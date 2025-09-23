ETV Bharat / bharat

യുവാക്കള്‍ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്‌നം തൊഴിലില്ലായ്‌മ; വോട്ട് മോഷണവുമായി ഇതിന് നേരിട്ട് ബന്ധമെന്നും രാഹുല്‍

രാജ്യത്തെ തൊഴിലില്ലായ്‌മയില്‍ നിന്നും വോട്ട് മോഷണത്തില്‍ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോള്‍ അത്യന്തിക ദേശസ്‌നേഹമെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി

UNEMPLOYMENT BIGGEST PROBLEM RAHUL GANDHI modi bjp
Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi addresses a press conference in New Delhi on Thursday, September 18, 2025 (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 23, 2025 at 1:10 PM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ മോഷ്‌ടിക്കുന്നതിനൊപ്പം തൊഴിലില്ലായ്‌മയും അഴിമതിയും വര്‍ദ്ധിച്ച് വരികയാണെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. തൊഴില്‍ മോഷണവും വോട്ട് മോഷണവും യുവാക്കള്‍ ഒരിക്കലും പൊറുക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

രാജ്യത്തെ യുവാക്കള്‍ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്‌നം തൊഴിലില്ലായ്‌മയാണെന്നും ലോക്‌സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എക്‌സില്‍ ഹിന്ദിയില്‍ കുറിച്ച പോസ്റ്റില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതിന് വോട്ട് മോഷണവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു. ജനഹിതം നേടി അധികാരത്തിലെത്തുന്ന ഒരു സര്‍ക്കാരിന്‍റെ പ്രഥമ കര്‍ത്തവ്യം തൊഴില്‍ നല്‍കുകയും യുവാക്കള്‍ക്ക് അവസരം നല്‍കുകയുമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. രാജ്യത്തെ തൊഴിലില്ലായ്‌മയില്‍ നിന്നും വോട്ട് മോഷണത്തില്‍ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോള്‍ അത്യന്തിക ദേശസ്‌നേഹമെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. ദേശസ്‌നേഹത്തെക്കുറിച്ച് നിരന്തരം പ്രസംഗിച്ച് നടന്നാല്‍ മാത്രം അതുണ്ടാകില്ലെന്നും രാഹുല്‍ ആരോപിച്ചു.

ബിജെപി സത്യസന്ധമായല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ വിജയിക്കുന്നത്. അവര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചും വോട്ട് മോഷ്‌ടിച്ചുമാണ് അധികാരത്തില്‍ തുടരുന്നത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് രാജ്യത്തെ തൊഴിലില്ലായ്‌മ നിരക്ക് 45 വര്‍ഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഉയരത്തില്‍ എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

ഇത് കൊണ്ടാണ് തൊഴിലുകള്‍ ഇല്ലാതാകുന്നത്. നിയമന പ്രക്രിയ ആകെത്തകര്‍ന്നിരിക്കുന്നു. യുവാക്കളുടെ ഭാവി അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാ ചോദ്യപേപ്പര്‍ ചോര്‍ച്ചയും ഓരോ നിയമനവും അഴിമതിക്കഥകളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്തെ യുവാക്കള്‍ കഠിനമായി അദ്ധ്വാനിക്കുന്നു. സ്വപ്‌നം കാണുന്നു. അവരുടെ ഭാവിക്കായി പോരാടുന്നു. എന്നാല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പ്രചാരണത്തിലും പ്രശസ്‌തരെ കൊണ്ട് തന്‍റെ അപദാനങ്ങള്‍ പാടിപ്പുകഴ്‌ത്തുന്നതിലും ശതകോടീശ്വരന്‍മാര്‍ക്ക് ലാഭമുണ്ടാക്കി നല്‍കുന്നതിലും മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. യുവാക്കളുടെ പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം ഈ സര്‍ക്കാര്‍ തല്ലിക്കെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അവരെ മൊത്തത്തില്‍ അസ്വസ്ഥരാക്കിയിരിക്കുന്നുവെന്നും കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ മുന്‍ അധ്യക്ഷന്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കാര്യങ്ങള്‍ മാറിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കേവലം തൊഴിലിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല പോരാടേണ്ടതെന്ന് യുവാക്കള്‍ക്ക് തിരിച്ചറിവുണ്ടായിരിക്കുന്നു. വോട്ട് മോഷണത്തിനെതിരെയും പോരാടണമെന്ന് അവര്‍ക്ക് മനസിലായിരിക്കുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ മോഷ്‌ടിക്കപ്പെടുന്നിടത്തോളം കാലം അഴിമതിയും തൊഴിലില്ലായ്‌മയും ഉയര്‍ന്ന് കൊണ്ടേ ഇരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

തൊഴില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ പൊലീസ് തല്ലുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും രാഹുല്‍ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊപ്പം മോദി തൈകള്‍ നടുന്നതും മയിലിന് തീറ്റ നല്‍കുന്നതും യോഗ ചെയ്യുന്നതുമുണ്ട്.

UNEMPLOYMENT BIGGEST PROBLEMRAHUL GANDHIMODIBJPVOTE THEFT ROW

