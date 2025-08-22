ETV Bharat / bharat

പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്കൊപ്പം രണ്ട് ആർജെഡി എംഎൽഎമാർ, ഇവർ പാർട്ടി വിടുമോ? കലങ്ങി മറിഞ്ഞ് ബിഹാര്‍ രാഷ്‌ട്രീയം - TWO RJD MLAS WITH PM MODI PROGRAMME

നിതീഷിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെയും ജെഡിയുവിനെയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനുള്ള യാത്രയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടേതെന്ന് ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് വിമർശിച്ചു.

Two RJD Mlas present at PM Modi programme (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 22, 2025 at 8:32 PM IST

പട്‌ന: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ബിഹാർ സന്ദർശനത്തിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം രംഗത്ത്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ റാലിയിൽ, മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറും എൻഡിഎയുടെ എല്ലാ ഉന്നത നേതാക്കളും പങ്കെടുത്തു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ റാലിയിലെ ആര്‍ജെഡി എംഎല്‍എമാരുടെ സാന്നിധ്യമാണ് ഇപ്പോള്‍ ബിഹാര്‍ രാഷ്‌ട്രീയത്തിലെ ചര്‍ച്ചാവിഷയം ആയിരിക്കുന്നത്.

ആർജെഡിയിൽ വിവാദം

പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ പരിപാടിയിൽ രണ്ട് ആർജെഡി എംഎൽഎമാർ വേദിയിലുണ്ടായിരുന്നു. പ്രധാനമായും ആർജെഡി എംഎൽഎ വിഭാ ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം ആർജെഡിയിൽ കോളിളക്കം സൃഷ്‌ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രകാശ് വീർ ബിജെപിയിൽ ചേരുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും വരുന്നുണ്ട്.

വിഭാ ദേവി:

നവാഡയിൽ നിന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയ ജനതാദളിൻ്റെ എംഎൽഎയാണ് വിഭാ ദേവി. മുൻ ആർജെഡി എംഎൽഎ രാജ്ബല്ലഭ് യാദവിൻ്റെ ഭാര്യയാണ്. പോക്സോ കേസിൽ ജീവപര്യന്തം തടവ് അനുഭവിച്ചിരുന്ന മുൻ ആർജെഡി എംഎൽഎ രാജ്ബല്ലഭ് യാദവിനെ അടുത്തിടെ പട്‌ന ഹൈക്കോടതി കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയിരുന്നു. ഭർത്താവിനെ കുറ്റവിമുക്തയാക്കിയ ശേഷം, വിഭാ ദേവി ബിജെപിയിൽ ചേരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. വിഭാ ദേവി ആർജെഡി വിട്ട് ബിജെപിയിൽ ചേരുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഈ പരിപാടി കൂടുതൽ ശക്തി പകരുന്നു.

Two RJD Mlas present at PM Modi programme (ETV Bharat)

പ്രകാശ് വീർ:

പ്രകാശ് വീർ രജൗലിയിൽ നിന്നുള്ള എംഎൽഎയാണ്. കുറച്ച് മാസങ്ങളായി അദ്ദേഹം ആർജെഡി വിടുന്നതായി അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ നിലനിന്നിരുന്നു. ബിജെപി വേദിയിൽ പ്രകാശ് വീറിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും ആർജെഡിയ്‌ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ്. 2020 ലാണ് പ്രകാശ് വീർ ആർജെഡി എംഎൽഎ ആയത്. ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥി കനയ്യ കുമാറിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു പ്രകാശ് വീറിൻ്റെ വിജയം.

പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ ലാലു:

പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ ഗയ സന്ദർശനത്തിന് മുമ്പ്, ആർജെഡി അധ്യക്ഷൻ ലാലു പ്രസാദ് യാദവും തേജസ്വി യാദവും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെയും നിതീഷ് കുമാറിനെയും ആക്രമിച്ചിരുന്നു. ലാലു ഒരു വീഡിയോ പങ്കുവയ്ക്കു‌കയും പരിഹാസപരമായ പരാമർശം നടത്തുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. മോദി ഗയയിൽ നീതിഷിന്‍റെയും ജെഡിയുവിന്‍റെയും ബലിതര്‍പ്പണത്തിന് പോകുകയാണെന്നാണ് ലാലു പ്രസാദ് വിമർശിച്ചത്. നിതീഷിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പിണ്ഡം വയ്‌പാണ് അവിടെ മോദി നടത്തുകയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

നവാഡയിലെ 6 നിയമസഭ സീറ്റുകൾ:

നവാഡ ലോക്‌സഭ മണ്ഡലത്തിൽ ആറ് നിയമസഭ സീറ്റുകളുണ്ട്. നവാഡ ജില്ലയിലെ നവാഡ, ഹിസുവ, വാരിസ്‌ലിഗഞ്ച്, ഗോവിന്ദ്പൂർ, രജൗളി എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതേസമയം ബാർബിഗ നിയമസഭ സീറ്റ് ഷെയ്ഖ്‌പുര ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

നിയമസഭയിൽ ആർജെഡിയുടെ സ്ഥാനം:

2020 ൽ 75 സീറ്റുകൾ നേടി ആർജെഡി വലിയ പാർട്ടിയായി ഉയർന്നു. ബിജെപിക്ക് 74 സീറ്റുകളും എഐഎംഐഎം 5 സീറ്റുകളും നേടി. പിന്നീട് 4 എംഎൽഎമാർ ആർജെഡിയിൽ ചേർന്നു, ആകെ ആർജെഡി എംഎൽഎമാരുടെ എണ്ണം അതോടെ 79 ആയി. ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആർജെഡിക്ക് രണ്ട് സീറ്റുകൾ നഷ്‌ടപ്പെട്ട് ആ സംഖ്യ 77 ആയി കുറഞ്ഞു.

നിതീഷ് കുമാറിൻ്റെ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് സമയത്ത് നാല് ആർജെഡി എംഎൽഎമാർ പാർട്ടി മാറിയിരുന്നു. സൂര്യഗഢ എംഎൽഎ പ്രഹ്ളാദ് യാദവ്, ശിവഹാർ എംഎൽഎ ചേതൻ ആനന്ദ്, മൊകാമ എംഎൽഎ നീലം ദേവി, മൊഹാനിയ എംഎൽഎ സംഗീത കുമാരി എന്നിവർ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഇവരിൽ മൂന്ന് പേർ നിതീഷ് കുമാറിൻ്റെ വിശ്വാസ പ്രമേയ സമയത്ത് ഭരണകക്ഷിയുടെ ക്യാമ്പിലായിരുന്നു, സംഗീത കുമാരി പിന്നീട് ബിജെപിയിൽ ചേരുകയായിരുന്നു. നിലവിൽ ആർജെഡിയിലെ എംഎൽഎമാരുടെ എണ്ണം 73 ആണ്. രണ്ട് എംഎൽഎമാർ കൂടി പാർട്ടി വിട്ടാൽ നിയമസഭയിലെ ആർജെഡി എംഎൽഎമാരുടെ എണ്ണം 71 ആകും.

