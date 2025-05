ETV Bharat / bharat

ടൂറിസ്റ്റ് വാഹനം ടീസ്റ്റ നദിയിലേക്ക് മറിഞ്ഞു; 1 മരണം, 8 പേരെ കാണാതായി - TOURIST VEHICLE ACCIDENT SIKKIM

One injured is being rescued by the personnel ( ETV Bharat )