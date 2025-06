ETV Bharat / bharat

അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തിയിട്ട് പതിറ്റാണ്ടുകള്‍, ഈ വിദ്യാലയം ഏത് നേരം വേണമെങ്കിലും നിലംപൊത്താം - DILAPIDATED SCHOOL IN MAHARASHTRA

This Maharashtra School Is On The Brink Of Collapse After Decades Without Repairs ( ETV Bharat )