പട്ന: ബീഹാറിലെ ഭാഗൽപൂർ ജില്ലയിലെ വോട്ടര് പട്ടികയില് രണ്ട് പാക് സ്വദേശിനികള്. 1956-ലാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും ഇവര് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിയത്. ഇരുവര്ക്കും വോട്ടര് ഐഡികാര്ഡ് നല്കിയിരുന്നു. നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷൻ (എസ്ഐആർ) പ്രക്രിയയില് ഇതുവെരിഫൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
എന്നാല് വിസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞും രാജ്യത്ത് തങ്ങിയ വിദേശ പൗരന്മാരെക്കുറിച്ച് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇവരുടെ പേരുകൾ പുറത്തുവന്നത്. ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഈ പിഴവ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. തുടർന്ന് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഉത്തരവനുസരിച്ച് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് അവരുടെ പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിലുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു.
ഭാഗൽപൂർ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റും പൊലീസും അന്വേഷണം നടത്തി വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനും നടപടിയെടുക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടതായി ഭാഗൽപൂർ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഡോ. നവൽ കിഷോർ ചൗധരി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ കേസിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് പങ്കുവച്ചിട്ടില്ല.
ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൽ, ഇബ്തുൽ ഹസൻ്റെ ഭാര്യ ഇമ്രാന ഖാത്തൂണിൻ്റെയും മുഹമ്മദ് തഫ്ജീൽ അഹമ്മദിൻ്റെ ഭാര്യ ഫിർദൗസിയ ഖാനത്തിൻ്റെയും പേരിൽ ടാങ്ക് ലെയ്നിൽ വോട്ടർ ഐഡി കാർഡുകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഇരുവരുടെയും ഇപിഐസി (ഇലക്ഷൻ ഐഡി) നമ്പറുകൾ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ പക്കലുണ്ട്. രംഗ്പൂരിൽ താമസിക്കുന്ന ഫിർദൗസിയ 1956 ജനുവരി 19 ന് മൂന്ന് മാസത്തെ വിസയിൽ ഇന്ത്യയിലെത്തിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അതേസമയം, ഇമ്രാന മൂന്ന് വർഷത്തെ വിസയിലാണ് എത്തിയത്. ഭാഗൽപൂർ ജില്ലാ ഭരണകൂടം നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. രണ്ട് സ്ത്രീകൾക്കും നോട്ടീസ് അയയ്ക്കും, ആവശ്യമായ രേഖകൾക്കൊപ്പം അവർ നിയമപരമായി ഹാജരാക്കേണ്ടിവരും.
ഇരു സ്ത്രീകളും ഇഷാക്ചക് പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് കീഴിലുള്ള ഭികൻപൂർ ടാങ്ക് ലെയ്നിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. കേസ് പുറത്തുവന്നതിനുശേഷം, ജില്ലാ ഭരണകൂടം വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പേര് നീക്കം ചെയ്യാന് നടപടികള് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇമ്രാന ഖാത്തൂണിൻ്റെ കേസിൽ ബിഎൽഒ (ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫീസർ) ഫർസാന ഖാത്തൂണിന് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഉത്തരവ് ലഭിച്ചു.
"ഒരു അന്വേഷണത്തിനും ആരും ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല, തെളിവ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ബിഎൽഒ നേരത്തെ വന്ന് എല്ലാ പേപ്പറുകളും എടുത്തിരുന്നു, 11 രേഖകളിൽ ഞങ്ങൾ ഒപ്പിട്ടു, ഞങ്ങൾ എല്ലാ തവണയും വോട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ്" എന്ന് ഫിർദൗസിയ ഖാത്തൂണിൻ്റെ മകൻ മുഹമ്മദ് ഗുൽറസ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ബിഹാർ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് 'അനർഹരെ' നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്ക്കരിക്കുന്നു. ബിജെപിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ആളുകളെ പട്ടികയിൽ നീക്കം ചെയ്യുകയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ അവകാശപ്പെട്ടതോടെ ഇത് വലിയ വിമർശനത്തിനിടയായി. എസ്ഐആറിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിരവധി പൊതുതാൽപര്യ ഹർജികൾ ഫയൽ ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഈ വിഷയത്തിൽ വാദം കേൾക്കൽ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തൽ.
