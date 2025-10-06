ETV Bharat / bharat

രുചിയേറും വിഭവങ്ങള്‍ ആസ്വദിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ? ഇങ്ങനെയൊരാഗ്രഹമുണര്‍ന്നാല്‍ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഒരു യാത്ര

പാചകത്തിലുള്ള നൈപുണ്യം ഇവര്‍ക്ക് പാരമ്പര്യമായി കൈമാറി കിട്ടിയതാണ്

The Village That's Everyone's First Choice for Delicious Feasts (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 6, 2025 at 5:18 PM IST

2 Min Read
തിമ്മാപൂര്‍: പാചകം ഒരു കലയാണെന്നാണല്ലോ പറയുന്നത്. അപ്പോള്‍ പാചകക്കാര്‍ കലാകാരന്‍മാരും. അപ്പോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചില കലാകാരന്‍മാരെ പരിചയപ്പെടാം.

എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും ആഘോഷ വേളകളിലോ എന്തെങ്കിലും കൂട്ടായ്‌മകളിലൊക്കെ ഒക്കെ രുചിയേറും വ്യത്യസ്‌ത വിഭവങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന ചിലരുണ്ടാകും. നമ്മുടെ പഴയിടം മോഹനന്‍ നമ്പൂതിരിയെ പോലെ പ്രശസ്‌തരായ ചില പാചകക്കാര്‍.

എന്നാല്‍ തെലങ്കാനയിലെ ജഗത്യാല്‍ ജില്ലയിലുള്ള ഇബ്രാഹിംപട്ടണം മണ്ഡലത്തിലെ തിമ്മാപ്പൂര്‍ഗ്രാമത്തിലെ ഓരോ കുടുംബത്തിലും പാചകത്തിലുള്ള നൈപുണ്യം ഇവര്‍ക്ക് പാരമ്പര്യമായി കൈമാറി കിട്ടിയതാണ്. കേവലം 2200 പേര്‍ മാത്രമുള്ള ഈ കൊച്ചു ഗ്രാമത്തില്‍ നിരവധി വിദഗ്ദ്ധ പാചകക്കാരുണ്ട്. തൊട്ടടുത്തുള്ള തിമ്മാപൂര്‍തണ്ടയിലാക്ടെ നാലിലേറെ വിദഗ്ദ്ധ പാചക്കാര്‍ അവരുടെ മാത്രമായ പ്രത്യേക വിഭവങ്ങളില്‍ നിപുണരാണ്.

അറുപത് കൊല്ലത്തെ പാരമ്പര്യം

ഗ്രാമത്തിന്‍റെ പാചക പാരമ്പര്യത്തിന് ആറ് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീളുന്ന ദൈര്‍ഘ്യമുണ്ട്. രാജസുനി നാരായണ എന്ന പാചകക്കാരനിലേക്ക് നീളുന്നു ഈ വേരുകള്‍. ഒരു പ്രഭുവിന്‍റെ പാചകക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നാവില്‍ വെള്ളമൂറിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന്‍റെ വിഭവങ്ങളുടെ കീര്‍ത്തി സമീപഗ്രാമങ്ങളിലേക്കും വളരെ വേഗമെത്തി. തന്‍റെ വിഭവങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യക്കാരേറിയതോടെ തന്‍റെ അഞ്ച് സഹോദരന്‍മാരെയും അദ്ദേഹം സഹായത്തിനായി കൂട്ടി. ഇതോടെ പാചകം പൂര്‍ണ കുടുംബ തൊഴിലായി മാറി. പോകപ്പോകെ ഗ്രാമത്തിലെ മറ്റുള്ളവരും ഇവരുടെ പാത പിന്തുടരുകയും മികച്ച പാചകക്കാരെന്ന ഖ്യാതി നേടുകയും ചെയ്‌തു. പ്രമുഖ രാഷ്‌ട്രീയ നേതാക്കള്‍ ആതിഥ്യമരുളുന്ന പരിപടികള്‍ക്കും രാഷ്‌ട്രീയ കക്ഷികളുടെ യോഗങ്ങള്‍ക്കും ഇവരാണ് ഭക്ഷണമൊരുക്കുന്നത്.

മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിക്കടക്കം ഭക്ഷണം നല്‍കിയവര്‍

തിമ്മാപ്പൂരിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമായി 25ലേറെ വിദഗ്ദ്ധ പാചകക്കാരുണ്ട്. ഇവരുടെ പാചക സംഘങ്ങളില്‍ 100 ലേറെ പേര്‍ പരോക്ഷമായും പണിയെടുക്കുന്നു. സസ്യ-സസ്യേതര ഭക്ഷണമൊരുക്കുന്നതില്‍ അതി വിദഗ്ദ്ധനായ പ്രണീത് മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി കെ ചന്ദ്രശേഖര റാവുവിനടക്കം വച്ച് വിളമ്പിയ ആളാണ്.

ഇവരുടെ സേവനങ്ങള്‍ ഈ ഗ്രാമത്തിലും തൊട്ടടുത്തും മാത്രമായി ഒതുങ്ങുന്നില്ല. കരിംനഗര്‍, അദിലാബാദ്, നിസാമാബാദ്, വാറങ്കല്‍, ഹൈദരാബാദ്, മഹാരാഷ്‌ട്രയുടെ ചില ഭാഗങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയിടങ്ങളിലേക്കും നീളുന്നു. അയ്യായിരം മുതല്‍ ഏഴായിരും രൂപ വരെയാണ് ഒരു ക്വിന്‍റല്‍ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ചാര്‍ജ്.

ഉത്സവ കാലത്ത് ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കിയാണ് ഇവര്‍ പ്രധാനമായും വരുമാനമുണ്ടാക്കുന്നത്. അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇവര്‍ കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു. ഇങ്ങനെ തങ്ങളുടെ കാര്‍ഷിക സംസ്‌കൃതിയുടെയും പാചകകലയുടെയും പാരമ്പര്യം അവര്‍ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നു.

