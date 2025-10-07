കരൂർ ആവർത്തിക്കരുത്, ടിവികെയില്‍ അടിമുടി മാറ്റം; സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പാർട്ടിക്കുള്ളില്‍ സന്നദ്ധസേന

ETV Bharat / bharat

TVK Leader Vijay
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 7, 2025 at 12:22 PM IST

ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട്ടിലെ കരൂരിൽ നടന്ന ടിവികെ (തമിഴക വെട്രി കഴകം) റാലിയിൽ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് 41 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 100 ലധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌ത സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ നടപടികൾക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്‌ത് ടിവികെ പാർട്ടി പ്രസിഡൻ്റും നടനുമായ വിജയ്‌. പാർട്ടി സംഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്താനും ശക്തമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ സാധ്യമാക്കാനും പദ്ധതിയിടുന്നുവെന്ന് വിജയ്‌ അറിയിച്ചു. 2026 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഒരു സന്നദ്ധ സേനയെ രൂപീകരിക്കുമെന്നാണ് വിജയ് അറിയിച്ചത്.

ജനക്കൂട്ട നിയന്ത്രണത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് കരൂരിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു ദുരന്തം സംഭവിച്ചതെന്ന് പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. രണ്ടായിരം മുതൽ മൂവായിരം വരെ ആളുകളെ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന റാലിയിൽ ഏകദേശം 30,000 അനുയായികൾ ഒത്തുകൂടി. ജനക്കൂട്ടത്തെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യാൻ വിജയ് തൻ്റെ പ്രചാരണ വാഹനത്തിൽ കയറിയപ്പോൾ ജനങ്ങൾ വിജയെ കാണുന്നതിനായി തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടി. സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോക്കോളുകളിലെ പ്രകടമായ വീഴ്‌ചകൾ വലിയ ദുരന്തത്തിന് കാരണമായി. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ തലത്തിലുമുള്ള നിയമപരമായ പരിശോധനകളും നടന്നുവരികയാണ്.

പുതിയ നേതൃത്വ പട്ടികയുടെ അവതരണത്തിന് ശേഷം സംസ്ഥാനവ്യാപകമായ പരിശീലന പരിപാടികൾക്കൊപ്പം സന്നദ്ധ സേനയുടെ ഔദ്യോഗിക സമാരംഭം നടക്കും. കരൂർ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുവന്ന സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനൊപ്പം, പിന്തുണക്കാർക്കിടയിൽ ആത്മവിശ്വാസം പുനസ്ഥാപിക്കാനും ടിവികെയെ അച്ചടക്കമുള്ളതും യുദ്ധസജ്ജവുമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയായി സ്ഥാപിക്കാനും വിജയ് ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്നും പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

അതേസമയം ടിവികെയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബുസി ആനന്ദ്, ഇലക്ഷൻ ഡിവിഷൻ മാനേജ്‌മെൻ്റ് സെക്രട്ടറി ആധവ് അർജുൻ എന്നിവരുൾപ്പെടെ നിരവധി ഉന്നത ഭാരവാഹികൾ പാർട്ടിയുടെ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ നിന്നും തിരക്കുകൾ കാരണം ഒഴിഞ്ഞു നിന്നു. ഈ ശൂന്യത നികത്താൻ മറ്റ് പാർട്ടികളിൽ മുൻകാല രാഷ്ട്രീയ പരിചയമുള്ള നേതാക്കളെ വിജയ് ക്ഷണിച്ചു. ഈ നേതാക്കൾ സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ പര്യടനം നടത്തുകയും പ്രാദേശിക സംഘടനാ ശക്തി വർധിപ്പിക്കുകയും കേഡർമാരെ നയിക്കുകയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തയാറെടുപ്പിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

ദുരന്തം നടന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലും ഇനി ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാരിതിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ സുരക്ഷാ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നുമാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ഇതിനായി ഡിഎംകെ, എഐഎഡിഎംകെ, എംഡിഎംകെ, ഡിഎംഡികെ തുടങ്ങിയ പ്രധാന പാർട്ടികൾക്ക് നിർദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു.

കരൂരിലെ അപകടം ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ തമിഴ്‌നാട്ടിലുടനീളമുള്ള ടിവികെ പരിപാടികളിൽ ജനക്കൂട്ട നിയന്ത്രണം, സുരക്ഷ, അടിയന്തര പ്രതികരണം എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പരിശീലനം ലഭിച്ച കേഡർമാർ ഉണ്ടാകും. സേനയ്ക്കുള്ള പരിശീലന സെഷനുകൾ ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നുമാണ് വിവരം.

