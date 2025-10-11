ETV Bharat / bharat

കശ്‌മീരിലെ വനത്തില്‍ കാണാതായ സൈനികരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തു; ആദരവര്‍പ്പിച്ച് സൈന്യം

കൊക്കർനാഗിലെ കിഷ്ത്വാർ റേഞ്ചിൽ ഭീകരരെ തെരയുന്നതിനിടെയാണ് സൈനികരെ കാണാതാവുന്നത്.

The Indian Army conducts search operations to look for two missing Army jawans in the Ahlan Gadol forest of Kokernag, in Anantnag, on Friday. ( (ANI)
Published : October 11, 2025 at 2:46 PM IST

ശ്രീനഗർ: ജമ്മു കശ്‌മീരിലെ അനന്ത്‌നാഗ് ജില്ലയിലെ കൊക്കർനാഗിലെ ഗഡോൾ വനമേഖലയിൽ കാണാതായ രണ്ട് ഇന്ത്യൻ സൈനികരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തു. ഇതോടെ ഇവര്‍ക്കായി നടത്തി വന്ന തെരച്ചില്‍ സുരക്ഷാ സേന അവസാനിപ്പിച്ചു. കനത്ത മഞ്ഞ് വീഴ്‌ചയ്‌ക്ക് പിന്നാലെ കാട്ടിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന തീവ്രവാദികളെ കണ്ടെത്താൻ സുരക്ഷാ സേന നടത്തിയ തെരച്ചിലിനിടെ അഞ്ച് ദിവസം മുമ്പാണ് രണ്ട് സൈനികരേയും കാണാതാവുന്നതെന്ന് സൈന്യം അറിയിച്ചു.

ലാൻസ് ഹവിൽദാർ പലാഷ് ഘോഷ്, ലാൻസ് നായിക് സുജയ് ഘോഷ് എന്നിവരാണ് കിഷ്ത്വാറിൽ വച്ച് മരിച്ച സൈനികര്‍. കൊക്കർനാഗിലെ ഇടതൂർന്ന ഗാഡോൾ വനങ്ങളിൽ നിന്ന് വെള്ളിയാഴ്‌ചയാണ് ആദ്യത്തെ മൃതദേഹം ലഭിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് ശനിയാഴ്‌ചയോടെ രണ്ടാമത്തെ മൃതദേഹവും ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അറിയിച്ചു.

Rescuers recover the body of a missing Indian Army soldier in Kokernag forest area (ETV Bharat)

ശ്രീനഗർ ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ചിനാർ കോർപ്‌സ് വീരമൃത്യു വരിച്ച സൈനികർക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു. അതിശക്തമായ കാലാവസ്ഥയെ ചെറുത്ത് കൊക്കർനാഗിലെ കിഷ്ത്വാർ റേഞ്ചിൽ നിരന്തരമായ ഭീകരവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനിടെ വീരമൃത്യുവരിച്ച രണ്ട് ധീരജവാന്മാര്‍ക്കും ആദരവര്‍പ്പിക്കുന്നതായി ചിനാർ കോർപ്‌സ് പ്രസ്‌താവനയില്‍ പറഞ്ഞു.

"അവരുടെ ധൈര്യവും സമർപ്പണവും നമ്മളെ എന്നും പ്രചോദിപ്പിക്കും. ചിനാർ വാരിയേഴ്‌സ് ധീരഹൃദയരുടെ ധീരതയെയും ത്യാഗത്തെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു. ദുഃഖിതരായ കുടുംബങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും ചെയ്യും" - ചിനാർ കോർപ്‌സ് പ്രസ്‌താവനയില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഒക്ടോബർ 6, 7 തീയതികളില്‍ കിഷ്ത്വാറില്‍ രാത്രി കടുത്ത മഞ്ഞുവീഴ്‌ച നേരിട്ടതായും അതിൻ്റെ ഫലമായി രണ്ട് സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായുള്ള ബന്ധം ഓപ്പറേഷന് ടീമിന് നഷ്‌ടപ്പെട്ടതായും കോർപ്‌സ് ബുധനാഴ്‌ച ഒരു പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. മോശം കാലാവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഡ്രോണുകൾ, യുഎവികൾ, ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് വലിയ തോതിലുള്ള തെരച്ചിൽ സുരക്ഷ സേന നടത്തിയിരുന്നുവെന്ന് പ്രസ്‌താവനയില്‍ പറയുന്നു.

പുഷ്‌പചക്രം അർപ്പിച്ച് എല്‍ജി

ലാൻസ് ഹവിൽദാർ പലാഷ് ഘോഷിനും ലാൻസ് നായിക് സുജയ് ഘോഷിനും ശ്രീനഗറില്‍ വച്ച് നടന്ന ചടങ്ങില്‍ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ മനോജ് സിന്‍ഹ പുഷ്‌പചക്രം അര്‍പ്പിച്ചു. "നമ്മുടെ സൈന്യത്തിലെ ധീരരായ ലാൻസ് ഹവിൽദാർ പലാഷ് ഘോഷിനും ലാൻസ് നായിക് സുജയ് ഘോഷിനും ഞാൻ അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കുന്നു. സൈനികരുടെ മാതൃകാപരമായ ധീരതയ്ക്കും നിസ്വാർത്ഥ സേവനത്തിനും രാഷ്ട്രം എന്നേക്കും നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കും. രക്തസാക്ഷികളുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു" - ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

