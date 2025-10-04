'ഉടമകളില്ലാതെ ബാങ്കിൽ കെട്ടികിടക്കുന്നത് 1.84 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ആസ്തി, കൃത്യമായ രേഖകളുമായെത്തിയാൽ തിരികെ നൽകും': നിർമലാ സീതാരാമൻ
ഉടമസ്ഥർ അവകാശപ്പെടാത്ത പണം ബാങ്കുകളിലും ആർബിഐയിലുമായി കെട്ടി കിടക്കുകയാണെന്നും യഥാർഥ ഉടമകളെ കണ്ടെത്തി പണം കൈമാറുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
Published : October 4, 2025 at 8:59 PM IST
അഹമ്മദാബാദ്: ബാങ്കുകളിലും മറ്റു ധനകാര്യ ഏജൻസികളിലുമായി 1.84 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക ആസ്തികൾ ഉടമകളില്ലാതെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുവെന്ന് കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ. ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങൾ, ഇൻഷുറൻസ്, പ്രൊവിഡൻ്റ് ഫണ്ട്, ഓഹരികൾ എന്നിവയുടെ രൂപത്തിലാണ് ഇവ ബാങ്കുകളിൽ കിടക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ഗുജറാത്തിൽ ആരംഭിച്ച ആപ്കി പൂഞ്ചി, ആപ്ക അധികാർ (നിങ്ങളുടെ പണം, നിങ്ങളുടെ അവകാശം) ക്യാമ്പയിൻ പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് മന്ത്രി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഏകദേശം മൂന്ന് മാസത്തോളം ക്യാമ്പയിൻ നീണ്ടുനിൽക്കും. ഗുജറാത്ത് ധനമന്ത്രി കനുഭായ് ദേശായിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗാന്ധിനഗറിൽ വച്ചാണ് ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചത്.
ചടങ്ങിൽ ബാങ്കുകളിലെയും ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെയും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ പങ്കെടുത്തു. ആസ്തികൾ യഥാർത്ഥ ഉടമകളിലേക്ക് എത്തുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ അവബോധം, ആക്സസ്, ആക്ഷൻ എന്നീ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും മന്ത്രി ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
"ഉടമകള് അവകാശപ്പെടാത്ത പണം ബാങ്കുകളിലും ആർബിഐയിലും ഐഇപിഎഫിലുമായി (നിക്ഷേപക വിദ്യാഭ്യാസ, സംരക്ഷണ ഫണ്ട്) കിടക്കുകയാണ്. ആ ഫണ്ടുകളുടെ യഥാർഥ ഉടമകളെയും അവകാശികളെയും കണ്ടെത്തി അവർക്ക് പണം കൈമാറണം. കൂടാതെ, ഡിഎഫ്എസ് (ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് വകുപ്പ്) പ്രകാരം 1,84,000 കോടി രൂപ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അത് തികച്ചും സുരക്ഷിതമാണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പ് നൽകാൻ കഴിയും.
നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ശരിയായ രേഖകളുമായി വരൂ. പണം നിങ്ങൾക്ക് നൽകും. സർക്കാരാണ് അതിൻ്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ. അത് ബാങ്ക് വഴിയോ സെബി വഴിയോ മറ്റേതെങ്കിലും ഏജൻസികള് വഴിയോ ആകാം. പക്ഷേ അത് അവിടെ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുകയാണ്," മന്ത്രി ഉറപ്പുനൽകി.
ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ ദീർഘകാലത്തേക്ക് ഉടമകളില്ലാതെ ആസ്തി ബാങ്കിൽ തുടരുകയാണെങ്കിൽ, അത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറ്റുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. "ആർബിഐ യുഡിജിഎം (അൺക്ലെയിംഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഗേറ്റ്വേ ടു ആക്സസ് ഇൻഫർമേഷൻ) പോർട്ടൽ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഉടമകളില്ലാതെ ബാങ്കുകളിൽ കെട്ടികിടക്കുന്ന പണം ആർബിഐയിലേക്ക് പോകുന്നു, ഉടമകൾ രേഖകളുമായി വന്നാൽ ആ നിമിഷം പണം തിരികെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും" അവർ വ്യക്തമാക്കി.
സ്റ്റോക്കുകളുടെയോ സമാനമായ ആസ്തികളുടെയോ കാര്യത്തിൽ, അത് സെബിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കേന്ദ്രത്തിലേക്കോ ഐഇപിഎഫിലേക്കോ പോകുമെന്നും മന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ചു. സർക്കാർ, ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കണമെന്ന് മന്ത്രി അഭ്യർഥിച്ചു. അതുവഴി ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വന്ന് കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും അവകാശപ്പെടാതെ കിടക്കുന്ന ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ പോലുള്ള ആസ്തികൾ ആവശ്യപ്പെടാൻ പ്രാപ്തരാകും എന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പണം ബാങ്കിൽ ഉടമകളില്ലാതെ കെട്ടികിടക്കുന്ന കാര്യം ജനങ്ങളെ അറിയിക്കണമെന്നും ശരിയായ രേഖകൾ കണ്ടെത്തി പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ അവരോട് ആവശ്യപ്പെടണമെന്നും പറഞ്ഞ മന്ത്രി ആർബിഐയുടെ യുഡിജിഎം പോർട്ടൽ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കുകളിൽ സൃഷ്ടിച്ച സ്റ്റാളുകൾ വഴിയോ അവകാശികൾക്ക് പണം നേടാൻ കഴിയുമെന്നും സൂചിപ്പിച്ചു. ബാങ്കിൽ കിടക്കുന്ന അവകാശപ്പെടാത്ത നിക്ഷേപങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ഉടമകളെ അന്വേഷിക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും ഉദ്യോഗസ്ഥർ സന്ദർശനം നടത്തുമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകിയ ഗുജറാത്ത് ഗ്രാമീൺ ബാങ്കിനെ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തു.
