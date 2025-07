ETV Bharat / bharat

നിരപരാധിത്വം തെളിയാൻ വേണ്ടി വന്നത് 19 വര്‍ഷങ്ങള്‍; നീതി വൈകിയെങ്കിലും നടപ്പിലായെന്ന് മുംബൈ ട്രെയിൻ സ്‌ഫോടനക്കേസില്‍ കുറ്റവിമുക്തരായവരുടെ ബന്ധുക്കള്‍ - MUMBAI BLAST ACCUSED ACQUITTED

Family members of the 12 accused, who were acquitted by the Bombay High Court in the 7/11 Mumbai train blasts, share sweets with Jamiat Ulema-e-Rashtra chief Maulana Halim Ullah Qasmi, who helped the families in the legal proceedings, in Mumbai on Monday ( PTI )