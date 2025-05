ETV Bharat / bharat

നാടിന് ഇരട്ടി മധുരമായി കവിതയും കനികയും, പത്താംക്ലാസില്‍ ഇരട്ട സഹോദരിമാര്‍ക്ക് ഒരേ മാര്‍ക്ക് - TWIN SISTERS SCORED THE SAME MARKS

കവിതയും കനികയും തങ്ങളുടെ മാര്‍ക്ക് ലിസ്റ്റുമായി ( ETV Bharat )

Published : May 16, 2025 at 4:42 PM IST | Updated : May 16, 2025 at 5:01 PM IST

