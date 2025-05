ETV Bharat / bharat

പൈന്‍ മരങ്ങളുടെ സുന്ദര ഭൂമി! മഞ്ഞു പെയ്യുന്ന പാട്‌നി ടോപ്പിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന സഞ്ചാരികള്‍ - VISITORS FLOCK TO JAMMU PATNI TOP

ജമ്മു കാശ്മീര്‍ ( Getty Images )

Published : May 12, 2025 at 8:33 PM IST | Updated : May 12, 2025 at 8:44 PM IST

ഭൂമിയിലെ സ്വര്‍ഗമാണ് ജമ്മു കാശ്‌മീര്‍. ശാന്തിയും സമാധാനവും നിറയുന്ന ഇടയമ്മാരുടെ താഴ്‌വര. സമുദ്ര നിരപ്പില്‍ നിന്ന് 7200 അടി ഉയരത്തിലുള്ള ഈ പ്രദേശത്ത് വേനലാകുമ്പോള്‍ തന്നെ സഞ്ചാരികളുടെ ഒഴുക്ക് തുടങ്ങും. മിനി സിറ്റ്സര്‍ലാന്‍ഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഇടം വിനോദ സഞ്ചാരികളുടെ ഇഷ്‌ട ലൊക്കേഷനാണ്. അവിടേക്കാണ് ഒരു ദിനത്തില്‍ ഭീകരവാദികള്‍ ഇരച്ചു കയറി 22 പേരുടെ ജീവനെടുത്തത്. ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവിനെ മുറിവേല്‍പ്പിച്ച സംഭവമായിരുന്നു അത്. അതുകൊണ്ടാണ് തെല്ലും ആലോചിക്കാതെ പാകിസ്ഥാനെതിരെ ഇന്ത്യ ആഞ്ഞടിച്ചത്. ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ തുടരുമ്പോള്‍ പഹല്‍ഗാം നല്‍കിയ മുറിവ് വളരെ വലുതാണ്. അതുകൊണ്ട് വിനോദ സഞ്ചാരികള്‍ ഇവിടങ്ങളിലേക്ക് വരാന്‍ മടിക്കുകയാണ്. ജമ്മു കാശ്മിര്‍ കാണാന്‍ എത്തിയ സഞ്ചാരികളാവട്ടെ തങ്ങളുടെ യാത്ര പാതിവഴിയിലായതോടെ പഹല്‍ഗാം വിട്ട് കാശ്മിരിലെ മറ്റൊരിടത്തേക്ക് ചേക്കേറി. അതാണ് പാട്‌നി ടോപ്പ്. വിനോദ സഞ്ചാരികള്‍ പതുക്കെ പതുക്കെ പാട്നി ടോപ്പിനെ തൊട്ടറിയാന്‍ തുടങ്ങി. ഇത് പാട്‌നി ടോപ്പിലെയും ബട്ടോയിലെയും ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഉണര്‍വ്വ് പകര്‍ന്നു തുടങ്ങി. കാരണം അവരുടെ ഉപജീവന മാര്‍ഗമാണ് ഈ വിനോദ സഞ്ചാരികള്‍. അശാന്തി പടര്‍ന്ന കാശ്‌മീരില്‍ സമാധാനത്തിന്‍റെ അന്തരീക്ഷം പുലരുന്നുവെന്നതിന്‍റെ സൂചനയായിരുന്നു അത്. അവര്‍ അവിടെ സുരക്ഷിതമാണ് എന്ന് അവിടം സന്ദര്‍ശിച്ച ഓരോ യാത്രികനും പറയുന്നു. ജമ്മുകാശ്മീര്‍ (ANI) ജമ്മു നഗരത്തില്‍ 120 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെ ഉദംപൂര്‍ ജില്ലയിലെ പ്രശസ്‌തമായ കുന്നിന്‍ പ്രദേശമാണ് പാട്‌നി ടോപ്പ്. പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ വഴികളിലൂടെയും വളഞ്ഞ പുളഞ്ഞ റോഡുകളിലൂടെയും മനോഹരമായ ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെയും പാട്നി ടോപ്പിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാം. നാഷണല്‍ ഹൈവേ ശ്രീനഗര്‍ ജമ്മു റോഡില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ ശൈത്യകാലത്ത് മഞ്ഞു വീഴ്ച ആസ്വദിക്കുകയും വേനല്‍ക്കാലത്ത് പൈന്‍ മരങ്ങളുടെയും ഹില്‍മാന്‍ നിരകളുടെയും ഭംഗി വേണ്ടുവോളം നുകരാനും നിരവധി സഞ്ചാരികളാണ് ഇവിടേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത്. ജമ്മു കാശ്മമീര്‍ (ANI) കുതിര സവാരി, പാരാഗ്ലൈഡിംഗ്, ട്രെക്കിംഗ് എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ആസ്വാദിക്കാന്‍. രണ്ട് രാത്രി ഇവിടെ താമസിച്ചാല്‍ എല്ലായിടത്തും കാണാന്‍ കഴിയും.ശിവഗഢ്, ബില്ലോകി പൗറി, നാഥടോപ്പ്, സുധ് മഹാദേവ, സന്‍സാര്‍ തടാകം, നാഗ് മൈന്‍ഡര്‍ എന്നിവ പാട്നിടോപ്പില്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. ജമ്മുകാശ്മീര്‍ താഴ്വര (ANI) പാകിസ്ഥാന്‍ ഭീകരരുടെ ആക്രമണം പഹല്‍ഗാമിനെ മാത്രമല്ല പാട്നി ടോപ്പിനെയും ബാധിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി പാട്നിടോപ്പില്‍ വിനോദ സഞ്ചാരികള്‍ എത്തി തുടങ്ങിയെന്ന് ഇവിടുത്തെ ഹോട്ടലുടമകള്‍ പറയുന്നു. ഇത് ഹോട്ടലുടമകളുടെ വരുമാനത്തില്‍ വര്‍ദ്ധനവിന് കാരണമായി. ജമ്മു കാശ്മീര്‍ തടാകം (Getty Images) പഹല്‍ഗാം സംഭവം ജമ്മുവിലെ സ്ഥിതി കൂടുതല്‍ വഷളാക്കിയിരുന്നു. വിനോദ സഞ്ചാരികള്‍ എത്താതെയായി, കടകള്‍ അടഞ്ഞു കിടന്നു ഉപജീവനമാര്‍ഗത്തിനായി ഇവിടുത്തുക്കാര്‍ മറ്റു മാര്‍ഗങ്ങള്‍ തേടേണ്ടി വന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ടൂറിസം ബിസിനസിനെ കൂടുതല്‍ ബാധിച്ചുവെന്ന് ഹോട്ടല്‍ ഉടമ രാജേഷ് കുമാര്‍ പറഞ്ഞു. ജമ്മു കാശ്മിര്‍ (Getty Images) "പഹല്‍ഗാമിലെ സ്ഥിതി വഷളായതിന്‍ ശേഷം ഞങ്ങളുടെ ജോലി തീര്‍ത്തും പൂജ്യമായിരുന്നു, ഇവിടെയുള്ള ആളുകള്‍ ജമ്മുവിന്‍ നിന്ന് പാലായനം ചെയ്‌ത് ഇപ്പോള്‍ ഇവിടെ താമസിക്കാന്‍ വരുന്നു. വാഹനങ്ങള്‍ വന്നതിനാല്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നു", എ എന്‍ ഐയോട് പറഞ്ഞു. ജമ്മു കാശ്മിര്‍ (ANI) "ഞങ്ങള്‍ ഗുജറാത്തില്‍ നിന്നും ജമ്മു കാശ്‌മീര്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ വന്നതാണ്. ഞങ്ങള്‍ പോയപ്പോള്‍ ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതി ഗുരുതരമായിരുന്നു. ഞങ്ങള്‍ ശ്രീനഗറിലേക്ക് പോയി. അവിടെ സ്ഥിതി വളരെ ഗുരുതരമായിരുന്നു. ഞങ്ങള്‍ക്ക് സോനാമാര്‍ഗിലേക്ക് മാത്രമേ പോകാന്‍ കഴിയു. മറ്റെല്ലാം അടച്ചിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങള്‍ പാട്നിടോപ്പില്‍ എത്തിയ രണ്ട് രാത്രികളിലാ്യി ഇവിടുത്തെ ഹോട്ടലില്‍ താമസിച്ചു. ഇവിടുത്തെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും സന്ദര്‍ശിച്ചു, കണ്ടു. വളരെയധികം സുരക്ഷിതത്വവും തോന്നി", യാത്രികനായ കിരണ്‍ പറഞ്ഞു. Also Read: വേനൽചൂടിനെ അതിജീവിക്കാൻ കുറുമാത്തൂരിലെ 'ബണ്ടാര' മാതൃക; ദാഹമകറ്റും, ജലക്ഷാമം പരിഹരിക്കും

Last Updated : May 12, 2025 at 8:44 PM IST