ശതമാനം സ്ലാബ് ഉണ്ട്. എല്ലാ വ്യക്തിഗത ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളും വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങളും ജിഎസ്‌ടിയിൽ നിന്ന് പൂർണമായും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

