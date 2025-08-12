ETV Bharat / bharat

ഗണ്‍ പവറിന്‍റെ നാട്ടില്‍ നിന്നും 'മസില്‍ പവര്‍' കാട്ടിയൊരു ആദിവാസിപെണ്‍കുട്ടി; ദുഖം മറികടക്കാനുള്ള ജിം യാത്ര ഖുശ്‌ബുവിനെ എത്തിച്ചത് ലോക വേദികളിലേക്ക് - BODYBUILDER KHUSHBOO NAG

ഖുശ്‌ബുവിന് ജിം ഒരു പുതിയ കൂട്ടാവുകയായിരുന്നു. പുതിയ ശക്തിയും ഊര്‍ജവും നല്‍കി അവളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ തന്നെ അവിടം മാറ്റിയെഴുതുകയായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോള്‍ നക്‌സലിസം വാണ ബസ്‌തറിന്‍റെ മേല്‍വിലാസം മാറ്റിയെഴുതുകയാണ് ഈ ആദിവാസിപെണ്‍കുട്ടി.

Tribal woman Khushboo Nag shines on the World Bodybuilding and Powerlifting Stage (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 12, 2025 at 12:18 PM IST

റായ്‌പൂര്‍: ഗണ്‍ പവറിനും നക്‌സലിസത്തിനും പേരുകേട്ട സ്ഥലമാണ് ഛത്തീസ്‌ഗഢിലെ ബസ്‌തര്‍. ഇപ്പോഴതിന്‍റെ മേല്‍വിലാസം മാറുകയാണ്. ഖുശ്‌ബു നാഗ് എന്ന ആദിവാസി പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ജന്മസ്ഥലം എന്ന നിലയിലാണിതെന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ അതിശയിക്കപ്പെടാനില്ല. കാരണം ഒന്നുമില്ലായ്‌മയില്‍ നിന്ന് ഉയര്‍ന്നുവന്ന് ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിലും പവർലിഫ്‌റ്റിങ്ങിലും തന്‍റേതായ ഇടം വെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ പെണ്‍കുട്ടി.

സങ്കടങ്ങളോട് പൊരുതിക്കൊണ്ട് തന്നെ തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ഖുശ്‌ബുവിനെ നേട്ടങ്ങളുടെ നെറുകയിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. ഒരു സിനിമാക്കഥ പോലെ ഏറെ ട്വിസ്റ്റ് നിറഞ്ഞതാണ് ഖുശ്‌ബുവിന്‍റെ ഈ പ്രയാണം. ഏറെ ദരിദ്രമായ ഒരു ആദിവാസി കുടുംബത്തിലാണ് ഖുശ്‌ബു വളര്‍ന്നത്. മരപ്പണിക്കാരനായ അച്ഛന്‍റെ വരുമാനത്തില്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്ന അവരുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെടാതെ ഒരു 'അതിഥി' എത്തിച്ചേര്‍ന്നു.

എല്ലാമെല്ലാമായിരുന്ന അവളുടെ അമ്മയ്‌ക്ക് 2019-ല്‍ കാന്‍സര്‍ സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു. രോഗത്തോട് പൊരുതിയ അമ്മയ്‌ക്ക് ഉറച്ച പിന്തുണയുമായി അവള്‍ കൂടെ നിന്നെങ്കിലും അവരെ മരണം കവര്‍ന്നു. കടുത്ത വിഷാദത്തിലേക്കാണ് അമ്മയുടെ ഈ വിയോഗം ഖുശ്‌ബുവിനെ തള്ളിവിട്ടത്. അകെ മരവിച്ചിരുന്ന അവളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ എത്തിക്കാനായിരുന്നു പിന്നീട് വിട്ടുകാരുടെ ശ്രമം.

KHUSHBOO NAG (ETV Bharat)

അതിന്‍റെ ഭാഗമായി ഒരു ജിമ്മിൽ ചേരാൻ ഖുശ്‌ബുവിനോട് പറയുന്നത് അവളുടെ സഹോദരനാണ്. അതിന് സമ്മതിച്ച അവള്‍ ഒരു കാരണവും ലക്ഷ്യവും ഉപയോഗിച്ച് സ്വയം സുഖപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്‌തു. എന്നാൽ അവളുടെ ലക്ഷ്യം അവള്‍ അറിയാതെ തന്നെ അഭിനിവേശമായി മാറി.

ഖുശ്‌ബുവിന്‍റെ വാക്കുകളിൽ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ, ജിം അവള്‍ക്ക് ഒരു പുതിയ കൂട്ടാവുകയായിരുന്നു. പുതിയ ശക്തിയും ഊര്‍ജവും നല്‍കി അവളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ തന്നെ അവിടം മാറ്റിയെഴുതുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ തനിക്ക് മറികടക്കേണ്ടി വന്നത് നിരവധി വെല്ലുവിളികളാണെന്ന് ഖുശ്‌ബു പറയുന്നു.

പരിഹാസങ്ങളുടെ മുനയൊടിക്കുന്നു

ബോഡിബിൽഡിങ്ങും പവര്‍ ലിഫ്‌റ്റിങ്ങുമൊക്കെ പലപ്പോഴും പുരുഷന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ തനിക്ക് നിരവധി വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ നേരിടേണ്ടി വന്നുവെന്ന് അവള്‍ പറയുന്നു. ഇതൊന്നും ഒരു പെണ്ണിന് പറ്റിയ പണിയല്ല എന്നായിരുന്നു തുടക്കത്തില്‍ ചിലരില്‍ നിന്നുണ്ടായ പരിഹാസമെന്നും ഖുശ്‌ബു ഓര്‍ത്തെടുത്തു. "ആളുകളുടെ ചിന്താഗതി മാറാന്‍ സമയമെടുത്തു. ഈ രംഗത്ത് ഞാന്‍ ഒരു ഇടം കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് അതു സംഭവിച്ചത്. എല്ലാവരും എന്‍റെ നേരെ വിരൽ ഉയർത്തിയിരുന്നു. പക്ഷേ കായികരംഗത്ത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു" - ഖുശ്‌ബു പറഞ്ഞു.

KHUSHBOO NAG (ETV Bharat)

മറികടുന്ന വെല്ലുവിളികളേറെ

ജിമ്മില്‍ ചേരാന്‍ തീരുമാനിച്ചുവെങ്കിലും ബസ്‌തറില്‍ ഖുശ്‌ബുവിന്‍റെ ജന്മസ്ഥലമായ നാരായൺപൂരിൽ അതിന് വേണ്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ കുറവായിരുന്നു. ശരിയായ ജിം ഉപകരണങ്ങളോ പ്രൊഫഷണൽ കോച്ചിങ്ങോ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആവശ്യമായ പോഷകാഹാരങ്ങള്‍ പോലും അവള്‍ക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.

പക്ഷേ ഒന്നും ഖുശ്‌ബുവിനെ പിന്തിരിപ്പിച്ചില്ല. കൂടുതല്‍ മെച്ചപ്പെടാനും ഏറെ കാര്യങ്ങള്‍ പഠിക്കാനും ഇതു വഴി തന്‍റെ പരിമിതികള്‍ മറികടക്കാനും അവള്‍ തീരുമാനിച്ചു. അതില്‍ ഉറച്ച് നിന്ന് ഏറെ പരിശീലിച്ചു. അവളുടെ ആ കഠിനാധ്വാനത്തിന് ഇപ്പോള്‍ ഫലം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ദേശീയ തലത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത മൂന്ന് ബോഡിബിൽഡിങ്‌, പവർലിഫ്റ്റിങ്‌ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളിൽ സ്വര്‍ണം നേടിയാണ് അവള്‍ തിരികെ മടങ്ങിയത്. പവർലിഫ്റ്റിങ്ങില്‍ ആകെ 470 കിലോഗ്രാം ഭാരം ഉയര്‍ത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ശക്തയായ വനിത എന്ന ടാഗും ഖുശ്‌ബു സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഛത്തീസ്‌ഗഡിലെ ഏറ്റവും ശക്തയായ വനിത എന്ന പദവിയും ഖുശ്‌ബു നാഗ് എന്ന ആദിവാസിപെണ്‍കുട്ടിയ്‌ക്ക് എപ്പോഴോ സ്വന്തമാണ്.

KHUSHBOO NAG (ETV Bharat)

ഇനിയുമേറെ മുന്നോട്ട്...

അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുമുണ്ട് ഖുശ്‌ബുവിന്‍റെ നേട്ടങ്ങള്‍. മുംബൈയിൽ നടന്ന NPC വേൾഡ്‌വൈഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് വെങ്കലം നേടാന്‍ അവള്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ആദ്യ ഛത്തീസ്‌ഗഢ് വനിതയാണ് ഖുശ്‌ബു.

ഖുശ്‌ബുവിന്‍റെ ഈ നേട്ടങ്ങളത്രയും മാറ്റി എഴുതിയത് ചിലരുടെ മുന്‍ ധാരണയേയും സാമ്പ്രദായിക കാഴ്‌ചപ്പാടുകളേയും കൂടിയാണ്. തന്‍റെ പ്രദേശത്ത് കൂടുതല്‍ സ്‌ത്രീകള്‍ ജിമ്മിലേക്ക് എത്തുന്നതുള്‍പ്പെടെയുള്ള മാറ്റങ്ങള്‍ ഇതിന്‍റെ തെളിവാണെന്ന് ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ ഖുശ്‌ബു പറയുന്നു.

KHUSHBOO NAG (ETV Bharat)

തന്‍റെ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ പരിശീലകനും കുടുംബവുമാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് കഴിവുള്ള നിരവധി പേരുണ്ടെങ്കിലും ആരും തന്നെ തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നില്ല. ഇവരെ മുന്നോട്ടെത്തിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ മുന്‍കൈ എടുക്കണമെന്നും അവള്‍ പറയുന്നു. ഒപ്പം പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമായി ഒന്നും പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ അഭിനിവേശം പിന്തുടരുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും അവള്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

