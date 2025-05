ETV Bharat / bharat

ബിഹാറില്‍ കാറും ട്രാക്‌ടറും കൂട്ടിയിടിച്ചു; 8 പേര്‍ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം, അന്വേഷണം - TRACTOR AND CAR ACCIDENT DEATH

representative image ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Kerala Team Published : May 6, 2025 at 7:22 PM IST | Updated : May 6, 2025 at 7:30 PM IST 1 Min Read

Last Updated : May 6, 2025 at 7:30 PM IST