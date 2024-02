കാസിരംഗ നാഷണൽ പാർക്കില്‍ വംശനാശം നേരിടുന്ന ഘരിയാല്‍ മുതലകളെ കണ്ടെത്തി

ഗുവാഹത്തി: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മുതല ഇനങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഇന്ത്യൻ ഘരിയാൽ അഥവാ 'ഗാവിയാലിസ് ഗംഗെറ്റിക്കസ്' വംശനാശത്തിന്‍റെ വക്കിലാണ്. കാസിരംഗ നാഷണൽ പാർക്ക്, ടൈഗർ റിസർവ് എന്നിവ കൂടിച്ചേരുന്ന ബ്രഹ്മപുത്ര ബിശ്വനാഥ് റേച്ചിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി പെൺ ഘരിയാലുകളെ ആവര്‍ത്തിച്ച് കാണുന്നുണ്ട്. ഇത് കൃത്യമായ സംരക്ഷണത്തോടെ ജീവിവർഗങ്ങളെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്ന ആശയത്തെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് പാർക്ക് ഡയറക്ടർ സൊനാലി ഘോഷ് പറഞ്ഞു.

ബിശ്വനാഥ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഡിവിഷനും ടിഎസ്എ ഫൗണ്ടേഷനും ചേർന്ന് 60 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയുടെ സര്‍വ്വേ നടത്തിയിരുന്നു. മജൂലി മുതൽ കോലിയബോമോറ പാലം, തേസ്പൂർ വരെ രണ്ട് വഴികളായി തിരിച്ചാണ് 320 കിലോമീറ്റർ കരയിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന നദിയുടെ സര്‍വ്വേ നടത്തിയത് (The Indian Gharial the crocodile species has been sighted in the Greater Kaziranga landscape).

നദിയുടെ ആഴം, വീതി, നീരൊഴുക്ക്, സസ്യങ്ങളുടെ ആവരണം, വിസ്തീർണ്ണം, കൂടുകളുടെയും കൂടുകളുടെയും ഗുണനിലവാരം, മണ്ണ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം പാരാമീറ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിച്ച സംഘം ജല ഉരഗങ്ങൾക്കായി ഇവിടെയുള്ള ആവാസ യോഗ്യത വിലയിരുത്തി.

അഞ്ച് ഇനങ്ങളിലുള്ള 900-ലധികം വരുന്ന ശുദ്ധജല ആമകള്‍, ഒരു പെൺ ഘരിയാല്‍ എന്നിവയെ സർവേയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗംഗാ നദി ഡോൾഫിനുകൾ, ഓട്ടറുകൾ തുടങ്ങിയ മറ്റ് ജലജീവികളെയും സർവേയില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ അഭിനനന്ദിച്ച് അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. വനം വകുപ്പിന്‍റെ സംരക്ഷണ ശ്രമങ്ങൾ മൂലമാണ് സമീപകാലത്ത് ആദ്യമായി ഗ്രേറ്റർ കാസിരംഗയിൽ ഘരിയാലുകൾ, ചെറിയ നഖങ്ങളുള്ള ഓട്ടറുകൾ, ബിന്‍റുറോങ് എന്നിവയെ കണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

8 മീറ്റർ വരെ നീളത്തിൽ വളരുന്ന ഇന്ത്യൻ ഘരിയാലുകള്‍ വലിയ തോതില്‍ വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്നതായി ഐയുസിഎന്‍ റെഡ് ഡാറ്റാ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും, വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമം 1972 പ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1950-കളിൽ ഇന്ത്യയിലെ പതിനാറ് നദികളിൽ നിന്നുള്ള ഘരിയാലുകളുടെ ചരിത്രരേഖകളും, അവയുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ വിവരങ്ങളും മാത്രമേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അവയ്ക്കെല്ലാം പ്രാദേശികമായി വംശനാശം സംഭവിച്ചതായി കരുതപ്പെടുന്നു.

പല നദികളിലും വളരെ കുറച്ച് ഘരിയാലുകള്‍ മാത്രമേ അവശേഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതിനാൽ തന്നെ ഇവ വംശനാശത്തിന്‍റെ വക്കിലാണ്. പ്രായപൂർത്തിയായ ഘരിയാലുകൾ നദീ സംവിധാനങ്ങളുമായി ശക്തമായ ബന്ധം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവയാണ്. പലപ്പോഴും അവ കാലാനുസൃതമായ കുടിയേറ്റ രീതികൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

ഘരിയാലുകൾ അവയുടെ മൂർച്ചയുള്ളതും പരസ്പരം ബന്ധിക്കുന്നതുമായ പല്ലുകൾക്കും ഇടുങ്ങിയതും നീളമേറിയതുമായ മൂക്കിന് പേരുകേട്ടതാണ്. മൂക്കിന്‍റെ അഗ്രഭാഗത്ത് ഒരു ബൾബ് പോലുള്ള ഘടനയുടെ സാന്നിധ്യമാണ് ആൺ ഘരിയാലുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത. അത് ഹിന്ദിയിൽ 'മൺപാത്രം' അല്ലെങ്കിൽ 'ഘരാ' പോലെ കാണപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഇനത്തിന് ഘരിയാൽ എന്ന പേര് നൽകിയത്.

പ്രത്യേക മത്സ്യം തീറ്റയായി നൽകുന്ന ഇവയ്ക്ക് മൂക്കിന്‍റെ ആകൃതി കാരണം മറ്റ് ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല. മാത്രമല്ല കരയിൽ ഇവയ്ക്ക് ചടുലത കുറവായിരിക്കും. എന്നാല്‍ വെള്ളത്തിനടിയിൽ മണിക്കൂറിൽ 28 കിലോമീറ്റർ വരെ ഉയർന്ന വേഗതയുണ്ടാകും. മിക്ക സമയത്തും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കാനാണ് ഇവ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. മണൽ തീരങ്ങളിലും നദികളിലും നദീതീരങ്ങളിലും ഘരിയാലുകളെ കാണാം. ആൺ ഘരിയലുകൾക്ക് ശരാശരി 5.7 മീറ്റർ (19 അടി) നീളമുണ്ട്. ഏകദേശം 50 മുതൽ 60 വർഷം വരെയാണ് ഘരിയാലിന്‍റെ ആയുസ്.