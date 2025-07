ETV Bharat / bharat

മംഗളൂരുരിൽ വിഷ വാതക ചോർച്ചയെ തുടർന്ന് മലയാളി ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് ജീവനക്കാർ മരിച്ചു - MRPL MANGALURU

Mangaluru Refinery and Petrochemicals Limited (MRPL), where a gas leak incident on Saturday led to the death of two workers ( ETV Bharat )