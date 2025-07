ETV Bharat / bharat

തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ട്രെയിന്‍ സ്‌കൂള്‍ വാനിലിടിച്ച് നിരവധി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം, മരിച്ച രണ്ട് കുട്ടികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു - TRAIN HITS SCHOOL VAN IN TAMIL NADU

Train Hits School Van In Cuddalore, Several Students Feared Dead ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Kerala Team Published : July 8, 2025 at 10:44 AM IST | Updated : July 8, 2025 at 11:02 AM IST 2 Min Read

പരിക്കേറ്റ കുട്ടികളെ കുഡല്ലൂര്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി ജയകുമാറും കളക്‌ടര്‍ എസ്‌ പി ആദിത്യ സെന്തില്‍കുമാറും സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തി. അപകടത്തെ തുടര്‍ന്ന് നാട്ടുകാര്‍ ഗേറ്റ് കീപ്പറെ ആക്രമിച്ചു. പിന്നീട് പൊലീസ് ആണ് ഇയാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. തുടര്‍ന്ന് പൊലീസും നാട്ടുകാരും തമ്മില്‍ തര്‍ക്കമുണ്ടായി. ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അധികൃതര്‍ സ്ഥിതിഗതികള്‍ നിരീക്ഷിച്ച് വരികയാണ്. മരണസംഖ്യ ഉയര്‍ന്നേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. അപകടകാരണം കണ്ടെത്താന്‍ ആര്‍പിഎഫും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ലെവൽ ക്രോസിൽ ഗേറ്റ്‌ അടയ്ക്കാൻ ജീവനക്കാരൻ മറന്ന് പോയതാണ് എന്നായിരുന്നു റെയിൽവേ വൃത്തങ്ങളുടെ ആദ്യം പ്രതികരണം. പിന്നീട് വാൻ ഡ്രൈവറെ പഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് റെയിൽവേ ഔദ്യോഗിക വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പ് ഇറക്കിയത്. ട്രെയിൻ വരുംമുൻപ് വാൻ കടത്തി വിടണമെന്ന് ഡ്രൈവര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നാണ് റെയിൽവേ വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഗേറ്റ്‌ അടയ്ക്കാൻ വൈകിയത് വാൻ ഡ്രൈവർ നിർബന്ധിച്ചതിനാലാണെന്ന് റെയിൽവേ അധികൃതര്‍ വാദിക്കുന്നു. രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ പെരുമണ്‍ ദുരന്തത്തിന്‍റെ 37ാം വാര്‍ഷിക ദിനത്തിലാണ് തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ നിന്നുള്ള ദുരന്ത വാര്‍ത്ത എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

