ന്യൂഡല്ഹി: കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പിന്നാക്ക പഞ്ചായത്ത് എന്ന ദുഷ്പ്പേര് സ്വന്തമായുണ്ടായിരുന്ന കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പടിഞ്ഞാറെ കല്ലട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് രാജ്യത്തിന്റെ 79ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷം അഭിമാന മുഹൂര്ത്തത്തിന്റേത്. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഡോ.സി ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന് സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷങ്ങളില് പങ്കെടുക്കാന് ക്ഷണം. കേന്ദ്രസര്ക്കാരിന്റെ പ്രത്യേക ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ അദ്ദേഹം ഡല്ഹിയില് എത്തിച്ചേര്ന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഘോഷ ചടങ്ങില് പങ്കെടുക്കാന് അവസരം ലഭിച്ചതിന്റെ സന്തോഷം അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതുമായി പങ്കുവച്ചു.
പഞ്ചായത്തിനെ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതില് ഭാഗമാകാന് കഴിഞ്ഞതില് ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ഡോ. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന് പറഞ്ഞു. ഇത് നാടിനാകെ ലഭിച്ച അംഗീകാരമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. കേരളത്തില് നിന്ന് അഞ്ച് പഞ്ചായത്ത് അധ്യക്ഷന്മാര്ക്കാണ് ഇക്കുറി സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തില് പങ്കെടുക്കാന് അവസരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതിലൊരാളാകാന് കഴിഞ്ഞത് വലിയ ഭാഗ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
തുടര്ച്ചയായി മൂന്ന് തവണപടിഞ്ഞാറ കല്ലട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ഭരണ മികവിനുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു. ഇതിന് പുറമെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ദീന് ദയാല് പുരസ്കാരവും പടിഞ്ഞാറെ കല്ലട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനായിരുന്നു.
ജില്ലയില് ആദ്യമായി സമ്പൂര്ണ കുടിവെള്ള പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത് പടിഞ്ഞാറെ കല്ലട ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ്. സഞ്ചരിക്കുന്ന ആശുപത്രി, സോളാര്, വിനോദസഞ്ചാര പദ്ധതികള് എന്നിവ നടപ്പാക്കാനും തന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇടത് പക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഭരണസമിതിക്ക് സാധിച്ചായി ഡോ. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന് അവകാശപ്പെടുന്നു. നാട്ടിലെ ഓരോരുത്തരുടെയും സഹകരണമാണ് നാടിന്റെ വികസനത്തിന് കാരണം. അതിന് മുന്നണി പോരാളിയാകാന് കഴിഞ്ഞത് ഏറെ സന്തോഷം. കക്ഷി രാഷ്ട്രീയങ്ങള്ക്കതീതമായി എല്ലാ പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലും എല്ലാവരും പങ്കാളികളാകുന്നു. നാടിന്റെ കൂട്ടായ്മ തന്നെയാണ് നാടിന്റെ വികസനത്തിനും കാരണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു.
കല്ലടയാറും ശാസ്താംകോട്ട തടാകവും അതിരിടുന്ന മനോഹരമായ നമ്മുടെ നാടിന് വലിയ വിനോദസഞ്ചാര സാധ്യതകളുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന അദ്ദേഹം ഇതേക്കുറിച്ച് വിശദമായ പദ്ധതി നിര്ദ്ദേശം സര്ക്കാരിന് സമര്പ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയെന്നും വ്യക്തമാക്കി. നാടിന്റെ വികസനത്തെക്കുറിച്ച് വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണനുള്ളത. തന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം നടപ്പാക്കാന് നാട് കൂടെ നില്ക്കുമെന്ന ആത്മ വിശ്വാസവും അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.
ശാസ്താംകോട്ട ദേവസ്വം ബോര്ഡ് കോളജിലെ മുന് പ്രിന്സിപ്പല് കൂടിയായ ഡോ.സി ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന് പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുമാണ്. പടിഞ്ഞാറെ കല്ലട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് പുറമെ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പാലക്കുഴ പഞ്ചായത്തിലെ ജയ കെ എ, പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പട്ടഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധ്യക്ഷന് ശിവദാസന് പിഎസ്, പത്തനംതിട്ട കവിയൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധ്യക്ഷന് എം ഡി ദിനേഷ് കുമാര്, കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഒളവണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധ്യക്ഷ ശാരുതി തുടങ്ങിയവരെയും ഡല്ഹിയിലെ സ്വാതന്ത്രദിനാഘോഷ ചടങ്ങുകളിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതല് ജനസംഖ്യയുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് ഒളവണ്ണ, ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് അധ്യക്ഷമാരില് ഒരാള് കൂടിയാണ് ശാരുതി എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പഞ്ചായത്തിന്റെ അധ്യക്ഷയുമാണ് ശാരുതി.