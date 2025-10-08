ETV Bharat / bharat

അനന്ത്നാഗില്‍ സൈനികരെ കാണാതായി; സംഭവം ഭീകര വിരുദ്ധ ഓപ്പറേഷനിടെ, തെരച്ചില്‍ ഊര്‍ജിതം

പാര യൂണിറ്റിലെ രണ്ട് കമാൻഡോകളെയാണ് കാണാതായത്. കൊക്കർനാഗിലെ ഗഡോൾ വനമേഖലയിൽ നടന്ന ഭീകരവിരുദ്ധ ഓപ്പറേഷനിടെയാണ് ഇരുവരേയും കാണാതായത്.

കശ്‌മീര്‍ ഭീകരാക്രമണം ഭീകര വിരുദ്ധ ഓപ്പറേഷന്‍ കശ്‌മീര്‍
Representative image (PTI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 8, 2025 at 8:30 PM IST

ശ്രീനഗർ: കശ്‌മീരിലെ അനന്ത്‌നാഗിൽ നടന്ന ഭീകരവിരുദ്ധ ഓപ്പറേഷനിടെ രണ്ട് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കാണാതായതായി. പാര യൂണിറ്റിലെ കമാൻഡോകളാണ് ഇരുവരും. കൊക്കർനാഗിലെ ഗഡോൾ വനമേഖലയിൽ നടന്ന ഭീകരവിരുദ്ധ ഓപ്പറേഷനിടെയാണ് ഇരുവരേയും കാണാതായത്.

പ്രദേശത്ത് ഭീകരരുടെ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ച് ഇൻ്റലിജൻസ് വിഭാഗം നൽകിയ രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്നാണ് ഓപ്പറേഷൻ ആരംഭിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നടന്ന തെരച്ചിലിനിടെ സൈനികർക്ക് യൂണിറ്റുമായുള്ള ബന്ധം നഷ്‌ടപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇതേതുടർന്ന് കാണാതായ സൈനികരെ കണ്ടെത്താൻ സൈന്യവും ജമ്മു കശ്‌മീർ പൊലീസും സംയുക്തമായി തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു.

ദോഡ, കിഷ്ത്വാർ ജില്ലകളുടെ അതിർത്തിയിലുള്ള പിർ പഞ്ചൽ പർവതനിരകളിൽ വച്ചാണ് സൈനികരെ കാണാതായതെന്നും ഈ പർവതനിരകൾ വനത്താൽ മൂടപ്പെട്ടതാണെന്നും വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. കാണാതായ സൈനികരെ തീവ്രവാദികൾ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതാണോയെന്നും ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.

പ്രദേശത്ത് അടുത്തിടെയുണ്ടായ മഞ്ഞുവീഴ്‌ചയും കനത്ത മഴയും തെരച്ചിലിന് വെല്ലുവിളിയായി. സുരക്ഷാ സേന സമീപ വനമേഖലകളിലുടനീളം തെരച്ചില്‍ വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ തെരച്ചിലിനായി കൂടുതൽ സേനയേയും വിന്യസിച്ചു.

പാകിസ്ഥാന് മുന്നറിയിപ്പുമായി കരസേനാ മേധാവി

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പാകിസ്ഥാന് മുന്നറിയിപ്പുമായി കരസേനാ മേധാവി ജനറല്‍ ഉപേന്ദ്ര ദ്വിവേദി രംഗത്ത് വന്നത്. ഭീകരതയ്ക്ക് സുരക്ഷിത ഇടങ്ങളൊരുക്കുന്നത് തുടര്‍ന്നാല്‍ പാകിസ്ഥാനെതിരെ കടുത്ത നടപടികള്‍ കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഓപ്പറേഷന്‍ സിന്ദൂറില്‍ ചില ആശങ്കകളുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും എന്നാല്‍ ഇനി ഒരു പിന്നോട്ട് പോക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കൂടാതെ പാകിസ്ഥാന് അവരുടെ ഭൂമി കാത്ത് സൂക്ഷിക്കണമെങ്കില്‍ ഭീകരതയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും കരസേന മേധാവി പറഞ്ഞു. ഭൗമശാസ്‌ത്രപരമായ സാന്നിധ്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കില്‍ ഭീകരതയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പഹല്‍ഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യ ഓപ്പറേഷന്‍ സിന്ദൂര്‍ നടത്തിയെന്നും ലോകം മുഴുവന്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പിന്തുണയേകിയെന്നും ദ്വിവേദി സൂചിപ്പിച്ചു. കൂടാതെ, പാകിസ്ഥാനിലെ ഒന്‍പത് കേന്ദ്രങ്ങള്‍ സൈന്യം ലക്ഷ്യം വച്ചെന്നും ഏഴെണ്ണം കരസേനയും രണ്ടെണ്ണം വ്യോമസേനയും തകര്‍ത്തെന്നും ദ്വിവേദി പറഞ്ഞു.

തകര്‍ന്ന ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ എല്ലാം ഇന്ത്യ ലോകത്തിന് കാട്ടിക്കൊടുത്തു. തെളിവുകള്‍ നല്‍കിയില്ലെങ്കില്‍ ഇതെല്ലാം പാകിസ്ഥാന്‍ ഒളിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. ഇത്തവണ ഇന്ത്യ പൂര്‍ണ തയ്യാറെടുപ്പോടെ ആയിരുന്നു യുദ്ധം നടത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

