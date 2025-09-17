"നരേന്ദ്രാ പിന്തുണച്ചതിന് നന്ദി"; മോദിക്ക് പിറന്നാൾ ആശംസകളുമായി ട്രംപ്, എൻ്റെ സുഹൃത്തിന് നന്ദിയെന്ന് മോദിയും
മോദിയുടെ 75-ാം പിറന്നാളിന് ഫോണിൽ വിളിച്ചാണ് ട്രംപ് ആശംസകൾ നേർന്നത്. റഷ്യ-യുക്രൈന് യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ മോദി നല്കിയ പിന്തുണയ്ക്ക് ട്രംപ് നന്ദി പറഞ്ഞു.
Published : September 17, 2025 at 8:25 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: മാസങ്ങളായി നീളുന്ന തീരുവ യുദ്ധത്തിനിടയിലും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് പിറന്നാൾ ആശംസകൾ നേർന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. മോദിയുടെ 75-ാം പിറന്നാളിന് ഫോണിൽ വിളിച്ചാണ് ട്രംപ് ആശംസകൾ നേർന്നത്. റഷ്യ-യുക്രൈന് യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ മോദി നല്കിയ പിന്തുണയ്ക്ക് ട്രംപ് നന്ദി പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള അമേരിക്കയുടെ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണിതെന്ന് വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.
"എൻ്റെ സുഹൃത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി ഇപ്പോൾ മികച്ച ഫോൺ സംഭാഷണം നടന്നു. ഞാൻ അദേഹത്തിന് ജന്മദിനാശംസകൾ നേർന്നു. അദേഹം മികച്ച പ്രവർത്തനമാണ് കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്. നരേന്ദ്രാ, റഷ്യയും യുക്രെയ്നും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ നൽകിയ പിന്തുണയ്ക്ക് നന്ദി!" സമൂഹമാധ്യമമായ ട്രൂത്തിൽ ട്രംപ് കുറിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പിന്നാലെ ട്രംപിൻ്റെ ആശംസകൾക്ക് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നരേന്ദ്രമോദിയും എത്തി. 'താങ്ക് യൂ മൈ ഫ്രണ്ട്' എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മോദി ട്രംപിൻ്റെ ആശംസകൾക്ക് മറുപടി നൽകിയത്. "എൻ്റെ 75-ാം ജന്മദിനത്തിൽ ഫോൺ വിളിച്ചതിനും ഊഷ്മളമായ ആശംസകൾ നേർന്നതിനും എൻ്റെ സുഹൃത്തായ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ട്രംപിന് നന്ദി." മോദി എക്സിൽ കുറിച്ചു.
ഇന്ത്യയുടെയും അമേരിക്കയുടെയും സമഗ്ര ആഗോള പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് താനും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനാണെന്ന് മോദി സൂചിപ്പിച്ചു. യുക്രെയ്ൻ സംഘർഷം സമാധാനപരമായി പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ട്രംപിൻ്റെ നയങ്ങൾക്ക് മോദി പിന്തുണയും അറിയിച്ചു.
Thank you, my friend, President Trump, for your phone call and warm greetings on my 75th birthday. Like you, I am also fully committed to taking the India-US Comprehensive and Global Partnership to new heights. We support your initiatives towards a peaceful resolution of the…— Narendra Modi (@narendramodi) September 16, 2025
ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് മുൻപ് വ്യാപാര ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു. ദീർഘകാലമായി കാത്തിരുന്ന വ്യാപാര കരാറിലേക്കുള്ള പുതിയ രാഷ്ട്രീയ ചലനത്തിൻ്റെ സൂചനയും നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിന് പിഴയായി ഇന്ത്യയ്ക്ക് 50 ശതമാനം അധിക തീരുവ ട്രംപ് ചുമത്തുന്നത്. ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ എണ്ണ ഉപഭോക്താവെന്ന നിലയിൽ താങ്ങാനാവുന്ന ഊർജ്ജ വിതരണം ഉറപ്പാക്കുന്നത് നിർണായകമാണെന്ന് വാദിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ അമേരിക്കയുടെ തീരുമാനത്തെ അവഗണിച്ചു.
രാജ്യത്ത് വിപുലമായ ആഘോഷങ്ങള്
പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ 75-ാം ജന്മദിനമായ ഇന്ന് (സെപ്റ്റംബർ 17) രാജ്യവ്യാപകമായി വിപുലമായ ആഘോഷങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ബിജെപി പദ്ധതിയിടുന്നതായി വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ. മോദിയുടെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു ലക്ഷം തിമിര ശസ്ത്രക്രിയകൾ നടത്താൻ മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നു. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം 75 ലക്ഷം വൃക്ഷത്തൈകൾ നടുക എന്ന അഭിലാഷ പദ്ധതിയോടെ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കാനാണ് ഒഡീഷ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
ALSO READ: ഇന്ത്യ-യുഎസ് വ്യാപാര ചർച്ചയില് മികച്ച പുരോഗതി; ഉടൻ കരാർ ഒപ്പിട്ടേക്കും