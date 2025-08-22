ഹൈദരാബാദ്: നിഗൂഢമായ നല്ലമല എന്ന വനത്തിനുള്ളിൽ അമ്രാബാദ് കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ 'സൂപ്പർമോം' എന്ന പേരിൽ പ്രശസ്ത ആയിരിക്കുകയാണ് ഫറാഹ (F-6) എന്ന കടുവ. ഒരിക്കൽ ഒറ്റക്ക് അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ നടന്നവൾ ഇന്ന് മൂന്ന് തലമുറകളുടെ മാതാവായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഫറാഹ പ്രജനനത്തിൽ ഒരു വിസ്മയം തന്നെയാണ് തീർത്തിരിക്കുന്നത്.
2019-ലാണ് ഫറാഹ ആദ്യമായി കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്ക് ജന്മം നല്കിയത്. ആദ്യ പ്രസവത്തില് നാല് കുഞ്ഞുങ്ങള്. രണ്ടാം വട്ടം ഏഴ് കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്കും ജന്മം നല്കി. ഒടുവിൽ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ. ഇതിൽ നാലെണ്ണം പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളും മൂന്നെണ്ണം ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളുമാണ്. പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ബൗറമ്മ (F-18) എന്ന് പേരുള്ള കടുവ പിന്നീട് ആറുകുഞ്ഞുങ്ങള്ക്ക് ജന്മമേകി. 2022-ൽ നാലും 2024-ൽ രണ്ടും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് ബൗറമ്മ ജന്മം നൽകിയത്.
ഇന്ന് ഈ കടുവ സങ്കേതത്തിലെ 13 കടുവകൾ ഫറാഹയുടെ വംശത്തിൽപ്പെടുന്നു. അമ്രാബാദ് ടൈഗർ റിസർവിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കണക്കുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആകെയുള്ള 36 കടുവകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഫറാഹയുടെ വംശപരമ്പരയിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. കടുവ സംരക്ഷണ മേഖലയിൽ ലോകത്തിലെ അപൂർവവും ശ്രദ്ധേയവുമായ ഒരു നേട്ടമാണിത്.
ഒരു കാലം വരെയും അപ്രതീക്ഷിതമായി മാത്രം കടുവകളെ കണ്ടിരുന്ന അമ്രാബാദ് വനങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഏതു നേരവും കടുവകളെ കാണാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ വംശവര്ദ്ധനയുണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഇവർ ഈ വനത്തിൽ ഒരു സമൃദ്ധമായ കടുവ സങ്കേതത്തിൻ്റെ പ്രൗഢി വിളിച്ചോതുന്നു.
ഹൈദരാബാദ്- ശ്രീശൈലം ഹൈവേ വഴി ഫറാഹബാദ് വ്യൂപോയിൻ്റിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന സന്ദർശകർക്ക് പലപ്പോഴും കൗതുകക്കാഴ്ചയാണ് നിറയുന്നത്. ഫറാഹ വിഹരിക്കുന്ന പ്രദേശത്തിലൂടെ സഞ്ചാരികള്ക്ക് ജീപ്പിൽ സവാരി നടത്താം. ഫറാഹ എന്ന പേര് ഇവള്ക്ക് ലഭിച്ചതും ഈ സ്ഥത്തുവച്ചാണത്രേ.
പരമ്പരകൾ ഇങ്ങനെ പടര്ന്ന് പന്തലിക്കുമ്പോള് സൂപ്പർമോം ഫറാഹ ഒരു അമ്മയായി മാത്രമല്ല അമ്രാബാദിൻ്റെ ഹൃദ്യമിടിപ്പായും നിലകൊള്ളുന്നു. ഒരു കടുവക്ക് ഒരു കാടിൻ്റെ വിധി എങ്ങനെ മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്നതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഫറാഹ.
