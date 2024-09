ETV Bharat / bharat

പോർട്ട് ബ്ലെയര്‍ ഇനി ശ്രീ വിജയപുരം; പേരുമാറ്റി കേന്ദ്ര സർക്കാർ - changed the name of Port Blair

By ETV Bharat Kerala Team Published : 2 minutes ago

Union Govt changed the name of Port Blair, New name is Sri Viayapuram ( ETV Bharat )