പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി അകന്ന് കഴിയേണ്ടി വരും, സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിനും സാധ്യത, ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം
നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം വിശദമായി.
Published : October 5, 2025 at 7:19 AM IST
തീയതി: 05-10-2025 ഞായര്
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: കന്നി
തിഥി: ശുക്ല ത്രയോദശി
നക്ഷത്രം: ചതയം
അമൃതകാലം: 07:12AM മുതല് 07:42AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 7:36AM മുതല് 8:24AM വരെ
രാഹുകാലം: 07:42 AM മുതല് 9:12AM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:12 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:12 PM
ചിങ്ങം: വ്യാപാരികൾക്കും വ്യവസായികൾക്കും ഇന്ന് കടുത്ത മത്സരത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവരും. സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത. നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിനും ഊഹക്കച്ചവടത്തിനും ഇന്ന് നല്ല ദിവസമല്ല.
കന്നി: ഇന്ന് സന്തോഷം വളരെക്കുറവായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും സമ്മർദങ്ങളുടെ തീവ്രത കുറവായിരിക്കും ഈ ദിവസത്തെ ഊർജ്ജം നിങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിന് സ്ഥിരതയും സന്തുലിതാവസ്ഥയും കൊണ്ടുവരും. നിങ്ങളുടെ പോസിറ്റീവ് മനോഭാവവും എല്ലാ ദിശയിലും നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും
തുലാം: നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് വഴി നിങ്ങള്ക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടാക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തടസവും കൂടാതെ ഒരു പുതിയ സംയുക്ത സംരംഭം തുടങ്ങാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമതയും കഠിനാധ്വാനത്തെയും പ്രശംസിക്കപ്പെടും.
വൃശ്ചികം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ പക്കല് നിന്നും മോശം അനുഭവം ഉണ്ടായേക്കാം. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർ നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നല്കും. തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ തേടുന്നവര്ക്ക് നല്ല ദിനം.
ധനു: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ എതിരാളി നിങ്ങൾ മുട്ടുകുത്തിക്കും. ദിവസം മുഴുവനും നിങ്ങള്ക്ക് ആരോഗ്യവും ഉന്മേഷവും അനുഭവപ്പെടും. എന്തെങ്കിലും പുതുതായി ആരംഭിക്കാന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില് ഇന്ന് അതിനുപറ്റിയ ദിവസമാണ്. സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ആഹ്ളാദത്തോടെ സമയം ചെലവഴിക്കും.
മകരം: ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് പൊതുവില് അത്ര നല്ല ദിവസമല്ല. പ്രാര്ത്ഥനയും ധ്യാനവും നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥത കുറയ്ക്കും. കുടുംബാഗങ്ങള്ക്കിടയിലെ തെറ്റിധാരണകള് നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കും. പാഴ്ചെലവുകള് സംഗതികള് കൂടുതല് വഷളാക്കും. ആരോഗ്യത്തെപ്പപറ്റി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് പഠനത്തില് ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കാന് കഴിയുകയില്ല. ജീവിതപങ്കാളിയുടെ സമീപനത്തില് നിങ്ങള്ക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകില്ല. ബിസിനസില് പണം മുടക്കാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു.
കുംഭം: സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങള്ക്ക് ഇന്ന് വളരെ നല്ല ദിവസം. കുടുംബാന്തരീക്ഷം സന്തോഷമായിരിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഉല്ലാസവേള പങ്കിടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ഒരു ഉല്ലാസ യാത്രയ്ക്കും സാധ്യത.
മീനം: വസ്തു ഇടപാടുസംബന്ധിച്ച നിയമപരമായ കാര്യങ്ങള്ക്ക് ഇന്ന് പറ്റിയ ദിവസമല്ല. മറ്റെല്ലാ മേഖലകളിലും നിങ്ങള് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പ്രവര്ത്തിക്കും. ആരോഗ്യത്തില് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. വളരെ അടുത്തവരുമായി അകന്ന് കഴിയാന് ഇടവരും. തെറ്റിദ്ധാരണകളും തര്ക്കങ്ങളും കാര്യങ്ങള് സങ്കീര്ണണ്ണമാക്കും. ഇടപാടുകള് ഉറപ്പിക്കുമ്പോഴും കരാറുകളില് ഒപ്പുവയ്ക്കുമ്പോഴും ഇന്ന് രണ്ട് തവണ ആലോചിക്കണം. അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങള് ഉണ്ടാകാന് സാധ്യത.
മേടം: സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ഉല്ലസിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല ദിവസം. സമ്മാനങ്ങളും ഉപഹാരങ്ങളും ലഭിക്കാന് സാധ്യതയുണ്ട്. പകരം മറ്റുള്ളവരെ സല്ക്കരിക്കേണ്ടിവരും. മക്കളുടെ കൂടെ പ്രകൃതിരമണീയമായ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തേക്ക് ഉല്ലാസയാത്രക്കും സാധ്യത. സര്ക്കാരുമായുള്ള ഇടപാടുകള് ലാഭകരമായി കലാശിക്കും.
ഇടവം: ഓഫീസില് പോകുന്നവര്ക്കെല്ലാം ഇന്ന് നല്ല ദിവസം. പുതുതായി ഏറ്റെടുത്ത ജോലികള് വിജയകരമായി നടത്താന് കഴിയും. മേലധികാരികള് നിങ്ങളെ ജോലിക്കയറ്റം നല്കി അംഗീകരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കുടുംബാന്തരീക്ഷം സന്തോഷം നിറഞ്ഞതായിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം.
മിഥുനം: കുടുംബവുമൊത്ത് വിനോദയാത്ര പോകണമെന്നുള്ള അമിതമായ ആഗ്രഹത്തിന് പ്രേരണ നൽകുന്ന ദിവസമാണിന്ന്. അത് നിങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്യും. യാത്രയ്ക്കുള്ള ചെലവുകൾ നിങ്ങളുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾക്കുള്ളിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും.
കര്ക്കിടകം: ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഡീലുകൾ ചർച്ചചെയ്ത് ഉറപ്പിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നിങ്ങളുടെ നേതൃത്വം ബിസിനസിന് ഇന്ന് ഗുണകരമാകും.