ശ്രീനഗർ: വടക്കൻ കശ്മീരിൽ രണ്ട് ഭീകരരെ വധിച്ച് സൈന്യം. ബന്ദിപ്പോരയിലെ ഗുരേസ് താഴ്വരയിൽ നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ നടന്ന നുഴഞ്ഞുകയറ്റ വിരുദ്ധ ഓപ്പറേഷനിലാണ് ഭീകരരെ സൈന്യം വധിച്ചത്. ഗുരേസ് സെക്ടറിലെ നൗഷെഹ്ര നാർഡിന് സമീപം നടന്ന നുഴഞ്ഞുകയറ്റ ശ്രമം സൈന്യം പരാജയപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.
ഇതേതുടർന്നുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിലാണ് ഭീകരരെ സൈന്യം വധിച്ചത്. ജമ്മു കശ്മീർ പൊലീസ് നൽകിയ രഹസ്യ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓപ്പറേഷൻ ആരംഭിച്ചതെന്ന് കശ്മീരിലെ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എക്സ് പോസ്റ്റിലൂടെ അറിയിച്ചു. ''ഒപി നൗഷെര നാർ IV, ബന്ദിപ്പോര, ജമ്മു കശ്മീർ പൊലീസ് നൽകിയ രഹസ്യ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗുരേസ് സെക്ടറിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യവും പൊലീസും സംയുക്തമായാണ് ഓപ്പറേഷൻ ആരംഭിച്ചത്.
വിവരം ലഭിച്ച സൈനികര് ജാഗ്രത പാലിച്ച് ഓപ്പറേഷന് ആരംഭിച്ചു. ഓപ്പറേഷനിടയിലാണ് രണ്ട് ഭീകരരെ കണ്ടെത്തിയത്. ഇതോടെ സൈനികരും ഭീകരരും തമ്മില് ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായി. സൈന്യം ഫലപ്രദമായി പ്രതിരോധിക്കുകയും രണ്ട് പേരെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. മേഖലയില് ഇപ്പോഴും ഓപ്പറേഷൻ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന്'' ചിനാൽ കോർപ്സ് ഇന്ത്യൻ ആർമി എക്സിൽ കുറിച്ചു.
Chinar Corps honours the supreme sacrifice of Braveheart Havildar Ikbal Ali, while performing operational duty in Kupwara district. His courage and dedication will forever inspire us.— Chinar Corps🍁 - Indian Army (@ChinarcorpsIA) August 27, 2025
Chinar Warriors salute the valour and sacrifice of the Braveheart. We stand in solidarity with… pic.twitter.com/A225qmM5NC
അതേസമയം കുപ്വാര ജില്ലയിൽ ഒരു സൈനികൻ ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ വീരമൃത്യു വരിച്ചതായി ചിനാർ കോർപ്സ് മറ്റൊരു എക്സ് പോസ്റ്റിൽ അറിയിച്ചു. "കുപ്വാര ജില്ലയിൽ ഡ്യൂട്ടി നിർവഹിക്കുന്നതിനിടെ ധീരനായ ഹവിൽദാർ ഇക്ബാൽ അലിയാണ് വീരമൃത്യു വരിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധൈര്യവും സമർപ്പണവും നമ്മെ എന്നെന്നേക്കുമായി പ്രചോദിപ്പിക്കും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ത്യാഗത്തെ ചിനാർ കോർപ്സ് ആദരിക്കുന്നു." ചിനാർ കോർപ്സിൽ പറഞ്ഞു.
OP NAUSHERA NAR IV, Bandipora— Chinar Corps🍁 - Indian Army (@ChinarcorpsIA) August 28, 2025
Based on intelligence provided by JKP regarding likely infiltration attempt, a joint operation was launched by #IndianArmy and @JmuKmrPolice in Gurez Sector. Alert troops spotted suspicious activity and challenged, which resulted in terrorists… pic.twitter.com/Jd6e1uHdpd
സൈനികൻ്റെ ധീരതയ്ക്കും ത്യാഗത്തിനും ചിനാർ യോദ്ധാക്കൾ അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കുന്നതായും ഇന്ത്യൻ ആർമി അറിയിച്ചു. "ദുഃഖിതരായ കുടുംബത്തോടൊപ്പം നിലകൊള്ളുന്നു. അവരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി സൈന്യം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായിരിക്കുമെന്നും എക്സ് പോസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യൻ ആർമി അറിയിച്ചു. അതേസമയം സൈനികൻ്റെ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ച സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോ അദ്ദേഹം മരിച്ച തീയതിയെക്കുറിച്ചോ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.
ഇക്കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് 13നും ജമ്മു കശ്മീരില് സുരക്ഷ സേനയും ഭീകരരും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായിരുന്നു. അന്നത്തെ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഒരു ജവാൻ വീരമൃത്യു വരിച്ചിരുന്നു. ഉറിയില് നടന്ന സംഘർഷത്തിൽ സൈനികനായ അനില് കുമാറാണ് മരിച്ചത്. ഉറിയില് നുഴഞ്ഞ് കയറാന് ശ്രമിച്ച ഭീകരരെ സൈന്യം തടഞ്ഞതാണ് ഏറ്റുമുട്ടലിന് കാരണമായത്. ഭീകരരെ സൈന്യം തടഞ്ഞതോടെ ചുരുന്ദ മേഖലയില് നിന്നും വെടിവയ്പ്പുണ്ടാകുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് അനില് കുമാറിന് വെടിയേറ്റത്.
