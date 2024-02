രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; മാധ്യമപ്രവർത്തക സാഗരിഗ ഘോഷ് ഉൾപ്പെടെ 4 സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ച് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്

കൊൽക്കത്ത (വെസ്‌റ്റ്‌ ബംഗാൾ): വരാനിരിക്കുന്ന രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ഒഴിവു വരുന്ന അഞ്ച് സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ച് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് (TMC). മാധ്യമപ്രവർത്തകയായ സാഗരിഗ ഘോഷ്, പാർട്ടി നേതാവ് സുസ്‌മിത ദേവ്, മുഹമ്മദ് നദീമൽ ഹഖ്‌, മമ്‌ത ബാല താക്കൂർ തുടങ്ങി നാലുപേരുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയാണ് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ഞായറാഴ്‌ച പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള അഞ്ച് രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫെബ്രുവരി 27 ന് നടക്കും (TMC Announces Candidature Of Sagarika Ghose Sushmita Dev and two Others For RS Polls).

വരാനിരിക്കുന്ന രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്ന നാല് പേരുടേയും സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അവർക്ക് ഹൃദയംഗമമായ ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നെന്നും തൃണമൂലിന്‍റെ അജയ്യമായ ചൈതന്യത്തിന്‍റെയും ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരന്‍റെയും അവകാശങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള വാദത്തിന്‍റെ സ്ഥായിയായ പാരമ്പര്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ അവർ പ്രവർത്തിക്കട്ടെയെന്നും പാർട്ടി എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

ദി ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സ്പ്രസ്, ഔട്ട്‌ലുക്ക്, ബിബിസി തുടങ്ങിയ മുൻനിര ഇന്ത്യന്‍ മാധ്യമങ്ങളിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായ സാഗരിഗ ഘോഷ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനെതിരെ നിരന്തരം വിമര്‍ശനം ഉന്നയിച്ചുവരുന്നവരില്‍ പ്രധാനിയാണ്. മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ രാജ്‌ദീപ് സര്‍ദേശായിയുടെ ഭാര്യയായ സാഗരിഗ ഇതുവരെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൽ ഔദ്യോഗികമായി ചേർന്നിട്ടില്ല.

രണ്ട് തവണ രാജ്യസഭാ എംപിയായ നദിമുൽ ഹഖ് വീണ്ടും സ്ഥാനാർത്ഥിയാവുമ്പോൾ മൂന്ന് സിറ്റിംങ് എംപിമാരായ സുഭാഷിഷ് ചക്രവർത്തി, അബിർ ബിശ്വാസ്, സന്താനു സെൻ എന്നിവരെ പുനർനാമകരണം ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്ന തീരുമാനം പാർട്ടിയുടെ തന്ത്രത്തിലെ ശ്രദ്ധേയമായ മാറ്റത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.

അതേസമയം സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ നാമനിർദ്ദേശം മുൻ ലോക്‌സഭാ എംപിയും മതുവ നേതാവുമായ മമത ബാല താക്കൂറിൻ്റേതാണ്. രണ്ട് തവണ ലോക്‌സഭാ എംപിയായ താക്കൂർ 2019-ൽ മതുവയിൽ ആധിപത്യമുള്ള ബോംഗോൺ സീറ്റിൽ ബിജെപിയുടെ ശന്തനു താക്കൂറിനോട് പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു.

ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം (CAA) നടപ്പാക്കുമെന്ന വാഗ്‌ദാനവുമായി മാതുവ സമുദായത്തെ കോടതിയിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ബിജെപിയുടെ ശ്രമങ്ങൾക്കിടയിലാണ് താക്കൂറിൻ്റെ നാമനിർദ്ദേശം. ജനങ്ങളെ സേവിക്കാൻ മൂന്നാം തവണയും എനിക്ക് ഈ അവസരം നൽകിയതിന് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി മേധാവി മമത ബാനർജിയോടും ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഭിഷേക് ബാനർജിയോടും നന്ദി പറയുന്നെന്ന് നദീമൽ ഹഖ്‌ പറഞ്ഞു.

ബംഗാളിന് പുറമേ 15 സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ രാജ്യസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ പത്തും മഹാരാഷ്ട്രയിലും ബിഹാറിലും ആറുവീതവും മധ്യപ്രദേശില്‍ അഞ്ചും ഗുജറാത്തിലും കര്‍ണാടകയിലും നാലും ആന്ധ്രയിലും തെലങ്കാനയിലും രാജസ്ഥാനിലും ഒഡിഷയിലും മൂന്ന് വീതവും ഉത്തരാഖണ്ഡിലും ഛത്തീസ്‌ഗഢിലും ഹരിയാനയിലും ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ഓരോ സീറ്റുമാണ് ഒഴിവുവരുന്നത്.