ETV Bharat / bharat

ആനകളെ ട്രെയിനിടിക്കാതിരിക്കാന്‍ എഐ; തമിഴ്‌നാട് മാതൃക രാജ്യമെമ്പാടും നടപ്പിലാക്കാനൊരുങ്ങി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ - TN AI ELEPHANT SAFETY MODEL

2024 ജനുവരിയില്‍ എഐ സാങ്കേതിക വിദ്യ നടപ്പിലാക്കിയതിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ മെയ്‌ വരെ ആകെ 5,260 കാട്ടാനകൾ 1,278 തവണ സുരക്ഷിതമായി റെയിൽവേ ട്രാക്കുകൾ മുറിച്ചുകടന്നതായാണ് തമിഴ്‌നാടിന്‍റെ കണക്ക്.

KIRTI VARDHAN SINGH AI BASED ELEPHANT SAFETY MODEL ELEPHANT TRAIN COLLISIONS AI SURVEILLANCE FOR ELEPHANTS
A wild elephant crosses a railway line at Bindukuri in Tezpur of Assam. (IANS)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 13, 2025 at 2:45 PM IST

2 Min Read

ചെന്നൈ: വനത്തിന് സമീപമുള്ള റെയിൽവേ ട്രാക്ക് മുറിച്ചുകടക്കുന്നതിനിടെ കാട്ടാനകളെ ട്രെയിന്‍ ഇടിച്ചുണ്ടാവുന്ന അപകടം രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട്. ഇതിന് പരിഹാരം തേടി അധികൃതര്‍ ഏറെ തലപുകയ്‌ക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ആനകളെ ട്രെയിന്‍ ഇടിക്കുന്നത് തടയാനായി തമിഴ്‌നാട് നടപ്പിലാക്കിയ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ് (എഐ) അധിഷ്ഠിത സാങ്കേതികവിദ്യ രാജ്യമെമ്പാടും നടപ്പിലാക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍.

ലോക ആന ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കോയമ്പത്തൂരിൽ നടന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കവെ കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി സഹമന്ത്രി കീർത്തി വർധൻ സിങ്ങാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആനയെ ട്രെയിന്‍ ഇടിക്കുന്നത് തടയാനുള്ള തമിഴ്‌നാട് മാതൃക രാജ്യമെമ്പാടും നടപ്പിലാക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതായി കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി സഹമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

KIRTI VARDHAN SINGH AI BASED ELEPHANT SAFETY MODEL ELEPHANT TRAIN COLLISIONS AI SURVEILLANCE FOR ELEPHANTS
ലോക ആന ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കോയമ്പത്തൂരിൽ നടന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ നിന്ന് (ETV Bharat)

ഏകദേശം 29,000 ജനസംഖ്യയുള്ള ഏഷ്യൻ ആനകളിൽ 60 ശതമാനവും ഇന്ത്യയിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പരിസ്ഥിതി ആസൂത്രണം, ആധുനിക ശാസ്ത്രം, സമൂഹ പങ്കാളിത്തം എന്നിവയുടെ സംയോജനമാണ് ഇവയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമെന്നും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ആനകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ വനങ്ങൾ, നദികൾ, ജൈവവൈവിധ്യം, ആവാസവ്യവസ്ഥ എന്നിവ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

റെയിൽവേ ട്രാക്കുകൾക്ക് സമീപത്തുള്ള ആനകളുടെ ചലനം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള തമിഴ്‌നാട്ടിലെ എഐ നിരീക്ഷണ സംവിധാനം അപകടങ്ങള്‍ കുറച്ചു. ഇതിനാലാണ് ഈ മാതൃക രാജ്യവ്യാപകമായി നടപ്പിലാക്കാൻ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചതെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

അതേസമയം റിലയൻസിന്‍റെ വന്‍താര വന്യജീവി പാർക്കിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള വിവാദങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളോടും മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു. വന്‍താര പരിശോധനകൾക്ക് തുറന്ന് നല്‍കിയിരുന്നുവെന്നും എല്ലാ ആരോപണങ്ങളും തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണമെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്.

KIRTI VARDHAN SINGH AI BASED ELEPHANT SAFETY MODEL ELEPHANT TRAIN COLLISIONS AI SURVEILLANCE FOR ELEPHANTS
കീർത്തി വർധൻ (ETV Bharat)

കാട്ടാനകളെ രക്ഷിക്കുന്ന എഐ സംവിധാനം

കാട്ടാനകളെ ട്രെയിന്‍ ഇടിക്കുന്നത് തടയാന്‍ എഐ അധിഷ്ഠിത നിരീക്ഷണ സംവിധാനമാണ് തമിഴ്‌നാട് ആരംഭിച്ചത്. റെയിൽവേ ട്രാക്കുകളുടെ വശങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ച ടവറുകളില്‍ ഘടിപ്പിച്ച എഐ ക്യാമറകളിലൂടെയാണ് നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നത്. ഒരു ആന ട്രാക്കിന് സമീപത്തേക്ക് എത്തുമ്പോള്‍ ക്യാമറകൾ ഫോട്ടോയെടുക്കുകയും വിവരങ്ങൾ കൺട്രോൾ റൂമിലേക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഈ വിവരം കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമില്‍ നിന്നും പ്രദേശത്ത് പട്രോളിങ്‌ നടത്തുന്ന വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ലോക്കോ പൈലറ്റിനും കൈമാറും. ഇതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സ്ഥലത്തെത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ആനയെ തുരത്താനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുമ്പോള്‍ ലോക്കോ പൈലറ്റ് ട്രെയിനിന്‍റെ വേഗത കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ALSO READ: ദൈവങ്ങള്‍ക്കിടമില്ലാത്ത ഗ്രാമത്തില്‍ രക്തസാക്ഷികള്‍ക്കായി ഒരു ക്ഷേത്രം, അറിയാം രാജ്യത്തിന്‍റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ചോര ചിന്തിയവര്‍ക്കായുള്ള ഇന്‍ക്വിലാബ് ക്ഷേത്ര വിശേഷങ്ങള്‍

2024 ജനുവരി മുതൽ 2025 മെയ് വരെയുള്ള 17 മാസത്തിനുള്ളിൽ ആകെ 5,260 കാട്ടാനകൾ 1,278 തവണ സുരക്ഷിതമായി റെയിൽവേ ട്രാക്കുകൾ മുറിച്ചുകടന്നതായി തമിഴ്‌നാട് വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

ചെന്നൈ: വനത്തിന് സമീപമുള്ള റെയിൽവേ ട്രാക്ക് മുറിച്ചുകടക്കുന്നതിനിടെ കാട്ടാനകളെ ട്രെയിന്‍ ഇടിച്ചുണ്ടാവുന്ന അപകടം രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട്. ഇതിന് പരിഹാരം തേടി അധികൃതര്‍ ഏറെ തലപുകയ്‌ക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ആനകളെ ട്രെയിന്‍ ഇടിക്കുന്നത് തടയാനായി തമിഴ്‌നാട് നടപ്പിലാക്കിയ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ് (എഐ) അധിഷ്ഠിത സാങ്കേതികവിദ്യ രാജ്യമെമ്പാടും നടപ്പിലാക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍.

ലോക ആന ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കോയമ്പത്തൂരിൽ നടന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കവെ കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി സഹമന്ത്രി കീർത്തി വർധൻ സിങ്ങാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആനയെ ട്രെയിന്‍ ഇടിക്കുന്നത് തടയാനുള്ള തമിഴ്‌നാട് മാതൃക രാജ്യമെമ്പാടും നടപ്പിലാക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതായി കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി സഹമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

KIRTI VARDHAN SINGH AI BASED ELEPHANT SAFETY MODEL ELEPHANT TRAIN COLLISIONS AI SURVEILLANCE FOR ELEPHANTS
ലോക ആന ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കോയമ്പത്തൂരിൽ നടന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ നിന്ന് (ETV Bharat)

ഏകദേശം 29,000 ജനസംഖ്യയുള്ള ഏഷ്യൻ ആനകളിൽ 60 ശതമാനവും ഇന്ത്യയിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പരിസ്ഥിതി ആസൂത്രണം, ആധുനിക ശാസ്ത്രം, സമൂഹ പങ്കാളിത്തം എന്നിവയുടെ സംയോജനമാണ് ഇവയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമെന്നും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ആനകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ വനങ്ങൾ, നദികൾ, ജൈവവൈവിധ്യം, ആവാസവ്യവസ്ഥ എന്നിവ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

റെയിൽവേ ട്രാക്കുകൾക്ക് സമീപത്തുള്ള ആനകളുടെ ചലനം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള തമിഴ്‌നാട്ടിലെ എഐ നിരീക്ഷണ സംവിധാനം അപകടങ്ങള്‍ കുറച്ചു. ഇതിനാലാണ് ഈ മാതൃക രാജ്യവ്യാപകമായി നടപ്പിലാക്കാൻ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചതെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

അതേസമയം റിലയൻസിന്‍റെ വന്‍താര വന്യജീവി പാർക്കിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള വിവാദങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളോടും മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു. വന്‍താര പരിശോധനകൾക്ക് തുറന്ന് നല്‍കിയിരുന്നുവെന്നും എല്ലാ ആരോപണങ്ങളും തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണമെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്.

KIRTI VARDHAN SINGH AI BASED ELEPHANT SAFETY MODEL ELEPHANT TRAIN COLLISIONS AI SURVEILLANCE FOR ELEPHANTS
കീർത്തി വർധൻ (ETV Bharat)

കാട്ടാനകളെ രക്ഷിക്കുന്ന എഐ സംവിധാനം

കാട്ടാനകളെ ട്രെയിന്‍ ഇടിക്കുന്നത് തടയാന്‍ എഐ അധിഷ്ഠിത നിരീക്ഷണ സംവിധാനമാണ് തമിഴ്‌നാട് ആരംഭിച്ചത്. റെയിൽവേ ട്രാക്കുകളുടെ വശങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ച ടവറുകളില്‍ ഘടിപ്പിച്ച എഐ ക്യാമറകളിലൂടെയാണ് നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നത്. ഒരു ആന ട്രാക്കിന് സമീപത്തേക്ക് എത്തുമ്പോള്‍ ക്യാമറകൾ ഫോട്ടോയെടുക്കുകയും വിവരങ്ങൾ കൺട്രോൾ റൂമിലേക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഈ വിവരം കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമില്‍ നിന്നും പ്രദേശത്ത് പട്രോളിങ്‌ നടത്തുന്ന വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ലോക്കോ പൈലറ്റിനും കൈമാറും. ഇതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സ്ഥലത്തെത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ആനയെ തുരത്താനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുമ്പോള്‍ ലോക്കോ പൈലറ്റ് ട്രെയിനിന്‍റെ വേഗത കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ALSO READ: ദൈവങ്ങള്‍ക്കിടമില്ലാത്ത ഗ്രാമത്തില്‍ രക്തസാക്ഷികള്‍ക്കായി ഒരു ക്ഷേത്രം, അറിയാം രാജ്യത്തിന്‍റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ചോര ചിന്തിയവര്‍ക്കായുള്ള ഇന്‍ക്വിലാബ് ക്ഷേത്ര വിശേഷങ്ങള്‍

2024 ജനുവരി മുതൽ 2025 മെയ് വരെയുള്ള 17 മാസത്തിനുള്ളിൽ ആകെ 5,260 കാട്ടാനകൾ 1,278 തവണ സുരക്ഷിതമായി റെയിൽവേ ട്രാക്കുകൾ മുറിച്ചുകടന്നതായി തമിഴ്‌നാട് വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

For All Latest Updates

TAGGED:

KIRTI VARDHAN SINGHAI BASED ELEPHANT SAFETY MODELELEPHANT TRAIN COLLISIONSAI SURVEILLANCE FOR ELEPHANTSTN AI ELEPHANT SAFETY MODEL

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

സെലിബ്രിറ്റികള്‍ മുതല്‍ സാധാരണക്കാര്‍ വരെ ജിമ്മില്‍ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുന്നതിന് പിന്നില്‍; ഇനിയെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചേ മതിയാകൂ...

ദേശീയപാതയിൽ ഇനി രാത്രിയിലും പകലുപോലെ വെളിച്ചം; 64,000 എൽഇഡി വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കും

വിമാനങ്ങളുടെ ഗോ എറൗണ്ട് സാധാരണം; എന്താണ് പാൻ പാൻ ?

11 വര്‍ഷത്തിനിടെ ബിജെപിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം; കള്ള വോട്ടിനെതിരെ രാജ്യവ്യാപക പ്രചാരണത്തിന് കോണ്‍ഗ്രസ്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.