മനഃപൂര്വ്വം നാലുമണിക്കൂര് വൈകിയെത്തി, അനുമതിയില്ലാതെ റോഡ് ഷോ; വിജയ്ക്കെതിരെ എഫ് ഐ ആറില് ഗുരുതര പരാമര്ശം
ടിവികെ റാലിക്കിടെ ഉണ്ടായത് വലിയ ദുരന്തമാണെന്നും സമൂഹമാധ്യമങ്ങള് വഴി അപവാദ - വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങള് നടത്തരുതെന്നും തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിന്.
Published : September 29, 2025 at 5:05 PM IST
കരൂര്: ടിവികെയുടെ റാലിക്കിടെ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് 41 പേര് മരിച്ച സംഭവത്തില് തമിഴക വെട്രി കഴകം നേതാവും നടനുമായ വിജയ്ക്കെതിരെ എഫ് ഐ ആറില് ഗുരുതര ആരോപണം. നാല് മണിക്കൂര് വൈകിയാണ് വിജയ് കരൂരിലെ സമ്മേളനം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിയത്. അനുമതിയില്ലാതെ റോഡ് ഷോ നടത്തിയെന്നും എഫ് ഐ ആറില് പറയുന്നു. സംഭവ ദിവസം രാത്രി ഒന്പതോടെ രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത എഫ് ഐ ആറിലാണ് വിജയ്ക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങള് ഉള്ളത്
നിശ്ചിത സമയ പരിധി നിര്ണയിച്ചാണ് വിജയ്ക്ക് റോഡ് ഷോയ്ക്കുള്ള അനുമതി ടിവികെ നേതാവിന് നല്കിയതെന്നും എന്നാല് വിജയ് എല്ലാ പരിമിധികളും ലംഘിച്ച് അനുമതിയില്ലാതെ റോഡ് ഷോ അടക്കം നടത്തിയെന്നുമാണ് എഫ് ഐ ആറിലുള്ളത്. ആളുകള് അനിയന്ത്രിതമായി എത്തുകയാണെന്നും അതിനാല് മറ്റിടങ്ങളില് ഇറങ്ങുകയോ സ്വീകരണം ഏറ്റുവാങ്ങുകയോ ചെയ്യരുതെന്നും ടിവികെ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികള്ക്ക് പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിരുന്നു. എന്നാല് ഇത് അവഗണിച്ചു. വിജയ് മനഃപൂര്വ്വം സമയം വൈകിച്ചതാണെന്നും പൊലീസ് എഫ് ഐ ആറില് ചൂണ്ടികാണിക്കുന്നു.
ജനക്കൂട്ടത്തെ ആകര്ഷിക്കാനും പാര്ട്ടിയുടെ ശക്തിപ്രകടനത്തിനുമാണ് വിജയ് അനുമതിയില്ലാതെ റോഡ് ഷോ നടത്തിയതെന്നും പലയിടങ്ങളില് ഇറങ്ങി സ്വീകരണം ഏറ്റുവാങ്ങിയെന്നും പൊലീസ് തയാറാക്കിയ എഫ് ഐ ആറില് പറയുന്നുണ്ട്.
വിജയ്യെ അടുത്ത് കാണാന് വാഹനത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ജനക്കൂട്ടം ഓടിയെത്തിയെന്നും സമ്മേളനം നടക്കുന്നയിടത്ത് ആളുകള്ക്ക് നില്ക്കാന് സൗകര്യം ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നും ഇതാണ് തിക്കും തിരക്കും ഉണ്ടാവാന് കാരണമെന്നും പറയുന്നു. ക്രമസമാധാനം വീണ്ടെടുക്കാന് പൊലീസിന് ലാത്തിചാര്ജ് നടത്തേണ്ടി വന്നു.
വിജയ്യെ കാണാനായി ആളുകള് സ്റ്റീല് ഷെഡുകളിലും മരങ്ങളിലും കയറി നിന്നു. ഇവ തകര്ന്ന് വീണത് ജനക്കൂട്ടത്തിനിടയിലേക്കാണ്. ഇതുമൂലം പെട്ടെന്ന് തിക്കും തിരക്കും ഉണ്ടാവുകയും നിരവധിപേര്ക്ക് ശ്വാസം മുട്ടുകയും ചിലര് ബോധരഹിതരാവുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ ആളുകളെ നിയന്ത്രിക്കാന് കഴിയാതെയായി. എഫ് ഐ ആറില് പറയുന്നു.
ഇത്തരം ഗുരുതരം ആരോപണം എഫ് ഐ ആറില് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ വിജയ്ക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നാല് ടിവികെയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഭാരവാഹികള്ക്കെതിരെ കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കരൂര് നോര്ത്ത് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മതിയഴകന്, പാര്ട്ടി സംസ്ഥാന ജനറല് സെക്രട്ടറി ബുസി ആനന്ദ്, ടിവികെ ഡെപ്യൂട്ടി ജനറല് നിര്മല് കുമാര് എന്നിവര്ക്കെതിരെയാണ് എഫ് ഐ ആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ടിവികെ റാലിക്കിടെ ഉണ്ടായത് വലിയ ദുരന്തമാണെന്നും സമൂഹമാധ്യമങ്ങള് വഴി അപവാദ - വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങള് നടത്തരുതെന്നും തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. അപകടത്തില് പരിക്കേറ്റ എല്ലാവര്ക്കും വൈദ്യ സഹായം ലഭ്യമാക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പു നല്കി.
അതേസമയം റാലിക്കിടെ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ വിജയ്യോട് സന്ദര്ശിക്കരുതെന്ന് പൊലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി ടിവികെയുടെ അടുത്ത വൃത്തങ്ങള് അറിയിച്ചു. അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണിതെന്നും അവര് പറഞ്ഞു.
പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയില് സന്ദര്ശിക്കാന് വിജയ് നേരത്തെ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു. എന്നാല് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ആശുപത്രിയിലും പരിസരങ്ങളിലും കൂടുതല് തിരക്കിന് കാരണമാകുമെന്ന് ടിവികെ നേതാവ് അറിയിച്ചു.
