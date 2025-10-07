പ്രായത്തെ ഓടിത്തോല്പ്പിച്ച ഒരാള്, ഈ മാരത്തണ് മനുഷ്യനെ പരിചയപ്പെടൂ
പ്രായം വെറും അക്കങ്ങളാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന നാഗഭൂഷണ് റാവു എന്ന ഈ മനുഷ്യന് നിശ്ചയദാര്ഢ്യത്തിന് കാലാവധിയില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.
Published : October 7, 2025 at 1:19 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: മുപ്പതുകളിലും നാല്പ്പതുകളിലുമൊക്കെ ഉള്ളവര് വല്ലാതെ കിതച്ചാണ് അല്പ്പദൂരം ഒന്ന് നടന്നെത്തുന്നത്. കയറ്റം കയറാനും പടി കയറാനുമൊക്കെ ഇവര് വല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാണാം.
ഇവിടെയാണ് 74കാരനായ ഒരാള് പ്രായത്തെ തോല്പ്പിച്ച് നേട്ടത്തിന്റെ നെറുകയിലേക്ക് ഓടിക്കയറിയിരിക്കുന്നത്. പ്രായം വെറും അക്കങ്ങളാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന നാഗഭൂഷണ് റാവു എന്ന ഈ മനുഷ്യന് നിശ്ചയദാര്ഢ്യത്തിന് കാലാവധിയില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.
ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കൃഷ്ണ ജില്ലയിലെ ചല്ലപ്പള്ളിയില് ജനിച്ച നാഗഭൂഷണ് റാവു ഹൈദരാബാദിലെ മല്ലാപ്പൂരിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. 1972ല് ഹിന്ദുസ്ഥാന് കേബിള്സില് ജോലി കിട്ടിയതോടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് താമസം മാറ്റിയത്. മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് ഹിന്ദുസ്ഥാന് കേബിളിനെ സേവിച്ച ശേഷം 2001ല് അദ്ദേഹം സ്വമേധയാ വിരമിച്ചു. ഇദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് ആണ്മക്കളും ഒരു മകളുമുണ്ട്. ആണ്മക്കള് ഇരുവരും ഇപ്പോള് അമേരിക്കയില് സ്ഥിരതാമസം ആക്കിയിരിക്കുന്നു.
2019ല് മൂത്തമകനുമായി സംസാരിച്ചിരിക്കവെയാണ് അദ്ദേഹത്തില് പുതിയൊരു പ്രണയത്തിന്റെ മുള വീണത്. താന് ചിക്കാഗോയില് പങ്കെടുത്ത ഒരു മാരത്തണിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് അന്ന് മകന് അച്ഛനുമായി പങ്ക് വച്ചത്. അതിന്റെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും അയച്ചു നല്കി. മകന്റെ പ്രചോദനകരമായ കഥ കേട്ട നാഗഭൂഷണും ഓടാന് തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. എഴുപതുകളിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെടുത്ത അസാധാരണമായ ഒരു തീരുമാനം!
Also Read; പാലുത്പാദനത്തില് പുത്തന് ഉയരങ്ങള് കുറിച്ച് രാധ, അറിയാം ഹരിയാനയിലെ ഈ കറുത്ത സ്വര്ണത്തെ
തന്റെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്ക്കരിക്കാനായി ഒന്ന് പരിശീലനത്തിന് പോകാന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. ഹൈദരാബാദ് ഇസിഐല് ക്ലബ്ബില് അദ്ദേഹം ചേര്ന്നു. നിതാന്ത പരിശ്രമത്തിലൂടെയും ചിട്ടയായ പരിശീലനത്തിലൂടെയും അദ്ദേഹം രാജ്യത്തെമ്പാടും നടക്കുന്ന മാരത്തണ് മത്സരങ്ങളില് പങ്കെടുക്കാന് തുടങ്ങി. 2022ല് എന്എംഡിസി മാരത്തണില് 70ന് മുകളില് പ്രായമുള്ളവരുടെ വിഭാഗത്തില് വിജയിച്ച് കൊണ്ട് തന്റെ സ്വപ്നം പൂവണിയിപ്പിച്ചു. കേവലം അഞ്ച് മണിക്കൂര് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം മാരത്തണ് പൂര്ത്തിയാക്കിയത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
പക്ഷേ അത് കൊണ്ട് അവസാനിപ്പി്കകാന് അദ്ദേഹം തയാറായിരുന്നില്ല. വലിയ വലിയ സ്വപ്നങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പ്രശസ്തമായ ബോസ്റ്റണ് മാരത്തണിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണ്. ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രയാസമേറിയതും വളരെയധികം ആരാധകരുള്ളതുമായ മാരത്തണുകളിലൊന്നാണിത്. ഇതിലേക്ക് യോഗ്യത നേടണമെങ്കില് രാജ്യത്തെ പ്രധാന മാരത്തണുകളിലൊന്നില് നിശ്ചിത ദൂരം കുറിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിരവധി ശ്രമങ്ങള് നടത്തിയെങ്കിലും വിജയിക്കാനായില്ല. എന്നാല് വിട്ടുകൊടുക്കാന് അദ്ദേഹം ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല.
ഇക്കൊല്ലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്യമങ്ങള്ക്ക് ഫലമുണ്ടായിരിക്കുന്നു. 2025 ജൂലൈയില് നടന്ന ഡല്ഹി മാരത്തണില് നാല് മണിക്കൂറും 12 മിനിറ്റുമെന്ന സ്വപ്ന സമയം കുറിച്ച് ബോസ്റ്റണ് മാരത്തണിലേക്ക് അദ്ദേഹം യോഗ്യത നേടി. 2026 ഏപ്രിലില് അമേരിക്കയിലാണ് മത്സരം. 74 വയസുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു നിര്ണായക ചുവടുവയ്പാകുമിത്.
ചിട്ടയായ ജീവിത ശൈലിയാണ് തന്റെ വിജയത്തിന് കാരണമെന്ന് നാഗഭൂഷണ് റാവു പറയുന്നു. മദ്യം, പുകയില തുടങ്ങിയവ താന് ഉപയോഗിക്കാറേയില്ല. ശുഭകരമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഉള്ളത്. 19 മാരത്തണുകളില് ഇതുവരെ പങ്കെടുത്തു. 35 ചെറു മാരത്തണുകളിലും അഞ്ച് വന് മാരത്തണുകളിലും പങ്കെടുത്തു.
അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹവും സ്ഥൈര്യവും ഉണ്ടെങ്കില് ഒരാള്ക്ക് യുവത്വം മനസില് കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനാകുമെന്നതിന്റെ പ്രചോദനകരമായ ഒരു ഓര്മ്മപ്പെടുത്തലായി നാഗേശ്വര റാവു നമുക്ക് മുന്നില് തലയെടുപ്പോടെ നില്ക്കുന്നു, അടുത്ത ഓട്ടത്തിന് തയാറായി.....