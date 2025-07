ETV Bharat / bharat

രാമന്‍ പഠിപ്പിക്കുന്നത്... അറിയാം ആത്മാരാമനെയും അദ്ദേഹം ലോകത്തിന് നല്‍കുന്ന തത്വങ്ങളെയും-രാമായണ മാസാചരണം മൂന്നാം ദിനം - THIRD DAY OF THE RAMAYANA FESTIVAL

Ramayana Picture ( AI )

By ETV Bharat Kerala Team Published : July 19, 2025 at 7:43 AM IST 4 Min Read