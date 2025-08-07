ജനിച്ചു വളർന്ന നാട് ഒഴിഞ്ഞുപോകാന് നിര്ബന്ധിതരായിരിക്കുകയാണ് നാട്ടക്കുടിയിലെ ജനങ്ങള്. വേരാണ്ട മണ്ണില് നിന്നും അവരെ പിഴുതെറിഞ്ഞത് വരൾച്ചയും ക്ഷാമവും മാത്രമല്ല. അതു ഓരോര്ത്തരുടെയും മനസില് ഉരുണ്ടു കൂടിയ ഭയമാണ്.
തമിഴ്നാട്ടിലെ ശിവഗംഗ ജില്ലയിലാണ് നാട്ടക്കുടി ഗ്രാമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കാലത്ത് സന്തോഷം അലതല്ലിയ ഇടം. എന്നാല് തുടര്ച്ചയായി നടന്ന രണ്ട് ക്രൂരമായ കൊലപാതകങ്ങള് ഈ കഥയെല്ലാം മാറ്റിയെഴുതി. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവത്തിനൊപ്പം പൊലിഞ്ഞ രണ്ട് ജീവനകള് അവിടെ ജനങ്ങളെ ആകെ ഉലച്ചു. ഇതോടെ ആ ഗ്രാമം തന്നെ വിട്ടൊഴിയാനാണ് ഇവിടത്തെ ജനങ്ങള് തീരുമാനിച്ചത്.
ഗ്രാമം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ചറിഞ്ഞ് ഇടിവി ഭാരതിൻ്റെ മധുര ജില്ലാ റിപ്പോര്ട്ടര് നാട്ടക്കുടിയിലെത്തിയപ്പോൾ, കാര്യങ്ങൾ ഉടൻ മാറുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് തൻ്റെ പൂർവിക ഭൂമിയിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ.
നാട്ടക്കുടിയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്?
സ്വാതന്ത്ര്യസമരകാലത്ത് ധീരതയ്ക്കും ധൈര്യത്തിനും പേരുകേട്ട പട്ടണമാണ് ശിവഗംഗ. ഇംഗ്ലീഷുകാർക്കെതിരെ ജംബു ദ്വീപിൻ്റെ മരുതു സഹോദരന്മാര് നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനം ഒരു കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തെ വിറപ്പിച്ചു. നാട്ടക്കുടിയിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവന് ഭീഷണി നേരിട്ടപ്പോള് ഇവര് അയൽ ഗ്രാമങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലും അഭയം തേടി.
ശിവഗംഗയിൽ നിന്ന് മധുരയിലേക്കുള്ള പാതയില് ഏകദേശം 15 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാല് പടമത്തൂർ ഡിവിഷൻ റോഡിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഇടതുവശത്തായി ഒരു റോഡ് ശാഖകളായി പിരിഞ്ഞു പോകുന്നു. ഈ റോഡിലൂടെ രണ്ടര കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാല് നാട്ടക്കുടി ഗ്രാമത്തിലെത്താം. പച്ചയും വെള്ളയും അക്ഷരങ്ങളില് എഴുതിയ 'നാട്ടക്കുടി' എന്ന നെയിംപ്ലേറ്റ് അടയാളമായുണ്ട്.
റോഡിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും സീമൈക്കരുവേലം മരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ് നില്ക്കുന്നു. പ്രദേശത്തെ വാട്ടര് ടാങ്കിന് ചുറ്റും കൊക്കുകളും കുളക്കോഴികളും തമ്പടിച്ചത് കാണാം. ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പ്രാന്തപ്രദേശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അയ്യനാർ ക്ഷേത്രത്തിന് പണ്ടത്തെ തലയെടുപ്പില്ലാത്ത പോലെ തോന്നി. പേരിനുപോലും ആരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാ വീടുകളും പൂട്ടിയിട്ടിരുന്നു. തെരുവുകൾ വിജനമായിരുന്നു.
ഞങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഇരുചക്രവാഹനത്തിൻ്റെ ശബ്ദം മാത്രമാണ് അവിടെയുള്ള നിശബ്ദതയ്ക്ക് അറുതി വരുത്തിയത്. നീണ്ട യാത്രക്കൊടുവില് ഒരു വേപ്പിൻ്റെ തണലില് വാഹനം നിർത്തി. ഒരു നെടു വീര്പ്പോടെ ഗ്രാമം മുഴുവൻ കണ്ണുകളോടിച്ചപ്പോള് പെട്ടെന്ന് ഒരു കാലടി ശബ്ദം കേക്കാനിടയായി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഞങ്ങൾ അത്ഭുതത്തോടെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ നീണ്ട മുടിയും തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകളുമുള്ള ഒരാള് മുന്നിലേക്ക് വന്നു. കാവി മുണ്ട് ധരിച്ച ഒരു വൃദ്ധൻ ഞങ്ങളുടെ തോളിൽ കൈയ്യിട്ടു. ഞങ്ങള്ക്ക് ഒരു സന്യാസിയെപോലെ തോന്നി.
'പത്രത്തിൽ നിന്നാണോ വരുന്നത്? വരൂ.. വരൂ..' എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു "പേടിക്കേണ്ട... ഞാൻ ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരനാണ്. എല്ലാവരും ഇവിടം വിട്ടുപോയി. എനിക്ക് എൻ്റെ ജന്മനാട് വിടാനാകുമോ?. ഞാന് കഞ്ഞി കുടിച്ചായാലും ഇവിടെ താമസിക്കും. ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന നാലാമത്തെ തലമുറയാണ് ഞാൻ" - അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പോരാട്ടത്തിന് ഒരു കുറവുമില്ല
ഒരു സന്യാസി പോലെ തോന്നിച്ച ആ മനുഷ്യൻ്റെ പേര് തങ്കരാജന് എന്നായിരുന്നു. തൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വിവിധ സൗകര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി ശിവഗംഗ കലക്ടറേറ്റ് ഓഫീസിൽ തുടർച്ചയായി കയറിയിറങ്ങിയ വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹം. "ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു സൗകര്യവും എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കില്ല. എല്ലാം ഒരു പോരാട്ടത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത്.
റോഡുകൾക്കും വൈദ്യുതിക്കും കുടിവെള്ളത്തിനും പാൽ ഷെഡുകൾക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പോരാട്ടം തുടരുന്നു. ഇരുപത് ദിവസം മുമ്പ് വരെ ഇവിടെ ഏകദേശം 20 കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ എല്ലാവരും സാധനങ്ങളും കൊണ്ട് പോയി. ഈ സർക്കാർ എന്തിനാണ് ഞങ്ങളോടിത് ചെയ്യുന്നത്? ഇത് ഞങ്ങളുടെ തെറ്റാണോ അല്ലയോ?" - തങ്കരാജൻ ചോദിച്ചു.
കൃത്യസമയത്ത് ശിവഗംഗ കലക്ടറേറ്റ് ഓഫിസിൽ നിന്ന് 'തമിഴ്നാട് സർക്കാർ' എന്ന പേരിലുള്ള രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ എത്തി. ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു. ഞങ്ങൾ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി മാധ്യമപ്രവർത്തകരെന്ന് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തി. പിന്നാലെ അവര് ഒരു പ്രസംഗം നടത്തി.
"നാട്ടക്കുടി ഗ്രാമത്തിൽ ജില്ലാ കലക്ടര് ഒരു പരിശോധനയ്ക്ക് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അതിനായി വന്നവരാണ്. റോഡ് സൗകര്യങ്ങൾ, കുടിവെള്ളം, വൈദ്യുതി എന്നിവ കൃത്യമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും, ആളുകൾ എന്തിനാണ് പോയത്? ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് കലക്ടറെ അറിയിക്കും. ഈ ഗ്രാമത്തിലെ ആളുകളെ വീണ്ടും പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും"- അവര് പറഞ്ഞു.
ഞെട്ടിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലം
ആ സമയത്ത്, ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിന്നിരുന്ന മൂപ്പൻ തങ്കരാജൻ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി വഴക്കിട്ടു. "ഇവിടെ സംഭവിച്ചതിനെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഉത്തരവാദികൾ. നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നൽകി, ശരിയല്ലേ? നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ചെയ്തത്?ഞങ്ങളുടെ ആളുകളെല്ലാം ഗ്രാമം വിട്ടുപോയത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?.
അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും സംസാരിക്കാതെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു.. ഇവിടെ അതുണ്ട്. ഇവിടെ അതുണ്ട് എന്നൊക്കെ. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും സർ?. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ 12 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള തിരുപ്പച്ചെട്ടി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകണോ?" അയാൾ ചോദിച്ചു. വന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും വളരെ ക്ഷമയോടെ പ്രതികരിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും ആ മനുഷ്യൻ ശാന്തനായില്ല. കുറച്ചുനേരം ഗ്രാമം പരിശോധിച്ച ശേഷം ഉദ്യോഗസ്ഥർ മടങ്ങി പോയി.
ഇലന്തകുടി പട്ടണം എവിടെയാണ്?
"ഇവിടെ തൊട്ടടുത്താണ് ഇലന്തകുടി. നാട്ടകുടിയേക്കാൾ ചെറിയ പട്ടണമാണ്. സർക്കാർ അവിടെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് നാട്ടകുടിയിൽ അത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഇവിടെയുള്ളവർക്ക് റേഷൻ വാങ്ങാൻ പോലും അവർ ഇലന്തകുടിയിലേക്ക് പോകണം. ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം അതാണ്"- അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
അടുത്ത നിമിഷം, അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ കൈ പിടിച്ചു അധികാരത്തോടെ ഞങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചു "നമുക്ക് പോയി ഇലന്തകുടിയിൽ താമസിക്കുന്ന നാട്ടകുടിയിലെ ആളുകളോട് സംസാരിക്കാം" എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ കയറ്റി ഇലന്തകുടിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു. ആ യാത്രയിലാണ് തങ്കരാജൻ ഗ്രാമത്തിൽ നടന്ന സംഭവം വിശദീകരിച്ചത്.
യാത്രാമധ്യേ നാട്ടില് നിന്നു ആളുകള് കൂട്ടത്തോടെ പുറത്തു പോയതിൻ്റെ യഥാർഥ കാരണം തങ്കരാജൻ വിശദീകരിച്ചു. "തെങ്ങിന് സമീപം രക്തക്കറയുള്ള ആ സ്ഥലം കണ്ടോ? അവിടെയാണ് എല്ലാം ആരംഭിച്ചത്." അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ഹൈവേയ്ക്ക് സമീപമുള്ള നാട്ടക്കുടിയിലേക്കോ അവിടെ നിന്ന് രണ്ടര കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഇലന്തകുടിയിലേക്കോ ബസ് സൗകര്യമില്ല എന്നത് വളരെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. 50 വീടുകളുള്ള ഒരു ഗ്രാമമാണ് നാട്ടക്കുടി. മറ്റ് ഗ്രാമങ്ങളെപ്പോലെ ക്ഷേത്രങ്ങളും ഉത്സവങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളുമുള്ള ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമമാണ്. എല്ലാവരും ഇവിടെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചു.
ശിവഗംഗ താലൂക്കിലെ മാത്തൂർ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഈ ഗ്രാമത്തിൽ 2023 വരെ 35 കുടുംബങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ ഗ്രാമവാസികളും വളരെയധികം ബഹുമാനിച്ചിരുന്ന ഗണേശൻ എന്ന വ്യക്തിയുടെ അനൗപചാരിക നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇവിടെ 35 കുടുംബങ്ങൾ താമസിച്ചത്. എല്ലാ ദിവസവും പുലർച്ചെ 4 മണിക്ക് നാട്ടക്കുടിയിൽ എത്തിയിരുന്ന ഗണേശൻ, ഗ്രാമത്തിലെ ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമായ ദൈനംദിന പാചകവും അവശ്യവസ്തുക്കളും കൊണ്ടുവന്ന് വീടിന് മുന്നിൽ ഒരു കട സ്ഥാപിച്ച് വിളമ്പി കൊടുക്കും.
സാധാരണയായി, നാട്ടക്കുടിയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങണമെങ്കിൽ, 10 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള പടമത്തൂരിലേക്കോ 8 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള തിരുമാഞ്ചോലൈയിലേക്കോ പോകണം. ഈ സമയത്ത്, ആ സാധനങ്ങൾ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ജനങ്ങളെ സേവിച്ച ഗണേശൻ ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കരനായി മാറി. അദ്ദേഹം എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഗ്രാമം മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങള് നീങ്ങി.
തുടർന്നുണ്ടായ ആഘാതം!
കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബറിൽ പുലർച്ചെ, നട്ടക്കുടിയിലുള്ള സന്യാസിയുടെ വീടിന് മുന്നില് വച്ച് ഗണേശനെ അജ്ഞാതര് കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി. ഗ്രാമത്തിലെ ആളുകൾക്ക് ഈ ആഘാതം താങ്ങാനായില്ല. എന്നിരുന്നാലും, അവർ എങ്ങനെയോ അതിജീവിച്ചു, പക്ഷേ ഗണേശനെപ്പോലെ കേള്വി ശക്തിയും സംസാരശേഷിയും ഇല്ലാത്ത സോനായി ഗ്രാമവാസികളുടെ സഹായത്തിനെത്തി.
കഴിഞ്ഞ മാസം 20 ന് ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തില് അജ്ഞാതര് സോനായിയേയും കൊലപ്പെടുത്തി. ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം, നട്ടക്കുടിയിലെ ശേഷിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഗ്രാമം വിട്ടു. നട്ടക്കുടി ഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കുന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും പ്രായമായവരായിരുന്നു. അതിനാൽ, മുകളിൽ പറഞ്ഞ രണ്ട് പേരുടെ സഹായം അവർക്ക് വളരെയധികം ആവശ്യമായിരുന്നു. 'ഗണേശനും സോനായിക്കും സംഭവിച്ചത് ഞങ്ങൾക്കും സംഭവിക്കും. ആരും ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വരില്ല. ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല' എന്ന ഭയം അവരെ നട്ടക്കുടിയിൽ നിന്ന് ആട്ടിയോടിച്ചു. ഗണേശൻ്റെയും സോനായിയുടെയും കൊലപാതകത്തിന് കാരണം മയക്കുമരുന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു.
നാട്ടക്കുടിയിലെ ജനങ്ങൾ നിരാശയുടെ കൊടുമുടിയിൽ
കഥകള് സംസാരിച്ച് തങ്കരാജനും ഞാനും ഇലന്തക്കുടി ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. 100 ദിവസത്തെ തൊഴിൽ പരിപാടിക്ക് ഇരിക്കുകയായിരുന്ന സ്ത്രീകൾ ഞങ്ങളെ ഭയത്തോടെ നോക്കി. ഞങ്ങളുടെ സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം പറഞ്ഞയുടനെ അവർ പറഞ്ഞു "ഇല്ല സർ. ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയോ അതിജീവിച്ച് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അഭ്യർഥന മാത്രമേയുള്ളൂ. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയെങ്കിലും പൊലീസ് സംരക്ഷണം വേണം. ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ ഇനി കൊലപാതകങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുത്. നിങ്ങൾ ഇത് വാർത്തയാക്കിയാൽ മതി". അവർ ഞങ്ങളോട് അഭ്യര്ഥിച്ചു.
പൊലീസ് സുരക്ഷ
നാട്ടക്കുടിയിലെ ജനങ്ങളുടെ ഭയത്തെക്കുറിച്ച് ശിവഗംഗ ജില്ലാ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ടിനോട് ഞങ്ങള് സൂചിപ്പിച്ചു. ഉചിതമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയാണെന്ന് അവര് മറുപടി നല്കി. രണ്ട് പൊലീസുകാർ രാത്രിയിൽ നാട്ടക്കുടിയിൽ താമസിച്ച് സുരക്ഷ നൽകുമെന്ന് അവർ ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകി. വാഗ്ദാനം ചെയ്തതുപോലെ, രണ്ട് പൊലീസുകാർ നാട്ടക്കുടിയിൽ പോയി സുരക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് തങ്കരാജൻ ഫോണിലൂടെ അറിയിച്ചു.
നാട്ടക്കുടിയിലെ ജനങ്ങളുടെ ഉപജീവനമാർഗം പുനസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ഭയമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നതിനുള്ള സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും എല്ലാ സർക്കാർ വകുപ്പുകളും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. എന്നാല് മാത്രമെ ആളുകൾക്ക് വീണ്ടും നാട്ടക്കുടിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരാന് കഴിയും.
Also Read: ഉത്തരകാശി മേഘവിസ്ഫോടനം: ധരാലി ദുരന്തം സംഭവിച്ചതെങ്ങനെയെന്ന് ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ മുതിര്ന്ന ഭൗമശാസ്ത്രജ്ഞന് വിശദീകരിക്കുന്നു