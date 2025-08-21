ചെന്നൈ: തമിഴക വെട്രി കഴകത്തിൻ്റെ (ടിവികെ) മധുരയിൽ നടക്കുന്ന രണ്ടാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ ബിജെപിയെയും ഡിഎംകെയും കടന്നാക്രമിച്ച് പാർട്ടി പ്രസിഡൻ്റും നടനുമായ വിജയ്. തമിഴക വെട്രി കഴകത്തിൻ്റെ ഏക രാഷ്ട്രീയ ശത്രു ബിജെപിയും ഡിഎംകെയുമാണെന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മേളനത്തിൽ വിമര്ശിച്ചു. അടുത്ത വര്ഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന തമിഴ്നാട് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായാണ് പാർട്ടിയുടെ ശക്തി തെളിയിച്ച് തമിഴക വെട്രി കഴകത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം. പതിനായിരക്കണക്കിന് പേരാണ് സമ്മേളനത്തില് പങ്കെടുത്തത്.
ഡിഎംകെയെ രൂക്ഷമായി വിമര്ശിച്ച് കൊണ്ടായിരുന്നു വിജയ്യുടെ പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചത്. സ്റ്റാലിൻ അങ്കിൾ നിങ്ങളുടെ സർക്കാരിൽ സത്യസന്ധതയും നീതിയും ഉണ്ടോയെന്നും ക്രമസമാധാനവും സ്ത്രീകൾക്ക് സുരക്ഷയും നൽകുന്നുണ്ടോയെന്നും സമ്മേളനത്തിനിടെ വിജയ് ചോദിച്ചു. സ്റ്റാലിൻ അങ്കിള് ഉത്തരം നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. 1967ലും 1977ലും പോലെ, 2026ൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റം തീർച്ചയായും സംഭവിക്കും. ഇത് ഈ ഒരു തമിഴൻ്റെ ശബ്ദമല്ല, ഇത് തമിഴ്നാടിൻ്റെ മുഴുവൻ ശബ്ദമാണ്. ഈ യോഗം വെറും വോട്ടിനു വേണ്ടിയുള്ളതല്ല. ഭരണാധികാരികളെ വേട്ടയാടാനുള്ള ഒരു വേദിയാണെന്നും വിജയ് പറഞ്ഞു.
#WATCH | Madurai, Tamil Nadu | TVK chief and actor Vijay, arrives at the venue where he will address the TVK conference. A large number of TVK party workers have gathered to attend the conference.— ANI (@ANI) August 21, 2025
(Source: TVK) pic.twitter.com/eA2aVsiy4z
സ്ത്രീകൾ, കുട്ടികൾ, ഭിന്നശേഷിക്കാർ, കർഷകർ, തൊഴിലാളികൾ എന്നിവർക്കായി തങ്ങൾ ഒരു സർക്കാർ രൂപീകരിക്കും. രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനുവേണ്ടിയല്ല തങ്ങൾ ഈ പാർട്ടി ആരംഭിച്ചത്. നയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യില്ല. തങ്ങളുടെ ഏക രാഷ്ട്രീയ ശത്രു ബിജെപിയും ഡിഎംകെയുമാണെന്നും ബിജെപിയുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു അഴിമതി പാർട്ടിയല്ല തങ്ങളുടേതെന്നും വിജയ് വ്യക്തമാക്കി.
മോദിക്കെതിരെ ചോദ്യങ്ങള് ഉന്നയിച്ച് വിജയ്
ശ്രീലങ്കൻ നാവികസേനയുടെ പിടിയിലായ തമിഴ്നാട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ നമുക്ക് രക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും മിസ്റ്റർ മോദി നടപടിയെടുക്കുമോ എന്നും വിജയ് ചോദിച്ചു. നീറ്റ് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കണമെന്നും മോദി സർക്കാരിന് അതിന് സാധിക്കുമോ എന്നും വിജയ് ചോദ്യമുന്നയിച്ചു. "താമരയിലയിൽ വെള്ളം പറ്റിപ്പിടിക്കില്ല. തമിഴ്നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെ അതിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കും. ഒന്നും ചെയ്യാതെ തമിഴ്നാടിനെ അവഗണിക്കുന്നത് ശരിയാണോ മോദി ജി? ബിജെപി എന്ത് വേഷം ധരിച്ചാലും അവരുടെ ശ്രമങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നടക്കില്ല" എന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു.
#WATCH | Tamil Nadu | TVK chief and actor Vijay, addresses party workers who have gathered in Madurai for the party conference pic.twitter.com/y3LYZjZMHD— ANI (@ANI) August 21, 2025
2026ൽ മത്സരം ഡിഎംകെയും ടിവികെയും തമ്മിലായിരിക്കും. ഫാസിസ്റ്റ് ബിജെപിക്കും വിഷം കലർന്ന ഡിഎംകെയ്ക്കും എതിരെ നമുക്ക് ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയണം. മിസ്റ്റർ മോദി, നിങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് നന്മ ചെയ്യാനാണ്. ന്യൂനപക്ഷ ജനതയെ ദ്രോഹിക്കാനല്ലെന്നും വിജയ് തൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിനിടെ കടന്നാക്രമിച്ചു.
2026-ലെ തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് ബാക്കി നിൽക്കെയാണ് രണ്ടാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം നടക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ ഭരണകക്ഷിയായ ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകത്തിനും (ഡിഎംകെ) ബിജെപിയ്ക്കുമെതിരെ തുറന്ന വിമർശനവുമായാണ് വിജയ് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
എംജിആറിനെ അനുസ്മരിച്ച് പാർട്ടി പ്രസിഡൻ്റും നടനുമായ വിജയ്
എംജിആറിനെ അനുസ്മരിച്ചായിരുന്നു വിജയുടെ പ്രസംഗം. സിനിമയാണെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയം കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ തൻ്റെ നേതാവ് എംജിആറാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. "ഒരു സിംഹം ഗർജ്ജിക്കുമ്പോൾ, എട്ട് കിലോമീറ്റർ അകലെ വരെ അതിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കും. അത്തരമൊരു സിംഹം വേട്ടയാടാൻ മാത്രമേ പുറത്തിറങ്ങൂ. വേട്ടയാടുമ്പോൾ പോലും, അത് ജീവനുള്ള മൃഗങ്ങളെ മാത്രമേ വേട്ടയാടൂ. വലിയ മൃഗങ്ങളെ മാത്രമേ വേട്ടയാടി പരാജയപ്പെടുത്തൂ. ഒരു സിംഹത്തിന് ഒരു കൂട്ടത്തിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നും എങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കണമെന്നും അറിയാം" വിജയ് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം നടൻ വിജയ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന തമിഴക വെട്രി കഴകത്തിൻ്റെ (ടിവികെ) രണ്ടാം സംസ്ഥാനതല സമ്മേളനത്തിന് നാടോടിയായി വലിയ ഒരുക്കങ്ങളാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം പ്രവർത്തർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്. ഇതിനുവേണ്ട സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
വേദിയുടെ മധ്യത്തിലൂടെ നിർമിച്ച 300 മീറ്റർ നീളമുള്ള റാമ്പിലൂടെ സിനിമാ സ്റ്റൈൽ റാമ്പ് വാക്ക് നടത്തിയാണ് വിജയ് ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തത്. സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങള്ക്കായി കേഡർമാരെയും നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2024 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് തമിഴക വെട്രി കഴകം എന്ന പാർട്ടിയുടെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. എട്ട് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം, ഒക്ടോബർ 27ന് വില്ലുപുരത്ത് വച്ച് പാർട്ടിയുടെ ആദ്യ സംസ്ഥാനതല സമ്മേളനവും നടത്തിയിരുന്നു. അന്നത്തെ സമ്മേളനത്തിലും വലിയ ജന പിന്തുണയാണ് ലഭിച്ചത്.
