തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് വിജയ്യുടെ ടിവികെ; പ്രവർത്തകർക്ക് കര്ശന മാര്ഗ നിര്ദേശങ്ങളുമായി പാര്ട്ടി
Published : September 13, 2025 at 3:19 PM IST
തിരുച്ചിറപ്പള്ളി: സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് ആരംഭം കുറിച്ച് തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) സ്ഥാപകനും ചലച്ചിത്ര നടനുമായ വിജയ്. 2026-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള പ്രചാരണത്തിനാണ് തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിൽ ഇന്ന് തുടക്കമായത്. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലൂടെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം നടത്തുമെന്നും ജനങ്ങളുമായി നിരവധി യോഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും ടിവികെയുടെ ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.
യുവാക്കളെ മനസിലാക്കുന്ന നേതാവിനെയാണ് വേണ്ടതെന്നും ജനങ്ങളെല്ലാവരും വിജയ്യെ പിൻതുണയ്ക്കുമെന്നും ടിവികെ അനുയായികൾ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. "ഇത്രയും വലിയൊരു താരത്തെ ഈ നഗരത്തിൽ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. 2026 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. തമിഴക വെട്രി കഴകം സ്ഥാപകൻ വിജയ് തീർച്ചയായും വിജയിക്കണം. യുവത്വത്തെ മനസിലാക്കുന്ന നേതാവിനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം. വിജയ് മുഖ്യമന്ത്രിയാകണം. ഞങ്ങളെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണയ്ക്കും" - ടിവികെ പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു.
പാർട്ടി കേഡർമാർക്കും പൊതു ജനങ്ങൾക്കും പര്യടനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പ്രധാന മാർഗ നിർദേശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. സുരക്ഷിതവും സുതാര്യവുമായ നടത്തിപ്പ് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന മാർഗനിർദേശങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് തമിഴക വെട്രി കഴകം പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആനന്ദാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രസ്താവന പുറത്ത് ഇറക്കിയത്.
ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിലോ മറ്റ് വാഹനങ്ങളിലോ വിജയ്യുടെ വാഹനത്തെ പിൻതുടരരുതെന്നും ഗർഭിണികൾ, പ്രായമായവർ, കുട്ടികൾ, ഭിന്നശേഷിക്കാർ, മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവർ എന്നിവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും പ്രസ്താവനയില് പറഞ്ഞിരുന്നു. പടക്കം പൊട്ടിക്കുക, അമിത സ്വീകരണ ക്രമീകരണങ്ങൾ എന്നിവ ഒഴിവാക്കണമെന്നും പൊതു ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകാത്ത തരത്തിൽ ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കണമെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
അച്ചടക്കം, ക്രമസമാധാനം എന്നിവ പാലിയ്ക്കണമെന്നും മോശമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ നിർദേശിക്കുന്നു. സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സ്വകാര്യ കെട്ടിടങ്ങൾ വൈദ്യുത പോസ്റ്റുകൾ, ട്രൻസ്ഫോർമറുകൾ, ശിൽപ്പങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് നാശനഷ്ടം സംഭവിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കണമെന്നും പാർട്ടി പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. പാർട്ടിയുടെ യോഗം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ സമാധാനപരമായി മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നും റോഡുകളിൽ അനധികൃത ബാനറുകൾ, കമാനങ്ങൾ, കൊടിമരങ്ങൾ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കരുതെന്ന ഹൈക്കോടതി നിർദേശം പാലിയ്ക്കണെമന്നും പ്രസ്താവനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
തമിഴക വെട്രി കഴകത്തിൻ്റെ ജനപങ്കാളിത്ത യാത്രയുടെ വിജയം ഉറപ്പാക്കാൻ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും പൊതു ജനങ്ങളും മാർഗനിർദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിയ്ക്കണമെന്നും ജില്ലാ സംഘാടകർക്ക് പൂർണ സഹകരണം നൽകണമെന്നും പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആനന്ദ് പറഞ്ഞു.
