സെയ്‌തു ജന്നത്തായപ്പോൾ; ഒറ്റപ്പെടുത്തലുകളെ മറികടന്ന് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കുന്ന കർഷകയായി ഈ ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ

പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങള്‍ക്കെതിരെ പടവെട്ടി ഒടുവിൽ സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിൽ തന്നെ കൃഷി ചെയ്‌ത് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കുന്ന ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ വ്യക്തി.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 2, 2025 at 11:45 PM IST

തെങ്കാശി: സമൂഹത്തിൽ ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ വ്യക്തികൾക്ക് പലപ്പോഴും ലഭിക്കുന്നത് നെറ്റി ചുളിച്ചുള്ള നോട്ടങ്ങളാണ്. അവർക്ക് ജോലി, സാമൂഹിക അംഗീകാരം, അന്തസ്സുള്ള ജീവിതം എന്നിവയെല്ലാം വിദൂര സ്വപ്നങ്ങളായി തുടരുമ്പോഴും, എല്ലാ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെയും മറികടന്ന് സ്വന്തം ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുത്ത ധീരയായ വ്യക്തിയാണ് തെങ്കാശി സ്വദേശിയായ ജന്നത്ത്. തൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൽ കൃഷി ചെയ്ത് സ്വന്തം കാലിൽ അഭിമാനത്തോടെ ജീവിക്കുകയാണ് ജന്നത്ത് ഇന്ന്.

തെങ്കാശിയിലെ ആഴ്വാർകുറിച്ചിക്കടുത്തുള്ള ചമ്പൻകുളത്ത് റസാവു മൈദീൻ്റെയും ഇസ്‌മായിൽ ബീവിയുടെയും മകനായി ജനിച്ച സെയ്‌തു സുലൈമാൻ ആയിരുന്നു ജന്നത്ത്.

സെയ്‌തു സുലൈമാനിൽ നിന്ന് ജന്നത്തിലേക്ക്

കർഷക കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ജന്നത്തിന് ഏഴാം വയസ്സിൽ പിതാവിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കാൻ അമ്മ കൃഷിപ്പണിക്ക് ഇറങ്ങി. 18 വയസായപ്പോഴാണ് തൻ്റെ വ്യക്തിത്വം ഒരു സ്ത്രീയാണെന്ന് ജന്നത്ത് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.

വർഷങ്ങളോളം ഈ സത്യം മറച്ചുവെച്ച്, മറ്റുള്ളവരെ ഭയന്ന് സങ്കടങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളിലൊതുക്കി ജീവിച്ച കാലം ജന്നത്ത് ഓർക്കുന്നു. 2005-ൽ അമ്മയോട് സത്യം തുറന്നുപറഞ്ഞു. വീട്ടുകാർ ആദ്യം എതിർത്തെങ്കിലും, അവരുടെ എതിർപ്പുകൾ അവഗണിച്ച് അവൾ വീടുവിട്ട് ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് കുടിയേറി.

ബെംഗളൂരുവിലെത്തി ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കൊപ്പം ചേർന്ന് ജീവിച്ചു. അവിടെ തെരുവുകളിലും ബസുകളിലും ട്രെയിനുകളിലും ഭിക്ഷ യാചിച്ചാണ് ജീവിച്ചത്. അങ്ങനെ ഭിക്ഷാടനത്തിലൂടെ കിട്ടിയ പണം സ്വരുക്കൂട്ടി ലിംഗമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയയായി. ഔദ്യോഗികമായി പേര് മാറ്റി സെയ്‌തു സുലൈമാൻ ജന്നത്ത് ആയി.

നാട്ടിലേക്ക് തിരികെ: കർഷകയായി പുതിയ ജീവിതം

ഏകദേശം പത്ത് വർഷത്തോളം ബെംഗളൂരുവിൽ കഴിഞ്ഞ ജന്നത്ത്, ഒടുവിൽ ഭിക്ഷാടനം മതിയാക്കി അന്തസ്സോടെ ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ധൈര്യപൂർവ്വം സ്വന്തം നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി കൃഷി ചെയ്‌ത് ജീവിക്കണം എന്നതായിരുന്നു അവളുടെ തീരുമാനം.

ആദ്യം നാട്ടുകാർക്ക് ജന്നത്തിനെ സ്വീകരിക്കാൻ മടിയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ തൻ്റെ തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചുനിന്ന് പ്രതിസന്ധികളെ മറികടന്ന് അവൾ മുന്നോട്ടുപോയപ്പോൾ ഗ്രാമത്തിലുള്ളവർ ഒപ്പം നിന്നു. കടനനദി അണക്കെട്ടിന് അടുത്തുള്ള ആറ് ഏക്കർ പാടത്ത് ജന്നത്ത് കൃഷി ആരംഭിച്ചു. അമ്മയും സഹായത്തിനുണ്ടായിരുന്നു.

ഇന്ന് ജന്നത്ത് ഒരു മികച്ച കർഷകയാണ്. ആരുടെയും മുന്നിൽ കൈ നീട്ടാതെ സ്വന്തമായി ആഹാരം കണ്ടെത്താൻ അവൾക്ക് കഴിയുന്നു.

പഴയ കാലം ജന്നത്ത് ഇങ്ങനെ പങ്കുവെക്കുന്നു: "എട്ടാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നുതുടങ്ങിയത്. അന്ന് ഞാൻ ഒരു ഇഷ്ടിക ചൂളയിൽ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു, അവിടെ ജോലി തുടരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഒരു ട്രാൻസ്‌ജെൻഡറിന് ആരും ജോലി നൽകില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു, അങ്ങനെയാണ് തെരുവുകളിൽ ഭിക്ഷ തേടാൻ തുടങ്ങിയത്."

നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള ആഗ്രഹം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഗ്രാമത്തിലുള്ളവർ കളിയാക്കുമോ എന്നായിരുന്നു അമ്മയുടെ ഭയം. എന്നാൽ, ക്രമേണ തൻ്റെ വ്യക്തിത്വം ഗ്രാമവാസികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അവർ അവളെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു.

മകൻ ട്രാൻസ്‌ജെൻഡറാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ തനിക്ക് ലജ്ജ തോന്നിയിരുന്നെന്നും പേരക്കുട്ടികളുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതിയിരുന്നെന്നും അമ്മ ഇസ്‌മായിൽ ബീവി പറഞ്ഞു. "എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവളെ എനിക്ക് പൂർണമായി അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്," അമ്മ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കാട്ടുപന്നികളും കരടികളും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വിളകൾ നശിപ്പിക്കുന്നത് പോലുള്ള വെല്ലുവിളികൾ കൃഷിയിടത്തിൽ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. രാത്രികളിൽ വയലുകളിൽ കാവൽ നിൽക്കേണ്ടിവരുമ്പോൾ ഗ്രാമവാസികളാണ് ജന്നത്തിന് പിന്തുണ നൽകുന്നത്.

"ഒരുപാട് വേദനകൾ അനുഭവിച്ചു, എങ്കിലും ഇപ്പോൾ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകും," ജന്നത്ത് അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്നു. ട്രാൻസ്‌ജെൻഡറുകൾ ഭിക്ഷ തേടി ജീവിക്കേണ്ടവരല്ലെന്നും സർക്കാർ സംവരണ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകിയാൽ അവർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം നേടാൻ കഴിയുമെന്നും ജന്നത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

