ETV Bharat / bharat

ബന്ദിപ്പോരയിലെ നിയന്ത്രണ രേഖയില്‍ നുഴഞ്ഞ് കയറാന്‍ ശ്രമം; രണ്ട് ഭീകരരെ വധിച്ച് സൈന്യം - TWO TERRORISTS KILLED IN KASHMIR

ജമ്മു കശ്‌മീർ പൊലീസ് നൽകിയ രഹസ്യ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓപ്പറേഷൻ.

TERRORISTS KILLED Anti Infiltration Operation Kashmir Gurez Army Two Terrorists Killed
File photo used as representation (ANI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 28, 2025 at 12:09 PM IST

2 Min Read

ശ്രീനഗർ: വടക്കൻ കശ്‌മീരിൽ രണ്ട് ഭീകരരെ വധിച്ച് സൈന്യം. ബന്ദിപ്പോരയിലെ ഗുരേസ് താഴ്‌വരയിൽ നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ നടന്ന നുഴഞ്ഞുകയറ്റ വിരുദ്ധ ഓപ്പറേഷനിലാണ് ഭീകരരെ സൈന്യം വധിച്ചത്. ഗുരേസ് സെക്‌ടറിലെ നൗഷെഹ്ര നാർഡിന് സമീപം നടന്ന നുഴഞ്ഞുകയറ്റ ശ്രമം സൈന്യം പരാജയപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

ഇതേതുടർന്നുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിലാണ് ഭീകരരെ സൈന്യം വധിച്ചത്. ജമ്മു കശ്‌മീർ പൊലീസ് നൽകിയ രഹസ്യ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓപ്പറേഷൻ ആരംഭിച്ചതെന്ന് കശ്‌മീരിലെ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എക്‌സ് പോസ്റ്റിലൂടെ അറിയിച്ചു. ''ഒപി നൗഷെര നാർ IV, ബന്ദിപ്പോര, ജമ്മു കശ്‌മീർ പൊലീസ് നൽകിയ രഹസ്യ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗുരേസ് സെക്‌ടറിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യവും പൊലീസും സംയുക്തമായാണ് ഓപ്പറേഷൻ ആരംഭിച്ചത്.

വിവരം ലഭിച്ച സൈനികര്‍ ജാഗ്രത പാലിച്ച് ഓപ്പറേഷന്‍ ആരംഭിച്ചു. ഓപ്പറേഷനിടയിലാണ് രണ്ട് ഭീകരരെ കണ്ടെത്തിയത്. ഇതോടെ സൈനികരും ഭീകരരും തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായി. സൈന്യം ഫലപ്രദമായി പ്രതിരോധിക്കുകയും രണ്ട് പേരെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തു. മേഖലയില്‍ ഇപ്പോഴും ഓപ്പറേഷൻ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന്'' ചിനാൽ കോർപ്‌സ് ഇന്ത്യൻ ആർമി എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അതേസമയം കുപ്വാര ജില്ലയിൽ ഒരു സൈനികൻ ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ വീരമൃത്യു വരിച്ചതായി ചിനാർ കോർപ്‌സ് മറ്റൊരു എക്‌സ് പോസ്റ്റിൽ അറിയിച്ചു. "കുപ്വാര ജില്ലയിൽ ഡ്യൂട്ടി നിർവഹിക്കുന്നതിനിടെ ധീരനായ ഹവിൽദാർ ഇക്ബാൽ അലിയാണ് വീരമൃത്യു വരിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധൈര്യവും സമർപ്പണവും നമ്മെ എന്നെന്നേക്കുമായി പ്രചോദിപ്പിക്കും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ത്യാഗത്തെ ചിനാർ കോർപ്‌സ് ആദരിക്കുന്നു." ചിനാർ കോർപ്‌സിൽ പറഞ്ഞു.

സൈനികൻ്റെ ധീരതയ്ക്കും ത്യാഗത്തിനും ചിനാർ യോദ്ധാക്കൾ അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കുന്നതായും ഇന്ത്യൻ ആർമി അറിയിച്ചു. "ദുഃഖിതരായ കുടുംബത്തോടൊപ്പം നിലകൊള്ളുന്നു. അവരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി സൈന്യം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായിരിക്കുമെന്നും എക്‌സ് പോസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യൻ ആർമി അറിയിച്ചു. അതേസമയം സൈനികൻ്റെ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ച സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോ അദ്ദേഹം മരിച്ച തീയതിയെക്കുറിച്ചോ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.

ഇക്കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് 13നും ജമ്മു കശ്‌മീരില്‍ സുരക്ഷ സേനയും ഭീകരരും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായിരുന്നു. അന്നത്തെ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഒരു ജവാൻ വീരമൃത്യു വരിച്ചിരുന്നു. ഉറിയില്‍ നടന്ന സംഘർഷത്തിൽ സൈനികനായ അനില്‍ കുമാറാണ് മരിച്ചത്. ഉറിയില്‍ നുഴഞ്ഞ് കയറാന്‍ ശ്രമിച്ച ഭീകരരെ സൈന്യം തടഞ്ഞതാണ് ഏറ്റുമുട്ടലിന് കാരണമായത്. ഭീകരരെ സൈന്യം തടഞ്ഞതോടെ ചുരുന്ദ മേഖലയില്‍ നിന്നും വെടിവയ്‌പ്പുണ്ടാകുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് അനില്‍ കുമാറിന് വെടിയേറ്റത്.

Also Read: മയക്ക് മരുന്ന് വേട്ടക്കിടെ പരിക്കേറ്റു; ജമ്മുവില്‍ ബിഎസ്‌എഫ് ജവാന് വീരമൃത്യു - BSF CONSTABLE DIED IN AN OPERATION

ശ്രീനഗർ: വടക്കൻ കശ്‌മീരിൽ രണ്ട് ഭീകരരെ വധിച്ച് സൈന്യം. ബന്ദിപ്പോരയിലെ ഗുരേസ് താഴ്‌വരയിൽ നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ നടന്ന നുഴഞ്ഞുകയറ്റ വിരുദ്ധ ഓപ്പറേഷനിലാണ് ഭീകരരെ സൈന്യം വധിച്ചത്. ഗുരേസ് സെക്‌ടറിലെ നൗഷെഹ്ര നാർഡിന് സമീപം നടന്ന നുഴഞ്ഞുകയറ്റ ശ്രമം സൈന്യം പരാജയപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

ഇതേതുടർന്നുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിലാണ് ഭീകരരെ സൈന്യം വധിച്ചത്. ജമ്മു കശ്‌മീർ പൊലീസ് നൽകിയ രഹസ്യ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓപ്പറേഷൻ ആരംഭിച്ചതെന്ന് കശ്‌മീരിലെ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എക്‌സ് പോസ്റ്റിലൂടെ അറിയിച്ചു. ''ഒപി നൗഷെര നാർ IV, ബന്ദിപ്പോര, ജമ്മു കശ്‌മീർ പൊലീസ് നൽകിയ രഹസ്യ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗുരേസ് സെക്‌ടറിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യവും പൊലീസും സംയുക്തമായാണ് ഓപ്പറേഷൻ ആരംഭിച്ചത്.

വിവരം ലഭിച്ച സൈനികര്‍ ജാഗ്രത പാലിച്ച് ഓപ്പറേഷന്‍ ആരംഭിച്ചു. ഓപ്പറേഷനിടയിലാണ് രണ്ട് ഭീകരരെ കണ്ടെത്തിയത്. ഇതോടെ സൈനികരും ഭീകരരും തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായി. സൈന്യം ഫലപ്രദമായി പ്രതിരോധിക്കുകയും രണ്ട് പേരെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തു. മേഖലയില്‍ ഇപ്പോഴും ഓപ്പറേഷൻ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന്'' ചിനാൽ കോർപ്‌സ് ഇന്ത്യൻ ആർമി എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അതേസമയം കുപ്വാര ജില്ലയിൽ ഒരു സൈനികൻ ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ വീരമൃത്യു വരിച്ചതായി ചിനാർ കോർപ്‌സ് മറ്റൊരു എക്‌സ് പോസ്റ്റിൽ അറിയിച്ചു. "കുപ്വാര ജില്ലയിൽ ഡ്യൂട്ടി നിർവഹിക്കുന്നതിനിടെ ധീരനായ ഹവിൽദാർ ഇക്ബാൽ അലിയാണ് വീരമൃത്യു വരിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധൈര്യവും സമർപ്പണവും നമ്മെ എന്നെന്നേക്കുമായി പ്രചോദിപ്പിക്കും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ത്യാഗത്തെ ചിനാർ കോർപ്‌സ് ആദരിക്കുന്നു." ചിനാർ കോർപ്‌സിൽ പറഞ്ഞു.

സൈനികൻ്റെ ധീരതയ്ക്കും ത്യാഗത്തിനും ചിനാർ യോദ്ധാക്കൾ അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കുന്നതായും ഇന്ത്യൻ ആർമി അറിയിച്ചു. "ദുഃഖിതരായ കുടുംബത്തോടൊപ്പം നിലകൊള്ളുന്നു. അവരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി സൈന്യം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായിരിക്കുമെന്നും എക്‌സ് പോസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യൻ ആർമി അറിയിച്ചു. അതേസമയം സൈനികൻ്റെ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ച സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോ അദ്ദേഹം മരിച്ച തീയതിയെക്കുറിച്ചോ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.

ഇക്കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് 13നും ജമ്മു കശ്‌മീരില്‍ സുരക്ഷ സേനയും ഭീകരരും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായിരുന്നു. അന്നത്തെ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഒരു ജവാൻ വീരമൃത്യു വരിച്ചിരുന്നു. ഉറിയില്‍ നടന്ന സംഘർഷത്തിൽ സൈനികനായ അനില്‍ കുമാറാണ് മരിച്ചത്. ഉറിയില്‍ നുഴഞ്ഞ് കയറാന്‍ ശ്രമിച്ച ഭീകരരെ സൈന്യം തടഞ്ഞതാണ് ഏറ്റുമുട്ടലിന് കാരണമായത്. ഭീകരരെ സൈന്യം തടഞ്ഞതോടെ ചുരുന്ദ മേഖലയില്‍ നിന്നും വെടിവയ്‌പ്പുണ്ടാകുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് അനില്‍ കുമാറിന് വെടിയേറ്റത്.

Also Read: മയക്ക് മരുന്ന് വേട്ടക്കിടെ പരിക്കേറ്റു; ജമ്മുവില്‍ ബിഎസ്‌എഫ് ജവാന് വീരമൃത്യു - BSF CONSTABLE DIED IN AN OPERATION

For All Latest Updates

TAGGED:

TERRORISTS KILLEDANTI INFILTRATION OPERATIONKASHMIR GUREZ ARMYTWO TERRORISTS KILLEDTWO TERRORISTS KILLED IN KASHMIR

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

കണിയാന്‍ കൂത്ത്-പവിത്ര കല,ഭിന്നലിംഗക്കാരുടെ പ്രാര്‍ത്ഥന; കലാകാരന്‍മാരുടെ സങ്കീര്‍ണ യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങള്‍ അറിയാം

ചാണകത്തില്‍ വിരിഞ്ഞ ഗണേശ വിഗ്രഹങ്ങള്‍; പാരമ്പര്യത്തെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ആധുനിക വ്യവസായമാക്കി മാറ്റിയ ഈ വനിതയെ പരിചയപ്പെടൂ

കഠിന കാലം പിന്നിട്ട്..... നാല് പെണ്‍മക്കളെയും കഠിനാദ്ധ്വാനം ചെയ്‌ത് സര്‍ക്കാരുദ്യോഗസ്ഥരാക്കിയ ഒരമ്മ, ആ ഒറ്റയാള്‍ പോരാട്ടത്തിന്‍റെ കഥയറിയാം

ട്രംപിന്‍റെ കാര്‍ഷിക ചുങ്കം നമുക്ക് നേട്ടമാക്കാനാകുമോ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.