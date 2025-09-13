മണലില് വിരിയുന്ന മഹാവിസ്മയങ്ങള്; കലയ്ക്കായി അധ്യാപന ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു, ഇന്ന് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാൻ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ്, അറിയാം അജയ് സിങ്ങിൻ്റെ കഥ
രാജസ്ഥാനിലെ പുഷ്കർ എന്ന പ്രദേശത്ത് അജയ് സിങ്ങിൻ്റെ കലാസൃഷ്ടികളുടെ ഒരു ഗാലറി തന്നെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
Published : September 13, 2025 at 7:41 PM IST
ജയ്പൂർ: 51 അടിയുള്ള ശ്രീരാമ ക്ഷേത്രം, മഹാറാണ പ്രതാപിൻ്റെയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെയും പ്രതിമ, അങ്ങനെ 800-ലധികം കലാസൃഷ്ടികൾ. പാറയിലോ, തടിയിലോ അല്ല. മറിച്ച് കാറ്റിൽ പോലും പാറി പറക്കുന്ന മണലിൽ തീർത്ത ശില്പങ്ങലാണിവ.
ഇതിന് എല്ലാം പിന്നിൽ രാജസ്ഥാനിലെ സാൻ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് അജയ് സിങ് റാവത്താണ്. ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ സാൻ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റാണ്. രാജസ്ഥാനിലെ പുഷ്കർ എന്ന പ്രദേശത്ത് അജയ് സിങ്ങിന്റെ കലാസൃഷ്ടികളുടെ ഒരു ഗാലറി തന്നെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
അധ്യാപകനായാണ് അദ്ദേഹം കരിയർ ആരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ സാൻ്റ് ആർട്ടിൽ താത്പര്യം തോന്നിയതോടെ അതിലായി പൂർണ ശ്രദ്ധ. ഇത്തരം കലയോട് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും മറ്റും ചെയ്യുന്നതിനായി അജയ് സിങ് സാന്റ് ആർട്ട് സൻസ്ത എന്ന പേരിൽ ഒരു സ്ഥാപനവും തുടങ്ങി. പുഷ്കറിലെ നാഷണൽ സാൻഡ് പാർക്കിൽ സ്ഥിരമായ ഒരു സാൻ്റ് ആർട്ട് ഗാലറിക്കായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്ഥലം നൽകി റാവത്തിനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാജസ്ഥാൻ്റെ സംസ്ക്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗം കൂടിയാണ് സാൻ്റ് ആർട്ട്. ഈ പരമ്പരാഗത കലാരൂപത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സാൻ്റ് പാർക്കിൽ 2,500 ചതുരശ്ര യാർഡ് സ്ഥലം അനുവദിച്ചത്. ഇന്ന് അജയ് സിങ് റാവത്തിനെ കാണാൻ മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കലാസൃഷ്ടികൾ നേരിൽ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാനും മറ്റും വിനോദസഞ്ചാരികൾ ഉൾപ്പടെ നിരവധി പേരാണ് ഒഴുകി എത്തുന്നത്.
കർഷക കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് അജയ് സിങ് റാവത്ത് വരുന്നത്. ബിരുദവും ബിഎഡും പൂർത്തിയാക്കിയ അദ്ദേഹം അധ്യാപനരംഗത്തേക്ക് വന്നു. ശേഷം റെയിൽവേയിൽ ജോലി നേടി. എന്നാൽ കലയോടുള്ള താത്പര്യം കാരണം അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാളായി മാറിയതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് റാവത്തും കുടുംബവും.
മണലാര്യണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന സ്വപ്നം
കുട്ടിക്കാലത്ത്, കളിക്കുമ്പോൾ മണൽത്തീരങ്ങളിൽ വീടുകൾ നിർമിക്കുമായിരുന്നു. കുട്ടിക്കാലം മണൽത്തീരങ്ങളിൽ കളിച്ചാണ് ചെലവഴിച്ചത് എന്നാണ് അജയ് സിങ് റാവത്ത് പറയുന്നത്. പത്താം ക്ലാസിൽ എത്തിയപ്പോൾ, കളിമണ്ണിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കലാസൃഷ്ടികൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമാണ് ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
20 വയസ് മുതലാണ് മണലിൽ ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത്. ആദ്യമൊന്നും വലിയ ജനശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നില്ല. 2016 ൽ ഗണേശ ചതുർത്ഥിയുടെ സമയത്ത് ശ്രീ ഗണേശൻ്റെ രൂപം മണലിൽ കൊത്തിയെടുത്തതാണ് വഴിതിരിവായത്. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ആളുകൾ അന്വേഷിച്ച് വരാൻ തുടങ്ങി. ഇതിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നരേന്ദ്ര മോദിയുടെയും മറ്റും പ്രതിമകൾ മണലിൽ തീർത്തത്.
മണൽ തന്നെ വേണമെന്നില്ല അജയ് സിങ്ങിന്. പാഴായി പോകും എന്ന് നമ്മൾ കരുതിയ പലതിലും അദ്ദേഹം ഓരോ രൂപങ്ങൾ വാർത്തെടിക്കും. ഇപ്പോൾ 15 വർഷത്തിന് മേലെയായി സാൻ്റ് ആർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഇതുവരെ 800-ലധികം മണൽ ശില്പങ്ങള് അദ്ദേഹം നിർമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉത്തരേന്ത്യയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഹിമാചൽ, ഡൽഹി, ഗുരുഗ്രാം, പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, ഗുജറാത്ത്, ഒഡിഷ എന്നിവിടങ്ങളിൽ റാവത്ത് കലാസൃഷ്ടികൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒഡിഷയിലെ മണൽ കലാമേളയിൽ നാല് തവണ പങ്കെടുക്കുയും ചെയ്തു. സാന്റ് ആർട്ട് സൻസ്ത സംഘടനയിൽ നിലവധി കൂട്ടികളാണ് പഠിക്കാൻ വരുന്നത്.
Also Read: പക്ഷി ശാസ്ത്രം ഔട്ട്, 'എലി ശാസ്ത്രം' ഇന്; ഭാവി പറഞ്ഞ് 'ഗണേഷ്', സിദ്ധമുനിയുടെ പരീക്ഷണം സൂപ്പര് ഹിറ്റ്