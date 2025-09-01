അഹമ്മദാബാദ്: ഗുജറാത്തിലെ നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങൾ ലോകപ്രശസ്തമാണ്. വർണ്ണാഭമായ വസ്ത്രങ്ങളും ഗർബ നൃത്തവും ഈ ഉത്സവത്തിന് മാറ്റു കൂട്ടുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഈ വർണ്ണക്കാഴ്ചകൾക്കിടയിൽ എല്ലാ വർഷവും ഒരു താരം തലയുയർത്തി നിൽപ്പുണ്ട്, അഹമ്മദാബാദിലെ 'ടർബൻ മാൻ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന അനുജ് മുദലിയാർ. സാധാരണ തലപ്പാവുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഓരോ നവരാത്രിക്കും അനുജ് ഒരുക്കുന്ന ഭീമാകാരമായ തലപ്പാവുകളാണ് അദ്ദേഹത്തെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത്. ഈ വർഷം 'ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ' എന്ന തീമിൽ അഞ്ച് കിലോ ഭാരമുള്ള ഒരു തലപ്പാവ് നിർമ്മിച്ച് അദ്ദേഹം വീണ്ടും എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
അഞ്ച് മാസത്തെ കഠിനാധ്വാനം
അഞ്ച് മാസത്തെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഈ വർഷത്തെ തലപ്പാവ്. ഇന്ത്യൻ സൈനികരോടുള്ള ആദരം, രാജ്യത്തിന്റെ കരുത്ത്, നാരി ശക്തി, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി എന്നിവയെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളും മുത്തുകളും എംബ്രോയിഡറി വർക്കുകളും ഉപയോഗിച്ച് കോട്ടൺ തുണിയിലാണ് ഈ കലാസൃഷ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ദിവസവും മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂർ ചെലവഴിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഈ അഞ്ച് കിലോ ഭാരമുള്ള തലപ്പാവ് പൂർത്തിയാക്കിയത്. നവരാത്രി ആഘോഷവേളയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കലാസൃഷ്ടി അമ്പരപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്.
സാധാരണക്കാരനിൽ നിന്ന് 'ടർബൻ മാൻ'ലേക്ക്
അഹമ്മദാബാദിലെ ജമാൽപൂർ സ്വദേശിയായ അനുജ് മുദലിയാർ ഒരു പ്രശസ്ത നൃത്ത സംവിധായകനും അന്താരാഷ്ട്ര ഗർബ നർത്തകനുമാണ്. 2017 മുതലാണ് അദ്ദേഹം നവരാത്രിക്കായി വ്യത്യസ്ത തീമുകളിൽ തലപ്പാവുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കായി ഒരുക്കിയ തലപ്പാവാണ് അദ്ദേഹത്തെ ലോകശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. പിന്നീട് ടർബൻ മാൻ എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി.
അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഗർബ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അനുജ്, ഈ വർഷം സിംഗപ്പൂരിലാണ് തന്റെ ഷോ നടത്തുന്നത്. നവരാത്രി സമയത്ത് നിരവധി ആളുകൾക്ക് ഗർബ പരിശീലനം നൽകുന്ന അദ്ദേഹം, 100 പേരുള്ള ഒരു സംഘത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നു. നാല് മാസം മുൻപേ നവരാത്രിയുടെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ തുടങ്ങുന്ന ഈ കലാകാരൻ 50-ലധികം തരം ഗർബ നൃത്തങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട്.
കൊറോണയും തലപ്പാവിൽ
തലപ്പാവിനെ ഒരു ഫാഷൻ ആക്സസറിയായി മാത്രം കാണാതെ, സാമൂഹികവും ചരിത്രപരവുമായ വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ അനുജ് ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. 2018-ൽ, ലോക പൈതൃക നഗരമായ അഹമ്മദാബാദിന്റെ തീമിൽ അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ച തലപ്പാവ് അതിലൊന്നായിരുന്നു. കങ്കാരിയ തടാകം, സുൽത്താൻ മിനാരറ്റ് തുടങ്ങിയ അഹമ്മദാബാദിലെ പ്രധാന പൈതൃക സ്ഥലങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ അതിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിരുന്നു. അതുപോലെ, കൊറോണ മഹാമാരിയുടെ സമയത്ത് രോഗത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധം നൽകുന്ന ഒരു തലപ്പാവ് നിർമ്മിച്ച് അദ്ദേഹം മാതൃക കാട്ടി.
ഇത്രയധികം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ തലപ്പാവുകൾ അനുജ് ആർക്കും കൊടുക്കാറില്ല, പകരം അവയെല്ലാം തന്റെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു. ഓരോ തലപ്പാവിനും ഓരോ കഥയുണ്ട്. ആ കഥകളാണ് അനുജ് മുദലിയാർ എന്ന കലാകാരനെ, 'ടർബൻ മാൻ'നെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത്.
