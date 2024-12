ETV Bharat / bharat

ഡല്‍ഹിയെ നടുക്കി 'ട്രിപ്പിൾ കൊലപാതകം'; ദമ്പതികളും മകളും കുത്തേറ്റു മരിച്ചു

The victims have been identified as Rajesh (53), Komal (47), and their 23-year-old daughter Kavita ( Etv Bharat )