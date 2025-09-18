ETV Bharat / bharat

ദിഷ പഠാനിയുടെ വീടിന് നേരെ വെടിവച്ച സംഭവം; രണ്ട് പ്രതികള്‍ ഏറ്റമുട്ടലില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു

ദിഷ പഠാനി (ANI)
By PTI

Published : September 18, 2025 at 9:46 AM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി: ബോളിവുഡ് താരം ദിഷ പഠാനിയുടെ വീടിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയ അക്രമികളില്‍ രണ്ടുപേര്‍ ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ബറേലിയിലെ വസതിക്ക് പുറത്ത് നടന്ന വെടിവയ്‌പില്‍ രോഹിത് ഗോദാര-ഗോൾഡി ബ്രാർ സംഘത്തിലെ രണ്ടുപേരാണ് ബുധനാഴ്‌ച ഗാസിയാബാദിലെ ട്രോണിക്ക സിറ്റിക്ക് സമീപം നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ വെടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് പൊലീസ് വിദശദീകരണം.

ഉത്തര്‍ പ്രദേശ് സ്പെഷല്‍ ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സിന്‍റെ (എസ്ടി എഫ്) ഡല്‍ഹി പൊലീസും ഹരിയാന എസ് ടി എഫും സംയുക്തമായി നടത്തിയ നീക്കത്തിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടല്‍ ഉണ്ടായത്. ഹരിയാനയിലെ റോഹ്തക് സ്വദേശിയായ രവീന്ദർ, ഹരിയാനയിലെ സോണിപത്ത് സ്വദേശിയായ അരുൺ എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഇരുവരും വെടിയേറ്റ് മരിച്ചതായും സ്‌പെഷ്യൽ സെല്ലിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് പരിക്കേറ്റതായും ഹരിയാന എസ്‌ടി എഫിലെ ഒരു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു. നേരത്തെ പൊലീസ് ട്രോണിക്ക സിറ്റിയിൽ വച്ച് ഇരുവരെയും പിടികൂടിയതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചിരുന്നു. തുടർന്നുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ അക്രമികള്‍ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഇവരെ ഉടന്‍ തന്നെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ ചികത്സയ്ക്കായി ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരിക്കുകയായിരുന്നു.

അതേസമയംബറേലി വെടിവയ്പ്പ് കേസിൽ ഇരുവരും നേരിട്ടു പങ്കാളികളായിരുന്നു. ഇത് ഉന്നത വ്യക്തികളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ ഉയർത്തിയിരുന്നു", ഡൽഹി പോലീസ് സ്പെഷ്യൽ സെല്ലിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന മറ്റ് സംഘാംഗങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

സെപ്റ്റംബർ 12 ന് പുലർച്ചെ 3.45 ഓടെ ബറേലിയിലെ പഠാനിയിലെ വസതിക്ക് പുറത്ത് അജ്ഞാതരായ അക്രമികൾ ഒന്നിലധികം തവണ വെടിയുതിർത്തിരുന്നു. ഇത് പ്രദേശത്ത് പരിഭ്രാന്തി പരത്തി. ഇതേ തുടര്‍ന്ന് താരം ബറേലി കോട്‌വാലി പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കുകയായിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് വിഷയത്തിൽ അടിയന്തര നടപടിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി.

ഇതേതുടര്‍ന്ന് പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില്‍ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ചിരുന്നു. ഇതോടൊപ്പം ഇന്‍റലിജന്‍സ് വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്‌തു. അയല്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ വെടിവെപ്പ് നടത്തിയത് റോഹ്തക്കിലെ കാഹ്നി നിവാസിയായ കല്ലുവിന്‍റെ മകന്‍ രവീന്ദ്രയും സോണിപത്തിലെ ഗൊഹാന റോഡിലെ ഇന്ത്യന്‍ കോളനി നിവാസിയായ രാജേന്ദ്രന്‍റെ മകന്‍ അരുണും ആണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതെന്ന് അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ (എഡിജി) ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ അമിതാഭ് യാഷ് പറഞ്ഞു.

രവീന്ദ്രയും അരുണും രോഹിത് ഗോദര-ഗോൾഡി ബ്രാർ സംഘത്തിലെ സജീവ അംഗങ്ങളാണെന്ന് എഡിജി സ്ഥിരീകരിച്ചു. രവീന്ദ്രയ്ക്ക് ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുണ്ട്. ഇയാള്‍ മുമ്പും നിരവധി കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഗ്ലോക്ക്, ഒരു സിഗാന പിസ്റ്റൾ, ഒട്ടേറെ വെടിയുണ്ടകൾ എന്നിവ സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് കണ്ടെടുത്തതായി അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Also Read:അന്ന് നിരന്തരം വെട്ടിമാറ്റി; ആനകളെ പോലും ഭയപ്പെടുത്തിയ ലന്താന ഇന്ന് ലോക വിപണിയില്‍

