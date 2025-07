ETV Bharat / bharat

ഇന്ത്യയിൽ റോയിട്ടേഴ്‌സ്‌ എക്‌സ് അക്കൗണ്ടിന് വിലക്ക്; ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം - TWITTER BLOCKS REUTERS IN INDIA

റോയിട്ടേഴ്‌സ് ടെക് ന്യൂസ്, റോയിട്ടേഴ്‌സ് ഫാക്റ്റ് ചെക്ക്, റോയിട്ടേഴ്‌സ് ഏഷ്യ, റോയിട്ടേഴ്‌സ് ചൈന തുടങ്ങിയ റോയിട്ടേഴ്‌സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു അക്കൗണ്ടുകൾ ലഭ്യമാണ്. ആഗോള വാർത്താ ഏജൻസിയുടെ ഔദ്യോഗിക എക്‌സ് അക്കൗണ്ടും റോയിട്ടേഴ്‌സ് വേൾഡ് ഹാൻഡിലുകളുമാണ് ലഭിക്കാത്തത്.

ഔദ്യോഗിക അക്കൗണ്ട് ലഭിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന എക്‌സ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് "നിയമപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അക്കൗണ്ട് തടഞ്ഞുവച്ചു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ @Routers has been withheld in IN" എന്ന സന്ദേശമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.

രാജ്യ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്‌നങ്ങൾ കാരണം തടഞ്ഞുവെച്ച അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുള്ളത്. കോടതി ഉത്തരവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രശ്‌നം നേരിടുന്ന അക്കൗണ്ടുകൾ തടഞ്ഞുവെക്കാൻ എക്‌സ്‌ നിർബന്ധിതരാണ്.

