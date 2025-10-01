കേന്ദ്ര ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷാമബത്ത മൂന്ന് ശതമാനം വർധിപ്പിച്ചു; 57 കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങള്ക്കും അനുമതി
കേന്ദ്ര ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷാമബത്ത മൂന്ന് ശതമാനം വർധിപ്പിച്ച് സർക്കാർ. മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ അംഗീകാരം. പെൻഷൻകാരുടെ ക്ഷാമാശ്വാസത്തിലും മൂന്ന് ശതമാനം വർധനവ്.
ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷാമബത്ത മൂന്ന് ശതമാനം വർധിപ്പിച്ച് സർക്കാർ. തീരുമാനത്തിന് മന്ത്രിസഭാ അംഗീകാരമായി. പെൻഷൻകാരുടെ ക്ഷാമാശ്വാസത്തിലും മൂന്ന് ശതമാനം വർധനവിന് മന്ത്രിസഭാ അനുമതിയായി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഇന്ന് (01-10-2025) ചേർന്ന സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾക്കായുള്ള മന്ത്രിസഭാ സമിതി യോഗത്തിലാണ് ക്ഷാമബത്ത വർധനവിന് അംഗീകാരമായത്.
49.2 ലക്ഷം ജീവനക്കാർക്കും 68.7 ലക്ഷം പെൻഷൻകാർക്കും ഈ വർധനവിൻ്റെ ഗുണം ലഭിക്കുമെന്ന് വാർത്താ വിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് അറിയിച്ചു. ഏഴാം കേന്ദ്ര ശമ്പള കമ്മീഷൻ്റെ ശുപാർശകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അംഗീകൃത ഫോർമുല പ്രകാരമാണ് ഈ വർധനവ്.
പണപ്പെരുപ്പത്തിൻ്റെ ആഘാതം നികത്താൻ ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നൽകുന്ന തുകയാണ് ഡിയർനസ് അലവൻസ്. അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിൻ്റെ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം ആയാണ് ഈ തുക നൽകുക. തേ ലക്ഷ്യത്തോടെ പെൻഷൻകാർക്ക് നൽകുന്ന തുകയാണ് ഡിആർ അഥവാ ഡിയർനസ് റിലീഫ്. രാജ്യത്തെ ഉപഭോക്തൃ വില സൂചിക അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഡിഎ വർധനവ് തീരുമാനിക്കുന്നത്.
പുതിയ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങള്
വിദ്യാർഥികള്ക്ക് ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ രാജ്യത്തുടനീളം 57 പുതിയ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങൾ (കെവി) ആരംഭിക്കുന്നതിനും മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി. 2026-27 മുതൽ ഒമ്പത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ 57 പുതിയ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാണ് അനുമതി.
ഇതിനായി ആകെ 5862.55 കോടി രൂപയാണ് ഫണ്ട് വകയിരുത്തുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ മേൽനോട്ടത്തിൽ മികച്ച ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ലക്ഷ്യമിട്ട് നടത്തുന്ന സ്കൂളുകളാണ് കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങള്.
റാബി വിളകള്ക്ക് മിനിമം താങ്ങുവില
2026-27 ലെ മാർക്കറ്റിങ് സീസണിൽ എല്ലാ നിർബന്ധിത റാബി വിളകൾക്കും മിനിമം താങ്ങുവില (എംഎസ്പി) വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി. കർഷകർക്ക് അവരുടെ ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് ആദായകരമായ വില ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഇത് സഹായിക്കും. 2026-27 ലെ മാർക്കറ്റിങ് സീസണിലെ റാബി വിളകളുടെ എംഎസ്പി വർധിപ്പിച്ചതായും ഗോതമ്പിൻ്റെ എംഎസ്പി ക്വിൻ്റലിന് 160 രൂപ വർധിപ്പിച്ച് ക്വിൻ്റലിന് 2,585 രൂപയായി മന്ത്രിസഭ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
'വന്ദേമാതരം' ഗാനത്തിൻ്റെ 150 -ാം വാർഷിക ആഘോഷ പരിപാടികള്ക്ക് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകിയതായും കേന്ദ്രമന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
