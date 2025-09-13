ETV Bharat / bharat

ഗണേശ നിമജ്ജന ഘോഷയാത്രയിലേക്ക് ട്രക്ക് ഇടിച്ചുകയറി; കർണാടകയിൽ ഒൻപത് പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ഗണേശ നിമജ്ജന ഘോഷയാത്രയിലേക്ക് ട്രക്ക് ഇടിച്ചുകയറി 9 പേർ മരിച്ചു. നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. മരിച്ചവരുടെ ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരും ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

GANESH UTSAV 2025 KARNATAKA TRUCK acciDENT GANESH PROCESSION Truck Hits Into Ganesh Procession
Accident Spot in Karnataka (Screengrab from videos shared on X)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 13, 2025 at 1:35 PM IST

2 Min Read
ബെംഗളൂരു: ഗണേശ നിമജ്ജന ഘോഷയാത്രയിലേക്ക് ട്രക്ക് ഇടിച്ചുകയറി ഒൻപതുപേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ഇരുപതിലധികം പേർക്ക് പരിക്ക്. കർണാടകയിലെ ഹാസൻ ജില്ലയിലെ ഹൊസഹള്ളി ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം. പരിക്കേറ്റവരെ ഹസനിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

എട്ട് പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. ഗണേശ് ചതുർഥി ആഘോഷങ്ങളുടെ അവസാന ദിവസമായ ഇന്നലെ രാത്രി 8.45 ഓടെയായിരുന്നു സംഭവം. മരിച്ചവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ചെറുപ്പക്കാരാണ്. രണ്ട്‌ പേരെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റി. ഒരാൾക്ക് വാരിയെല്ല് ഒടിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ശസ്ത്രക്രിയ ആവശ്യമാണ്. മറ്റ് 18 പേർ അപകടനില തരണം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

അനുശോചനം അറിയിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

സംഭവത്തിൽ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ അനുശോചനം അറിയിച്ചു. 'നിരവധി പേരുടെ ജീവൻ നഷ്‌ടപ്പെട്ടതിലും ആളുകൾക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റതിലും ദുഖമുണ്ട്. പരിക്കേറ്റവർ വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർഥിക്കുന്നു'- അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നഷ്‌ടപരിഹാരവും പ്രഖ്യാപിച്ചു. പരിക്കേറ്റവരുടെ ചികിത്സാ ചെലവ് സർക്കാർ വഹിക്കുമെന്നും സിദ്ധരാമയ്യ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു. കേന്ദ്ര വൻകിട വ്യവസായ, ഉരുക്ക് വകുപ്പ് മന്ത്രി എച്ച്.ഡി. കുമാരസ്വാമിയും അനുശോചനം അറിയിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് കേന്ദ്രവും

സംഭവത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും (സെപ്‌തംബർ 13) അനുശോചനം അറിയിച്ചു. മരിച്ചവരുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദേശീയ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ (PMNRF) നിന്ന് 2 ലക്ഷം രൂപയും പരിക്കേറ്റവർക്ക് 50,000 രൂപയും ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചതായി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് എക്‌സ് പോസ്‌റ്റിൽ കുറിച്ചു.

സംഭവം ഇങ്ങനെ

ഇതിനോടകം അപകടത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഘോഷയാത്ര നടന്നിരുന്ന റോഡിന് സമാന്തരമായി സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ട്രക്ക് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബൈക്കിനെ പിന്നിൽ നിന്ന് ഇടിച്ച് തെറിപ്പിക്കുകയും, തുടർന്ന് യുവാക്കൾക്കിടയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയും ആയിരുന്നു.

അപകടത്തെ തുടർന്ന് ട്രക്ക് ഡ്രൈവർ ഭുവനേഷ് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ജനക്കൂട്ടം അയാളെ പിടികൂടുകയും പിന്നീട് പൊലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ട്രക്കിൻ്റെ ചക്രങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങി നാല് പേർ സംഭവ സ്ഥലത്തുവച്ചുതന്നെ മരിച്ചു. നാല് പേർ ആശുപത്രിയിൽ വച്ചാണ് മരിച്ചത്.

മരിച്ച ഒൻപതുപേരിൽ 6 ഗ്രാമവാസികളും 3 എഞ്ചിനീയറിങ് വിദ്യാർഥികളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്ന് കർണാടക ഇൻസ്‌പെക്‌ടർ ജനറൽ ബോറലിംഗയ്യ പറഞ്ഞു. അരകലഗുഡുവിൽ നിന്ന് വരികയായിരുന്ന ട്രക്കിൻ്റ് നിയന്ത്രണം നഷ്‌ടപ്പെടുകയും ആളുകളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ദൃസാക്ഷികളും പറയുന്നത്.

