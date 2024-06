ETV Bharat / bharat

തെലങ്കാനയില്‍ ട്രക്കിടിച്ച് മൂന്ന് ഗുജറാത്ത് സ്വദേശികള്‍ മരിച്ചു - Three Gujaratis were killed in a collision

By ETV Bharat Kerala Team Published : Jun 9, 2024, 3:26 PM IST