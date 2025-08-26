അമരാവതി: ചെക്കനും പെണ്ണുമൊക്കെ അടിച്ച് പൊളിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കല്യാണ രീതി. ഡാന്സും പാട്ടും അങ്ങനെ ന്യൂജന് കല്യാണങ്ങള് ആകെ മൊത്തത്തില് കളറാണ്. വിവാഹ ദിനത്തില് കതിര്മമണ്ഡപത്തില് വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടൽ, താലി കെട്ടൽ, ദമ്പതികൾ ഒരുമിച്ച് അഗ്നിയെ വലം വയ്ക്കല് എന്നിവയൊക്കെയാണ് ആചാരങ്ങള്.
എന്നാൽ ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ കടപ്പ ജില്ലയിലെ ബുച്ചുപള്ളെ വംശത്തിൽ കാര്യങ്ങള് ഒരല്പം വ്യത്യസ്തമാണ്. വേദ മന്ത്രങ്ങളുമില്ല, വധുവിനെ മംഗല്ല്യ സൂത്രം അണിയിക്കലുമില്ല. വിവാഹ ചടങ്ങുകള് പൂര്ത്തിയാവണമെങ്കിലാവട്ടെ ചെക്കന് ചാട്ടവാറടി കൊള്ളുകയും വേണം.
വരന് താലിചാര്ത്തുന്ന വധു
ആചാരമനുസരിച്ച് വധു വരൻ്റെ കഴുത്തിലാണ് താലി കെട്ടേണ്ടത്. ഇതിന് പിന്നാലെ വധുവിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ചാട്ടവാറുകള് പുറത്തെടുത്ത് വരനെ മൂന്ന് തവണ അടിക്കുകയും ചെയ്യും. തലമുറകളായി പിന്തുടര്ന്ന് പോരുന്ന ഈ ആചാരങ്ങള് അനുസരിച്ചാല് മാത്രമെ പുരുഷന്മാര്ക്ക് കല്ല്യാണം കഴിക്കാനും ദമ്പതികള്ക്ക് സുഖമായി ജീവിക്കാനും സാധിക്കൂവെന്ന് മുതിര്ന്നവര് പറഞ്ഞു.
ചാട്ടവാറടിക്ക് പിന്നിലെ ഐതീഹ്യം
ബുച്ചുപള്ളെ വംശത്തിന്റെ ഈ വ്യത്യസ്ത കല്യാണ ചടങ്ങിന് നൂറ്റാണ്ടുകള് പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഐതിഹ്യമനുസരിച്ച്, നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബുച്ചുപള്ളെ വംശത്തിലെ ചിലര് അടുത്തുള്ള ഗംഗമ്മ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പെട്ടി തങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അവർ അത് തുറന്നപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ അഞ്ച് കറുത്ത ചാട്ടവാറുകള് ഉണ്ടായിരുന്നു.
ക്ഷേത്രത്തിലെ പെട്ടി എടുത്തത് തെറ്റായെന്ന് മനസിലായ അവര് ദേവിയോട് മാപ്പപേക്ഷിച്ചു. കുറച്ച് നാളുകള്ക്ക് ശേഷം ഗംഗമ്മ അവരുടെ മുമ്പാകെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടെന്നാണ് ഐതീഹ്യം. വംശത്തിലെ കല്യാണത്തിന് വരനെ കറുത്ത ചാട്ടവാറുകൊണ്ട് മൂന്ന് തവണ അടിക്കണമെന്ന് ഗംഗമ്മ കല്പ്പിച്ചതായും പറയപ്പെടുന്നു. ഇതിനെ പിന്പറ്റിയാണ് ഈ ആചാരം തലമുറകളായി ഇവര് പിന്തുടര്ന്ന് പോരുന്നത്.
ഇതു ശിക്ഷയല്ല, സംരക്ഷണം
ഒരു ശിക്ഷയായിട്ടല്ല, മറിച്ച് ദമ്പതികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന വിശ്വാസമായാണ് ബുച്ചുപള്ളെ വംശം ഇതിനെ കാണപ്പെടുന്നത്. ഈ ആചാരം അനുസരിക്കുമ്പോള് എല്ലാ വധുവരന്മാര്ക്കും ഗംഗമ്മയില് നിന്ന് പവിത്രമായ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുമെന്നും അവര് കരുതപ്പെടുന്നു.
ചടങ്ങിപ്പോള് പ്രതീകാത്മകം
വൈഎസ്ആർ കടപ്പ ജില്ലയിലെ ഭദ്രംപള്ളെ, തോണ്ടൂർ, ഇനാഗലൂർ, ലോമാഡ, ബുച്ചുപള്ളെ, ബോഡിവാരിപള്ളെ, മല്ലേല, അഗദൂർ, ശാന്തകൊവ്വൂർ തുടങ്ങിയ നിരവധി ഗ്രാമങ്ങളിലായി ആയിരത്തിലധികം കുടുംബങ്ങൾ ബുച്ചുപള്ളെ വംശത്തിൽപ്പെട്ടവരായി ഇന്നുണ്ട്. ഈ ഗ്രാമങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു വിവാഹം നടക്കുമ്പോഴെല്ലാം മറ്റ് വിവാഹ പാരമ്പര്യങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ആദരവോടെയാണ് ചാട്ടവാറടി ആചാരം നടത്തുന്നത്.
ബുച്ചുപള്ളി ജനതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, വിവാഹം ഏഴ് പവിത്രമായ പടികൾ കയറിയാൽ മാത്രം പൂർത്തിയാകില്ല. ഗംഗമ്മ ദേവിയുടെ കൽപ്പന പ്രകാരമുള്ള കറുത്ത ചാട്ടവാറടിയും വേണം. പ്രതീകാത്മകമായാണ് നിലവില് ഈ ചടങ്ങുകള് നടത്തിവരുന്നത്.
