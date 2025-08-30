ETV Bharat / bharat

ഓപ്പറേഷന്‍ സിന്ദൂറിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് രാഷ്‌ട്രീയത്തില്‍ തുടരാന്‍ അര്‍ഹതയില്ല; ഭീകരതയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാനെ പതനത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നും ഉമാ ഭാരതി

പാകിസ്ഥാൻ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ഭീകരതയ്‌ക്കെതിരെ ഇന്ത്യ നിരന്തരം പോരാടിയിട്ടുണ്ടെന്നും അത് ഇല്ലാതാക്കുമെന്നും ഉമാ ഭാരതി.

Uma Bharti (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 30, 2025 at 10:31 AM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി: പാക് അധിനിവേശ കശ്‌മീര്‍ തിരിച്ചുപിടിക്കുക എന്നത് രാജ്യത്തെ എല്ലാവരുടെയും മനസിലുണ്ടെന്ന് ബിജെപി നേതാവും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ ഉമാ ഭാരതി. അത് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കപ്പെടും. പാകിസ്ഥാൻ ഭീകരതയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് അവരുടെ സ്വന്തം പതനത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നും ഉമാ ഭാരതി പറഞ്ഞു. വാര്‍ത്ത ഏജന്‍സിയായ എഎന്‍ഐക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ബിജെപി നേതാവിന്‍റെ പ്രതികരണം.

ഓപ്പറേഷന്‍ സിന്ദൂറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കുന്നവര്‍ക്ക് രാഷ്‌ട്രീയത്തില്‍ തുടരാന്‍ അര്‍ഹതയില്ലെന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യത്തിന് ഉമാ ഭാരതി ഉത്തരം നല്‍കി. ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നവർ രാജ്യത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവര്‍ക്ക് ദേശസ്‌നേഹം എന്താണെന്ന് മനസിലാകുന്നില്ല. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തുടരാൻ അവര്‍ക്ക് അർഹതയില്ലെന്നും ഉമാ ഭാരതി പറഞ്ഞു.

"പാക് അധിനിവേശ കശ്‌മീര്‍ തിരിച്ചുപിടിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം. പാക് അധിനിവേശ കശ്‌മീര്‍ തിരിച്ചുപിടിച്ചാല്‍ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം പൂർണമാകും... പാക് അധിനിവേശ കശ്‌മീരിനെ രാജ്യത്തിന്‍റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാക്കണം. ഇന്ത്യൻ സായുധ സേനയുടെ വീര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ ഉത്തരം നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല... ഇന്ത്യൻ സായുധ സേനയെ എങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല, അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ തുടരാന്‍ അര്‍ഹതയില്ല..."- ഉമാ ഭാരതി പറഞ്ഞു.

പാകിസ്ഥാന്‍ തോണ്ടുന്നത് സ്വന്തം കുഴി

പാകിസ്ഥാൻ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ഭീകരതയ്‌ക്കെതിരെ ഇന്ത്യ നിരന്തരം പോരാടിയിട്ടുണ്ടെന്നും അത് ഇല്ലാതാക്കുമെന്നും അവർ അടിവരയിട്ടു. "പാകിസ്ഥാൻ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ഭീകരത എന്ന മുഴുവൻ പ്രശ്‌നത്തിനും പരിഹാരം സ്വാഭാവിക നീതിയാണ്. പാകിസ്ഥാൻ ഭീകരതയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് അവരുടെ സ്വന്തം പതനത്തിലേക്ക് നയിക്കും. തീവ്രവാദത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയാണ്" - അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

വഷളായി ഇന്ത്യ-പാക് ബന്ധം

അതേസമയം പഹല്‍ഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യ-പാക് ബന്ധം വീണ്ടും ഏറെ വഷളായിരിക്കുകയാണ്. ഏപ്രിൽ 22-നായിരുന്നു സാധരണക്കാരായ 26 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ട പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണം. ഇതിന് മറുപടിയായി മെയ് 7-ന് ഇന്ത്യ ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ ആരംഭിച്ചു. പാകിസ്ഥാൻ, പാക് അധീന കശ്‌മീർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ 100-ലധികം ഭീകരർ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

തിരിച്ചടിക്കാനുള്ള പാകിസ്ഥാന്‍റെ ശ്രമങ്ങള്‍ ചെറുത്ത ഇന്ത്യ അവരുടെ വ്യോമതാവളങ്ങളടക്കം ആക്രമിച്ചിരുന്നു. നിലവില്‍ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മില്‍ വെടിനിര്‍ത്തലിലാണ്. ഇതിനായി പാക് അധികൃതര്‍ ബന്ധപ്പെട്ടുവെന്നാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ അറിയിച്ചത്. ഓപ്പറേഷന്‍ സിന്ദൂർ അവസാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള ഏതൊരു നീക്കത്തിനും ഉചിതമായ മറുപടി ലഭിക്കുമെന്നും കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പും നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

