ETV Bharat / bharat

രണ്ട് ട്രെയിനുകള്‍, ആറ് വരി പാലം; ബിഹാറിന്‍റെ വാണിജ്യ മേഖലയ്ക്ക് കരുത്താകാന്‍ 13000 കോടി രൂപയുടെ വികസന പദ്ധതികള്‍ - RS 13K CRORE WORTH PROJECTS

ബിഹാറിന്‍റെ വാണിജ്യമേഖലയ്ക്ക് കരുത്തേകാന്‍ ഈ പദ്ധതികള്‍ക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. സംസ്ഥാനത്തെ ആളുകള്‍ക്ക് തൊഴില്‍ ലഭ്യമാക്കുകയും അവരുടെ ആരോഗ്യ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി

TWO TRAINS SIX LANE BRIDGE AND MORE PM MODI BIHAR VISIT PM MODI BIHAR PROJECTS INAUGURATION SIX LANE BRIDGE IN BIHAR
File photo of Prime Minister Narendra Modi (ANI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 22, 2025 at 3:01 PM IST

3 Min Read

പറ്റ്ന: പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികള്‍ക്കെതിരെ ശക്തമായി ആഞ്ഞടിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. അവരുടെ ഭരണകാലത്ത് ജനങ്ങളെ വെറും ഗുണഭോക്താക്കളാക്കി മാറ്റിയെന്ന് മോദി ആരോപിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് പതിമൂവായിരം കോടി രൂപയുടെ വികസന പദ്ധതികള്‍ക്ക് തറക്കല്ലിട്ട് തുടക്കം കുറിച്ച് കൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി.

Also Read: കേരളത്തിലെ ബിജെപി നേതൃയോഗം കൊച്ചിയിൽ; ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌ത് അമിത് ഷാ

ബിഹാറിലെ ജനങ്ങളെ വെറും വോട്ട് ബാങ്കായാണ് ആര്‍ജെഡിയും സഖ്യകക്ഷികളും പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. ആര്‍ജെഡിയുടെയോ കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെയോ ഭരണകാലത്ത് പ്രധാന പദ്ധികളൊന്നും അവിടെ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജനങ്ങളുടെ ജീവിതനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നത് അവര്‍ക്ക് വിഷയമേ ആയിരുന്നില്ല. സ്വന്തം പോക്കറ്റ് നിറയ്ക്കുന്നതിലായിരുന്നു അവരെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ എന്‍ഡിഎ സര്‍ക്കാര്‍ എല്ലാ മേഖലകളെയും ശാക്തീകരിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. റെയില്‍വേ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളടക്കം ബിഹാറില്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തും.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇന്ന് ബിഹാറിലെ ഗയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി 13000 കോടി രൂപയുടെ വികസനങ്ങള്‍ക്ക് തറക്കല്ലിട്ടു. അടിസ്ഥാന സൗകര്യം, ബന്ധിപ്പിക്കല്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തല്‍, റെയില്‍വേ, നര വകസന മേഖലള്‍ക്കാണ് ഊന്നല്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. പരിപാടിയില്‍ വച്ച് രണ്ട് ട്രെയിനുകള്‍ അദ്ദേഹം വെര്‍ച്വല്‍ ആയി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തു. ഗയക്കും ഡല്‍ഹിക്കുമിടയില്‍ അമൃത ഭാരത് എക്‌സ്പ്രസ്, വൈശാലിക്കും കൊദെര്‍മയ്ക്കു ഇടയില്‍ സര്‍വീസ് നടത്തു്ന ബുദ്ധിസ്റ്റ് സര്‍ക്യൂട്ട് ട്രെയിന്‍ എന്നിവയാണ് അവര്‍ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്‌തത്. റെയില്‍വേ ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താനും യാത്ര മെച്ചപ്പെടുത്താനും മത വിനോദസഞ്ചാരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാ് നടപടി.

താന്‍ ഇന്ന് ഒരുദിവസം മാത്രം 13000 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികള്‍ക്കാണ് ഇവിടെ തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പൊതുയോഗത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്‌ത് കൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഊര്‍ജ്ജം, ആരോഗ്യം, നഗര വികസനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലുള്ള പദ്ധതികള്‍ക്കാണ് തുടക്കമായിരിക്കുന്നത്. ബിഹാറിലെ വാണിജ്യത്തിന് ഈ പദ്ധതികള്‍ കരുത്തേകും. ജനങ്ങള്‍ക്ക് തൊഴില്‍ നല്‍കും. ആരോഗ്യ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മേഖകള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടു.

നുഴഞ്ഞു കയറ്റക്കാര്‍ സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങള്‍ കവര്‍ന്നെടുക്കാന്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകള്‍ ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ വര്‍ദ്ധിച്ച് വരുന്ന അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരുടെ എണ്ണം ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. തന്‍റെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രസംഗത്തില്‍ ഇക്കാര്യം താന്‍ ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടിയെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ബിഹാറും ഈ അപകടം നേരിടുന്നു. ബിഹാറിലെ അതിര്‍ത്തികളില്‍ ജനസംഖ്യയില്‍ വളരെ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കൊണ്ടാണ് അനധികൃത കുടിയേറ്റം അനുവദിക്കില്ലെന്ന് തങ്ങള്‍ പറയുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാര്‍ രാജ്യത്തിന്‍റെ ഭാവി നിര്‍ണയിക്കുന്ന സ്ഥിതി അനുവദിക്കാനാകില്ല. ബിഹാറിലെ യുവാക്കളുടെ തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ അവര്‍ കവര്‍ന്നെടുക്കാനും അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

ഇതിനായി ഒരു ദൗത്യം ആരംഭിക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് അധികം വൈകാതെ തന്നെ ആരംഭിക്കും. എല്ലാ കുടിയേറ്റക്കാരെയും പുറത്താക്കും. രാജ്യത്തെ ഈ കുടിയേറ്റക്കാരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരെ ബിഹാറിലെ ജനങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയം. കോണ്‍ഗ്രസം ആര്‍ജെഡിയുമാഗ്രഹിക്കുന്ന ബിഹാറിലെ ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങള്‍ കവരാനാ്. കുടിയേറ്റക്കാരെ പ്രീണിപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെ തങ്ങളുടെ വോട്ട് ബാങ്ക് വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

പ്രധാന്‍ മന്ത്രി ആവാസ് യോജനയുടെ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി താക്കോല്‍ ദാനം നിര്‍വഹിച്ചു. എല്ലാവര്‍ക്കും ഭവനമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതിയാണിത്.

ബെഗുസരായി ജില്ലയില്‍ ഗംഗാ നദിക്ക് കുറുകെയുള്ള ആറ് വരി പാലത്തിന്‍റെ നിര്‍മ്മാണോദ്ഘാടനവും പ്രധാനമന്ത്രി നിര്‍വഹിച്ചു. സംസ്ഥാനം ഏറെ കാലമായി കാത്തിരുന്ന അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനങ്ങളിലൊന്നാണിത്. 180 കോടി രൂപ ചെലവ് വരുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. ദേശീയ പാത 31ല്‍ 8.15 കിലോമീറ്റര്‍ ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള പദ്ധതിയാണിത്. രാജേന്ദ്ര സേതുവിന് സമാന്തരമായി 1.86 കിലോമീറ്റര്‍ ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള ആറ് വരി പാലം കൂടി നിര്‍മ്മിക്കും.

വടക്ക് തെക്ക് ബിഹാറിലെ വ്യവസായ-വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങള്‍ക്ക് കരുത്ത് പകരാന്‍ പദ്ധതി സഹായകമാകും. പറ്റ്ന ജല്ലയിലെ മൊകാമ, ബെഗുസരായി തുടങ്ങിയവയെ തമ്മില്‍ പാലം ബന്ധിപ്പിക്കും. വലിയ വാഹനങ്ങളുടെ യാത്ര നൂറ് കിലോമീറ്റര്‍ കുറയ്ക്കാനും പുതിയ പാലം വരുന്നതോടെ സാധ്യമാകും.

പറ്റ്ന: പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികള്‍ക്കെതിരെ ശക്തമായി ആഞ്ഞടിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. അവരുടെ ഭരണകാലത്ത് ജനങ്ങളെ വെറും ഗുണഭോക്താക്കളാക്കി മാറ്റിയെന്ന് മോദി ആരോപിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് പതിമൂവായിരം കോടി രൂപയുടെ വികസന പദ്ധതികള്‍ക്ക് തറക്കല്ലിട്ട് തുടക്കം കുറിച്ച് കൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി.

Also Read: കേരളത്തിലെ ബിജെപി നേതൃയോഗം കൊച്ചിയിൽ; ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌ത് അമിത് ഷാ

ബിഹാറിലെ ജനങ്ങളെ വെറും വോട്ട് ബാങ്കായാണ് ആര്‍ജെഡിയും സഖ്യകക്ഷികളും പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. ആര്‍ജെഡിയുടെയോ കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെയോ ഭരണകാലത്ത് പ്രധാന പദ്ധികളൊന്നും അവിടെ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജനങ്ങളുടെ ജീവിതനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നത് അവര്‍ക്ക് വിഷയമേ ആയിരുന്നില്ല. സ്വന്തം പോക്കറ്റ് നിറയ്ക്കുന്നതിലായിരുന്നു അവരെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ എന്‍ഡിഎ സര്‍ക്കാര്‍ എല്ലാ മേഖലകളെയും ശാക്തീകരിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. റെയില്‍വേ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളടക്കം ബിഹാറില്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തും.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇന്ന് ബിഹാറിലെ ഗയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി 13000 കോടി രൂപയുടെ വികസനങ്ങള്‍ക്ക് തറക്കല്ലിട്ടു. അടിസ്ഥാന സൗകര്യം, ബന്ധിപ്പിക്കല്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തല്‍, റെയില്‍വേ, നര വകസന മേഖലള്‍ക്കാണ് ഊന്നല്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. പരിപാടിയില്‍ വച്ച് രണ്ട് ട്രെയിനുകള്‍ അദ്ദേഹം വെര്‍ച്വല്‍ ആയി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തു. ഗയക്കും ഡല്‍ഹിക്കുമിടയില്‍ അമൃത ഭാരത് എക്‌സ്പ്രസ്, വൈശാലിക്കും കൊദെര്‍മയ്ക്കു ഇടയില്‍ സര്‍വീസ് നടത്തു്ന ബുദ്ധിസ്റ്റ് സര്‍ക്യൂട്ട് ട്രെയിന്‍ എന്നിവയാണ് അവര്‍ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്‌തത്. റെയില്‍വേ ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താനും യാത്ര മെച്ചപ്പെടുത്താനും മത വിനോദസഞ്ചാരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാ് നടപടി.

താന്‍ ഇന്ന് ഒരുദിവസം മാത്രം 13000 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികള്‍ക്കാണ് ഇവിടെ തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പൊതുയോഗത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്‌ത് കൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഊര്‍ജ്ജം, ആരോഗ്യം, നഗര വികസനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലുള്ള പദ്ധതികള്‍ക്കാണ് തുടക്കമായിരിക്കുന്നത്. ബിഹാറിലെ വാണിജ്യത്തിന് ഈ പദ്ധതികള്‍ കരുത്തേകും. ജനങ്ങള്‍ക്ക് തൊഴില്‍ നല്‍കും. ആരോഗ്യ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മേഖകള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടു.

നുഴഞ്ഞു കയറ്റക്കാര്‍ സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങള്‍ കവര്‍ന്നെടുക്കാന്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകള്‍ ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ വര്‍ദ്ധിച്ച് വരുന്ന അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരുടെ എണ്ണം ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. തന്‍റെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രസംഗത്തില്‍ ഇക്കാര്യം താന്‍ ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടിയെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ബിഹാറും ഈ അപകടം നേരിടുന്നു. ബിഹാറിലെ അതിര്‍ത്തികളില്‍ ജനസംഖ്യയില്‍ വളരെ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കൊണ്ടാണ് അനധികൃത കുടിയേറ്റം അനുവദിക്കില്ലെന്ന് തങ്ങള്‍ പറയുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാര്‍ രാജ്യത്തിന്‍റെ ഭാവി നിര്‍ണയിക്കുന്ന സ്ഥിതി അനുവദിക്കാനാകില്ല. ബിഹാറിലെ യുവാക്കളുടെ തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ അവര്‍ കവര്‍ന്നെടുക്കാനും അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

ഇതിനായി ഒരു ദൗത്യം ആരംഭിക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് അധികം വൈകാതെ തന്നെ ആരംഭിക്കും. എല്ലാ കുടിയേറ്റക്കാരെയും പുറത്താക്കും. രാജ്യത്തെ ഈ കുടിയേറ്റക്കാരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരെ ബിഹാറിലെ ജനങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയം. കോണ്‍ഗ്രസം ആര്‍ജെഡിയുമാഗ്രഹിക്കുന്ന ബിഹാറിലെ ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങള്‍ കവരാനാ്. കുടിയേറ്റക്കാരെ പ്രീണിപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെ തങ്ങളുടെ വോട്ട് ബാങ്ക് വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

പ്രധാന്‍ മന്ത്രി ആവാസ് യോജനയുടെ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി താക്കോല്‍ ദാനം നിര്‍വഹിച്ചു. എല്ലാവര്‍ക്കും ഭവനമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതിയാണിത്.

ബെഗുസരായി ജില്ലയില്‍ ഗംഗാ നദിക്ക് കുറുകെയുള്ള ആറ് വരി പാലത്തിന്‍റെ നിര്‍മ്മാണോദ്ഘാടനവും പ്രധാനമന്ത്രി നിര്‍വഹിച്ചു. സംസ്ഥാനം ഏറെ കാലമായി കാത്തിരുന്ന അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനങ്ങളിലൊന്നാണിത്. 180 കോടി രൂപ ചെലവ് വരുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. ദേശീയ പാത 31ല്‍ 8.15 കിലോമീറ്റര്‍ ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള പദ്ധതിയാണിത്. രാജേന്ദ്ര സേതുവിന് സമാന്തരമായി 1.86 കിലോമീറ്റര്‍ ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള ആറ് വരി പാലം കൂടി നിര്‍മ്മിക്കും.

വടക്ക് തെക്ക് ബിഹാറിലെ വ്യവസായ-വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങള്‍ക്ക് കരുത്ത് പകരാന്‍ പദ്ധതി സഹായകമാകും. പറ്റ്ന ജല്ലയിലെ മൊകാമ, ബെഗുസരായി തുടങ്ങിയവയെ തമ്മില്‍ പാലം ബന്ധിപ്പിക്കും. വലിയ വാഹനങ്ങളുടെ യാത്ര നൂറ് കിലോമീറ്റര്‍ കുറയ്ക്കാനും പുതിയ പാലം വരുന്നതോടെ സാധ്യമാകും.

For All Latest Updates

TAGGED:

TWO TRAINS SIX LANE BRIDGE AND MOREPM MODI BIHAR VISITPM MODI BIHAR PROJECTS INAUGURATIONSIX LANE BRIDGE IN BIHARRS 13K CRORE WORTH PROJECTS

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

അബ്‌ദുല്ല മൗലവിയുടെ വീഡിയോ കോൾ, വിശാലാക്ഷി അമ്മയുടെ സെൽഫി; കേരളത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവം പിറന്നത് ഇങ്ങനെ

വൻ മാറ്റങ്ങളോടെ ആദായ നികുതി മുതല്‍ മന്ത്രിമാരെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള ബില്‍ വരെ, ലോക്‌സഭയും രാജ്യസഭയും പാസാക്കിയ സുപ്രധാന ബില്ലുകള്‍ വിശദമായി അറിയാം

മരണം ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണോ അത്യാസന്ന നിലയിലുള്ളവരെ വെന്‍റിലേറ്ററില്‍ കയറ്റുന്നത്? ഏതൊക്കെ രോഗികള്‍ക്കാണ്? പ്രത്യേകതകള്‍

ഇന്ത്യയിൽ ആധിപത്യമുറപ്പിക്കാൻ ഓപ്പൺഎഐ: ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഓഫിസ് തുറക്കാനൊരുങ്ങുന്നു; വിശദമായി അറിയാം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.