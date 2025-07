ETV Bharat / bharat

രക്തബന്ധത്തിൽപ്പെട്ടയാളെ വിവാഹം കഴിച്ചതിന് പ്രാകൃത ശിക്ഷ; കാളകൾക്ക് പകരം കലപ്പ ചുമക്കേണ്ടി വന്ന് ദമ്പതികൾ! - TRIBAL COUPLE FORCED TO TILL LAND

Couple Forces To Till Land As Oxen Over Incestuous Marriage ( ETV Bharat )