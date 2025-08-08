ന്യൂഡൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രി ഉജ്ജ്വല യോജന (പിഎംയുവൈ) ഗുണഭോക്താകൾക്ക് 30,000 കോടി രൂപയുടെ ഗ്യാസ് സബ്സിഡിക്ക് അംഗീകാരം നൽകി കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭ. 14.2 കിലോഗ്രാം സിലിണ്ടറിന് പ്രതിവർഷം 9 റീഫില്ലുകൾക്കാണ് ഈ സബ്സിഡി ബാധകമാവുക.
ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (IOCL), ഭാരത് പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (BPCL), ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (HPCL) എന്നീ മൂന്ന് പൊതുമേഖലാ എണ്ണ വിപണന കമ്പനികൾ (OMCs) ക്കുള്ള 30,000 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടപരിഹാര പാക്കേജിനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകിയത്. ആഭ്യന്തര എൽപിജി വിൽപ്പനയിൽ നിന്നുള്ള നഷ്ടം ലഘൂകരിക്കുക എന്നതാണ് ഈ തീരുമാനം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
എന്താണ് ഉജ്ജ്വൽ യോജന?
രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങളിലെ പ്രായപൂർത്തിയായ സ്ത്രീകൾക്ക് നിക്ഷേപ രഹിത എൽപിജി കണക്ഷനുകൾ നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 2016 മെയ് മാസത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഉജ്ജ്വല യോജന ആരംഭിച്ചത്. 2025 ജൂലൈ 1 ലെ കണക്കനുസരിച്ച് രാജ്യത്തുടനീളം ഏകദേശം 10.33 കോടി പിഎംയുവൈ കണക്ഷനുകളുണ്ട്.
എല്ലാ ഫിഎംയുവൈ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും ഡെപ്പോസിറ്റ്-ഫ്രീ എൽപിജി കണക്ഷൻ ലഭിക്കും. സിലിണ്ടറിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ്, പ്രഷർ റെഗുലേറ്റർ, സുരക്ഷ ഹോസ്, ഗാർഹിക ഗ്യാസ് കൺസ്യൂമർ കാർഡ് ബുക്ക്ലെറ്റ്, ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ചാർജുകൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും.
ഉജ്ജ്വല 2.0 യുടെ രീതി അനുസരിച്ച് എല്ലാ ഗുണഭോക്താകൾക്കും ആദ്യ റീഫില്ലും സ്റ്റൗവും സൗജന്യമായി നൽകും. ഇതിനായി ഗുണഭോക്തകൾ യാതൊരുവിധ പണവും നൽകേണ്ടത്തില്ല. ഇവയുടെ ചെലവ് പൊതുമേഖലാ എണ്ണ വിപണന കമ്പനികൾ വഴി കേന്ദ്രം വഹിക്കും.
ആഗോള വില വ്യതിയാനങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിയിൽ എൽപിജി ഉപയോഗം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായി 2022 മെയ് മാസത്തിൽ സർക്കാർ 14.2 കിലോഗ്രാം സിലിണ്ടറിന് 200 രൂപ സബ്സിഡി നടപ്പാക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇത് പ്രതിവർഷം 12 റീഫില്ലുകൾ വരെ ഉൾക്കൊള്ളും.
2023 ഓക്ടോബറിൽ സബ്സിഡി 300 രൂപയാക്കി ഉയർത്തി. അപ്പോഴും പ്രതിവർഷം 12 റീഫില്ലുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുമായിരുന്നു. അതേസമയം പിഎംയുവൈ ഗുണഭോക്തക്കളിൽ എൽപിജി ഉപയോഗത്തിൻ്റെ തോത്ത് ഗണ്യമായി വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 3 റീഫില്ലുകളും 2022-23 വർഷത്തിൽ 3.68 റീഫില്ലകളുമായിരുന്നു എൽപിജി ഉപയോഗത്തിൻ്റെ കണക്ക്. എന്നാൽ 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇത് 4.47 റീഫില്ലുകളായി ഉയർന്നു.
