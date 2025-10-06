തിരുപ്പതി ബ്രഹ്മോത്സവം; ഭഗവാന് ബാലാജിയുടെ തേര് വലിക്കാന് പെണ്കരുത്ത്
ഡോക്ടറും എന്ജീനിയറും ചാര്ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടുമടക്കമുള്ള മിടുക്കികളാണ് ഭഗവാനെ ഇക്കുറി തിരുപ്പതി തെരുവില് ഭക്തരെ അനുഗ്രഹിക്കാന് ആനയിച്ചത്.
Published : October 6, 2025 at 3:34 PM IST
തിരുപ്പതി: തിരുപ്പതി ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന ഉത്സവങ്ങളിലൊന്നാണ് രഥോത്സവം. ഈ സമയം ഭഗവാന് ബാലാജി തന്റെ തേരില് ഭക്തരെ അനുഗ്രഹിക്കാനെത്തും. ഇക്കുറി നടന്ന രഥോത്സവം ഏറെ വേറിട്ടതായി.
മൂന്ന് യുവതികളാണ് തിരുപ്പതി തെരുവിലൂടെ ബാലാജിയുടെ തേര് വലിക്കാനെത്തിയത്. ഇവരില് ഖ്യാതി ശ്രീ എന്ന യുവതി ഡോക്ടറാണ്. ഹര്ഷനി എന്ന മറ്റൊരു യുവതിയാകട്ടെ എന്ജീനീയറും. മൊഹിത എന്ന മറ്റൊരു പെണ്കുട്ടി ചാര്ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റും.
പുരുഷന്മാര്ക്ക് തന്നെ ഏറെ ശ്രമകരമാണ് ഈ തേരുരുട്ടല്. ധാരാളം ഭക്തര് തടിച്ച് കൂടുന്നതിനാല് ഏറെ അപകടകരവുമായ ദൗത്യമാണ് ഇതെന്ന് ഇവര് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഈ പെണ്കുട്ടികള് ബാലാജിയുടെ തേര് വലിക്കാനിറങ്ങിയപ്പോള് നിരവധി പേര് നെറ്റി ചുളിച്ചു. തങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണ് ഇത്തരമൊരു അവസരം കിട്ടിയതെന്നാണ് ഈ പെണ്കുട്ടികള് പറയുന്നത്.
ഒന്പത് വര്ഷമായി രഥ സേവനത്തില് - ഹര്ഷിനി റെഡ്ഡി, എംടെക്, സിവില് എന്ജിനീയര്
തന്റെ പൂര്വികരാണ് വര്ഷങ്ങളായി രഥം വലിക്കുന്നത്. താന് ഈ പരമ്പരയിലെ ഏഴാം തലമുറയില് പെട്ടയാളാണ്. പിതാവ് മുനസ്വാമി റെഡ്ഡിയുടെ പ്രോത്സാഹനം കൊണ്ടാണ് താന് തേര് വലിക്കാന് ശീലിച്ചത്. ബിടെക്കിന് പഠിക്കുമ്പോള് മുതല് താന് തേര് വലിക്കുമായിരുന്നു. പിന്ചക്രങ്ങളില് ബ്രേക്ക് പ്രയോഗിക്കുമായിരുന്നു. തേര് തിരിക്കുകയും മെല്ലെ കൊണ്ടുപോകുകയും വേഗം നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരാള്ക്ക് ചെയ്യാനാകുന്നതേയുള്ളൂ.
വലത്തും ഇടത്തും ഓരോ ചക്രങ്ങളുണ്ട്. മധ്യഭാഗത്തായി നാല് ഭാരമേറിയ ചക്രങ്ങളും. താന് വലത് വശത്തും മധ്യത്തിലും നിന്ന് ഒന്പത് വര്ഷമായി രഥം നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഇത് ഏറെ ശ്രമകരമാണ്. ഏന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴകള് സംഭവിച്ചാല് നിങ്ങള് ഇടയില് പെട്ടുപോകും. നീങ്ങാനാകില്ല. ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവനെ പോലും അപകടത്തിലാക്കിയേക്കാം. ഇത് നിര്ത്തുമ്പോള് പിന്നിലേക്ക് വരാനും നിങ്ങളെ ഇടിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ദൈവത്തെ നമ്മള് ധൈര്യത്തോടും ഇച്ഛാശക്തിയോടും സേവിക്കുക എന്നും ഹര്ഷിനി പറയുന്നു.
എല്ലാവരില് നിന്നും അഭിനന്ദനം-ഡോ.ഖ്യാതി ശ്രീ
മുമ്പൊക്കെ തേരുരുട്ടാന് ഭയമായിരുന്നു. തന്റെ സഹോദരി ഹര്ഷിനിയുടെ പ്രചോദനമാണ് ഇത് പഠിക്കാന് സഹായകമായത്. ഇതിന് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് കിലോ ഭാരമുണ്ട്. താന് പിതാവിനൊപ്പം ഒഴിവുള്ള സമയത്ത് പോയാണ് തേര് വലിക്കാന് ശീലിച്ചത്. അഞ്ച് വര്ഷമായി താന് പുറത്ത് നിന്ന് തേര് നിയന്ത്രിക്കുന്നു. താന് എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടും പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല, എപ്പോഴും പുറകോട്ട് എടുക്കുമ്പോള് തേര് വന്ന് തട്ടുമെന്നും ഖ്യാതി ശ്രീ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
എന്നാല് തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പിഴവുണ്ടായാല് അത് പ്രശ്നമാണെന്നും അവള് കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു. പെണ്കുട്ടികള്ക്കും ഇതൊക്കെ സാധിക്കുമെന്ന് മുമ്പ് അവര് പറയുമായിരുന്നു. ഇപ്പോള് പുരുഷന്മാര്ക്കൊപ്പം നിന്ന് ഇത് ചെയ്യുമ്പോള് അവര് തങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. തിരുമല, തിരുചനൂര്, ഗോവിന്ദരാജ സ്വാമി ക്ഷേത്രം, നാരായണ വനം,കണിപാകം, ശ്രീകാളഹസ്തി തുടങ്ങിയിടങ്ങളിലെല്ലാം തങ്ങള് പോയി തേര് വലിക്കുന്നുണ്ട്. തിരുചനൂരില് പതിനൊന്ന് തവണ ഇതുവരെ രഥം വലിച്ചു. നാരായണവനത്തില് പത്തും മറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങളില് നാലും തവണ വീതം തേരുരുട്ടി. കാര്യം ഇത്രേയുള്ളൂ തങ്ങള് അനായാസമായി ഇത് ചെയ്യുന്നവെന്നും ഖ്യാതി ശ്രീ കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു.
പാരമ്പര്യം കാത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നു-മോഹിത റെഡ്ഡി, ചാര്ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്
സാധാരണയായി ജെസിബി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവയുടെ നിയന്ത്രണം. എന്നാല് പാരമ്പര്യത്തെ മുറുകെ പിടിച്ച് പൂര്വികര് കൈമാറിയ ആ ചട്ങ കുടുംബത്ത് പുരുഷന്മാരില്ലെങ്കില് ഞങ്ങള് സ്ത്രീകളിലൂടെ തുടരുന്നുവെന്ന് മോഹിത പറയുന്നു. താന് ധൈര്യപൂര്വം മുന്നോട്ട് വന്ന് ഇത് പഠിച്ചെടുത്തു. നാല് വര്ഷമായി തേരിന്റെ ഇടത് ഭാഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് താനാണ്.
തിരുമല മഹാരഥത്തിന്റെ പൊക്കം അന്പത് അടിയാണ്. 70 ടണ് ഭാരമുണ്ട്. എട്ട് അടി ഉയരമുള്ള നാല് ഇരുമ്പ് ചക്രങ്ങളുണ്ട്. ഇത്രയും വലിയൊരു തേര് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഒരു വാളുപോലെ ശ്രമകരമാണ്. ചിലപ്പോ വീലുകള് കാലിലേക്ക് വീഴും. വേദന വിവരിക്കാനാകില്ല. മരങ്ങളും മറ്റും തട്ടാതിരിക്കാനായി 200 തവണയെങ്കിലും തേര് പൊക്കുകയും താഴ്ത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇതിന്റെയെല്ലാം വേദനകളും മറ്റ് അസ്വസ്ഥതകളും രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നില്ക്കും. എങ്കിലും എവിടെയും ഭഗവാനെ സേവിക്കാന് കിട്ടുന്ന അവസരം തങ്ങള് പാഴാക്കില്ല. തങ്ങള് ഏറെ ഉത്സാഹത്തോടെ ഇതില് പങ്കെടുക്കുന്നുവെന്നും മോഹിത പറഞ്ഞു.